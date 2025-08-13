„Cu asta am spus totul” VIDEO. Dan Petrescu speră la o calificare miraculoasă în Portugalia: „Totul a fost împotriva noastră în tur” +12 foto
Dan Petrescu FOTO: SportPictures
Europa League

„Cu asta am spus totul” VIDEO. Dan Petrescu speră la o calificare miraculoasă în Portugalia: „Totul a fost împotriva noastră în tur”

alt-text Viorel Tudorache , Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 13.08.2025, ora 21:56
alt-text Actualizat: 14.08.2025, ora 11:27
  • BRAGA - CFR CLUJ. Dan Petrescu (57 de ani), antrenorul ardelenilor, a vorbit despre returul din turul III preliminar al Europa League. La Cluj, portughezii s-au impus cu 2-1.
  • Braga - CFR Cluj se joacă joi, de la ora 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.
  • Viorel Tudorache, reporterul GOLAZO.ro, este prezent la Braga, de unde transmite cele mai importante informații.

Dan Petrescu a prefațat duelul cu Braga și, deși pleacă cu șansa a doua, clujenii vor să forțeze calificarea. Misiunea clujenilor ar fi îngreunată de programul încărcat pe care l-au traversat.

„I-am respectat prea mult” VIDEO. Mario Camora, declarație războinică înainte de returul cu Braga: „Vrem să facem un meci mare”
Citește și
„I-am respectat prea mult” VIDEO. Mario Camora, declarație războinică înainte de returul cu Braga: „Vrem să facem un meci mare”
Citește mai mult
„I-am respectat prea mult” VIDEO. Mario Camora, declarație războinică înainte de returul cu Braga: „Vrem să facem un meci mare”

BRAGA - CFR CLUJ. Dan Petrescu: „Va fi foarte greu, dar nu imposibil”

„Știm că vom întâlni un adversar foarte bun, de mare calitate. Ei vor porni cu prima șansă, dar în fotbal am mai văzut întoarceri de rezultat.

E clar că va fi foarte greu, dar nu imposibil. Jucătorii trebuie să creadă în șansa lor și să aibă mai mult curaj, cum a zis și Mario (n.r. - Camora).

Cu concentrare, seriozitate, fără să dăm cadouri, să fim mai atenți în apărare și să scoatem maximum în atac, cred că avem șansa noastră.

La fotbal nu câștigă tot timpul favoritele. Ei și-au odihnit vedetele și au câștigat cu 3-0 în campionat. Cu asta am spus totul”, a explicat tehnicianul ardelenilor.

„Totul a fost împotriva noastră în tur”

Amintind de meciul tur, disputat pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, Dan Petrescu acuză arbitrajul că a viciat rezultatul partidei.

Totul a fost împotriva noastră în tur, și acel penalty. Cu Lugano am avut arbitru englez și ne-a dat două penalty-uri, nu unul. Nu trebuie însă să ne legăm de arbitru. Sigur că o să mai greșească, dar să nu fie decisiv”, a declarat Dan Petrescu, la conferința de presă.

Petrescu a vorbit și despre momentul de la finalul partidei când n-a vrut să-l salute pe Carlos Vicens, antrenorul portughezilor.

I-am dat mâna și i-am spus că am avut două penalty-uri. Așa a fost. Eram nervos. Nu i-am reproșat lui, dar eram nervos după meci. Am dat mâna cu el și am vorbit pe teren. La nervi se spun multe, dar în niciun caz nu s-a întâmplat să nu ne salutăm. Dan Petrescu, antrenor CFR Cluj

Galerie foto (12 imagini)

Dan Petrescu a refuzat să dea mâna cu Carlos Vicens FOTO Captură video Prima Sport Dan Petrescu a refuzat să dea mâna cu Carlos Vicens FOTO Captură video Prima Sport Dan Petrescu a refuzat să dea mâna cu Carlos Vicens FOTO Captură video Prima Sport Dan Petrescu a refuzat să dea mâna cu Carlos Vicens FOTO Captură video Prima Sport Dan Petrescu a refuzat să dea mâna cu Carlos Vicens FOTO Captură video Prima Sport
+12 Foto
labels.photo-gallery

Ce urmează pentru CFR Cluj

Rezultatul pe care îl va obține CFR Cluj în Portugalia va influența traseul european al echipei. Victoria ardelenilor ar asigura calificarea în play-off-ul Europa League, unde ar întâlni câștigătoarea dintre Lincoln Red Imps (Gibraltar) și FC Noah (Armenia), 1-1 în tur.

În cazul în care „feroviarii” vor ceda împotriva portughezilor de la Braga, vor întâlni învinsa „dublei” dintre Hacken (Suedia) și Brann (Norvegia), 2-0 în prima manșă.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

Războiul psihologic începe în lift Metoda prin care Braga încearcă să-i intimideze pe jucătorii de la CFR Cluj
Europa League
20:56
Războiul psihologic începe în lift Metoda prin care Braga încearcă să-i intimideze pe jucătorii de la CFR Cluj
Citește mai mult
Războiul psihologic începe în lift Metoda prin care Braga încearcă să-i intimideze pe jucătorii de la CFR Cluj
CFR nu renunță la calificare Ardelenii încă speră să treacă de Braga: „Altfel nu mai are rost să ne prezentăm” + de ce lipsește Louis Munteanu
Europa League
18:44
CFR nu renunță la calificare Ardelenii încă speră să treacă de Braga: „Altfel nu mai are rost să ne prezentăm” + de ce lipsește Louis Munteanu
Citește mai mult
CFR nu renunță la calificare Ardelenii încă speră să treacă de Braga: „Altfel nu mai are rost să ne prezentăm” + de ce lipsește Louis Munteanu

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
CFR Cluj Sporting Braga Dan Petrescu
Știrile zilei din sport
Cum se va redenumi Arena Națională? Anunțul primarului Bucureștiului: „Se practică în toată lumea”
Superliga
16:44
Cum se va redenumi Arena Națională? Anunțul primarului Bucureștiului: „Se practică în toată lumea”
Citește mai mult
Cum se va redenumi Arena Națională? Anunțul primarului Bucureștiului: „Se practică în toată lumea”
CFR, decimată Ardelenii vor să mai amâne un meci: „Suferim, avem o situație excepțională!”
Superliga
17:37
CFR, decimată Ardelenii vor să mai amâne un meci: „Suferim, avem o situație excepțională!”
Citește mai mult
CFR, decimată Ardelenii vor să mai amâne un meci: „Suferim, avem o situație excepțională!”
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00 , în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
Europa League
19:58
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00, în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
Citește mai mult
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00 , în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
Braga - CFR Cluj  LIVE de la 21:30. Clujenii încearcă să obțină calificarea în play-off-ul Europa League » Echipele probabile
Europa League
13:35
Braga - CFR Cluj LIVE de la 21:30. Clujenii încearcă să obțină calificarea în play-off-ul Europa League » Echipele probabile
Citește mai mult
Braga - CFR Cluj  LIVE de la 21:30. Clujenii încearcă să obțină calificarea în play-off-ul Europa League » Echipele probabile
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:58
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00, în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
Drita - FCSB LIVE de la ora 21:00 , în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League » Echipele de start
17:42
Scene violente la Craiova Soția unui fotbalist de la FCU, bătută într-un supermarket până și-a pierdut cunoștința! Poliția: „Nu e situație de risc iminent!”
Scene violente la Craiova Soția unui fotbalist de la FCU, bătută într-un supermarket până și-a pierdut cunoștința! Poliția: „Nu e situație de risc iminent!”
19:47
„FCSB pare ridicolă” Decizia luată de Becali înainte de meciul cu Drita i-a uimit pe jurnaliștii din Kosovo: „Nu are dovezi!”
„FCSB pare ridicolă” Decizia luată de Becali înainte de meciul cu Drita i-a uimit pe jurnaliștii din Kosovo:  „Nu are dovezi!”
19:00
Drum liber spre Rennes? Transferul de 30 de milioane de euro îl aduce pe român mai aproape de Ligue 1
Drum liber spre Rennes? Transferul de 30 de milioane de euro îl aduce pe român mai aproape de Ligue 1
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
Top stiri din sport
Spartak Trnava - U Craiova LIVE de la ora 21:30 » Oltenii sunt la 90 de minute de play-off-ul Conference League
Conference League
14:52
Spartak Trnava - U Craiova LIVE de la ora 21:30 » Oltenii sunt la 90 de minute de play-off-ul Conference League
Citește mai mult
Spartak Trnava - U Craiova LIVE de la ora 21:30 » Oltenii sunt la 90 de minute de play-off-ul Conference League
„A încercat să lucreze mental” Mihai Popescu, dialog pe teren cu atacantul lui Drita + Bîrligea e sigur: „Vor fi și conflicte!”
Europa League
18:24
„A încercat să lucreze mental” Mihai Popescu, dialog pe teren cu atacantul lui Drita + Bîrligea e sigur: „Vor fi și conflicte!”
Citește mai mult
„A încercat să lucreze mental” Mihai Popescu, dialog pe teren cu atacantul lui Drita + Bîrligea e sigur: „Vor fi și conflicte!”
 De ce nu s-a impus Alibec la Inter Denis, despre marea greșeală a carierei sale : „Mi se părea că nimeni nu poate să mă învețe nimic”
Special
14:01
De ce nu s-a impus Alibec la Inter Denis, despre marea greșeală a carierei sale: „Mi se părea că nimeni nu poate să mă învețe nimic”
Citește mai mult
 De ce nu s-a impus Alibec la Inter Denis, despre marea greșeală a carierei sale : „Mi se părea că nimeni nu poate să mă învețe nimic”
„O lecție pentru toți!” Ronald Gavril a reacționat, după scenele violente din Bacău: „Boxul nu este un mijloc de a rezolva conflicte personale”
Box
13:36
„O lecție pentru toți!” Ronald Gavril a reacționat, după scenele violente din Bacău: „Boxul nu este un mijloc de a rezolva conflicte personale”
Citește mai mult
„O lecție pentru toți!” Ronald Gavril a reacționat, după scenele violente din Bacău: „Boxul nu este un mijloc de a rezolva conflicte personale”

Echipe/Competiții

fcsb 101 CFR Cluj 40 dinamo bucuresti 15 rapid 28 Universitatea Craiova 29 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 1 uta arad 10 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
14.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share