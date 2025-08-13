BRAGA - CFR CLUJ. Dan Petrescu (57 de ani), antrenorul ardelenilor, a vorbit despre returul din turul III preliminar al Europa League. La Cluj, portughezii s-au impus cu 2-1.

Braga - CFR Cluj se joacă joi, de la ora 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Viorel Tudorache, reporterul GOLAZO.ro, este prezent la Braga, de unde transmite cele mai importante informații.

Dan Petrescu a prefațat duelul cu Braga și, deși pleacă cu șansa a doua, clujenii vor să forțeze calificarea. Misiunea clujenilor ar fi îngreunată de programul încărcat pe care l-au traversat.

BRAGA - CFR CLUJ. Dan Petrescu: „Va fi foarte greu, dar nu imposibil”

„Știm că vom întâlni un adversar foarte bun, de mare calitate. Ei vor porni cu prima șansă, dar în fotbal am mai văzut întoarceri de rezultat.

E clar că va fi foarte greu, dar nu imposibil. Jucătorii trebuie să creadă în șansa lor și să aibă mai mult curaj, cum a zis și Mario (n.r. - Camora).

Cu concentrare, seriozitate, fără să dăm cadouri, să fim mai atenți în apărare și să scoatem maximum în atac, cred că avem șansa noastră.

La fotbal nu câștigă tot timpul favoritele. Ei și-au odihnit vedetele și au câștigat cu 3-0 în campionat. Cu asta am spus totul”, a explicat tehnicianul ardelenilor.

„Totul a fost împotriva noastră în tur”

Amintind de meciul tur, disputat pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, Dan Petrescu acuză arbitrajul că a viciat rezultatul partidei.

„ Totul a fost împotriva noastră în tur, și acel penalty . Cu Lugano am avut arbitru englez și ne-a dat două penalty-uri, nu unul. Nu trebuie însă să ne legăm de arbitru. Sigur că o să mai greșească, dar să nu fie decisiv”, a declarat Dan Petrescu, la conferința de presă.

Petrescu a vorbit și despre momentul de la finalul partidei când n-a vrut să-l salute pe Carlos Vicens, antrenorul portughezilor.

I-am dat mâna și i-am spus că am avut două penalty-uri. Așa a fost. Eram nervos. Nu i-am reproșat lui, dar eram nervos după meci. Am dat mâna cu el și am vorbit pe teren. La nervi se spun multe, dar în niciun caz nu s-a întâmplat să nu ne salutăm. Dan Petrescu, antrenor CFR Cluj

Ce urmează pentru CFR Cluj

Rezultatul pe care îl va obține CFR Cluj în Portugalia va influența traseul european al echipei. Victoria ardelenilor ar asigura calificarea în play-off-ul Europa League, unde ar întâlni câștigătoarea dintre Lincoln Red Imps (Gibraltar) și FC Noah (Armenia), 1-1 în tur.

În cazul în care „feroviarii” vor ceda împotriva portughezilor de la Braga, vor întâlni învinsa „dublei” dintre Hacken (Suedia) și Brann (Norvegia), 2-0 în prima manșă.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport