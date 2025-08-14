Ce gafă! Înlocuitorul lui Donnarumma,  eroare majoră în Supercupa Europei,  la debutul pentru PSG +7 foto
Ggafă Lucas Chevalier FOTO: Captură Prima Sport
Ce gafă! Înlocuitorul lui Donnarumma, eroare majoră în Supercupa Europei, la debutul pentru PSG

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 14.08.2025, ora 00:12
alt-text Actualizat: 14.08.2025, ora 00:12

După ce Donnarumma nu a fost convocat de Luis Enrique în lotul pentru Supercupa Europei, Lucas Chevalier, înlocuitorul portarului italian, a fost titular în meciul de pe stadionul Friuli.

PSG - TOTTENHAM. Chevalier, înlocuitorul lui Donnarumma, gafă monumentală

Imediat după revenirea de la cabine, Tottenham a obținut o lovitură liberă de la mare distanță, în urma unui fault comis de Kvaratskhelia la Van de Ven.

Pedro Porro a executat, găsindu-l liber pe Romero în colțul careului mic. Argentinianul a reluat în forță cu capul, iar mingea a atins pământul și l-a păcălit pe Chevalier, acesta scăpând mingea în poartă.

Gafa Lucas Chevalier
Gafa Lucas Chevalier

Chevalier s-a revanșat la penalty-uri, unde a reușit să apere șutul lui Van de Ven și s-o ajute pe PSG să câștige un nou trofeu.

PSG - Tottenham, echipele de start

  • PSG: Chevalier - Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi - Desire Doue, Vitinha, Zaire Emery - Kvaratskhelia, Dembele, Barcola.
  • Antrenor: Luis Enrique
  • Tottenham: Vicario - Pedro Porro, Romero, Danso, Van de Ven, - Palhinha, Bentancur, Sarr - Kudus, Richarlison, Spence.
  • Antrenor: Thomas Frank.
  • Stadion: „Stadio Friuli” din Udine, Italia
  • Arbitru: João Pinheiro, Asistenți: Bruno Jesus și Luciano Maia, VAR: Tiago Martins, AVAR: Fábio Oliveira Melo și Pol van Boekel

