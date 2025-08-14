- PSG - TOTTENHAM 2-2 (4-3 d.pen.). Lucas Chevalier (23 de ani), portarul formației pariziene, a comis o gafă majoră în Supercupa Europei, disputată la Udine.
După ce Donnarumma nu a fost convocat de Luis Enrique în lotul pentru Supercupa Europei, Lucas Chevalier, înlocuitorul portarului italian, a fost titular în meciul de pe stadionul Friuli.
PSG - TOTTENHAM. Chevalier, înlocuitorul lui Donnarumma, gafă monumentală
Imediat după revenirea de la cabine, Tottenham a obținut o lovitură liberă de la mare distanță, în urma unui fault comis de Kvaratskhelia la Van de Ven.
Pedro Porro a executat, găsindu-l liber pe Romero în colțul careului mic. Argentinianul a reluat în forță cu capul, iar mingea a atins pământul și l-a păcălit pe Chevalier, acesta scăpând mingea în poartă.
Chevalier s-a revanșat la penalty-uri, unde a reușit să apere șutul lui Van de Ven și s-o ajute pe PSG să câștige un nou trofeu.
PSG - Tottenham, echipele de start
- PSG: Chevalier - Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi - Desire Doue, Vitinha, Zaire Emery - Kvaratskhelia, Dembele, Barcola.
- Antrenor: Luis Enrique
- Tottenham: Vicario - Pedro Porro, Romero, Danso, Van de Ven, - Palhinha, Bentancur, Sarr - Kudus, Richarlison, Spence.
- Antrenor: Thomas Frank.
- Stadion: „Stadio Friuli” din Udine, Italia
- Arbitru: João Pinheiro, Asistenți: Bruno Jesus și Luciano Maia, VAR: Tiago Martins, AVAR: Fábio Oliveira Melo și Pol van Boekel