PSG - TOTTENHAM 2-2 (4-3 d.pen.). Lucas Chevalier (23 de ani), portarul formației pariziene, a comis o gafă majoră în Supercupa Europei, disputată la Udine.

După ce Donnarumma nu a fost convocat de Luis Enrique în lotul pentru Supercupa Europei, Lucas Chevalier, înlocuitorul portarului italian, a fost titular în meciul de pe stadionul Friuli.

Imediat după revenirea de la cabine, Tottenham a obținut o lovitură liberă de la mare distanță, în urma unui fault comis de Kvaratskhelia la Van de Ven.

Pedro Porro a executat, găsindu-l liber pe Romero în colțul careului mic. Argentinianul a reluat în forță cu capul, iar mingea a atins pământul și l-a păcălit pe Chevalier, acesta scăpând mingea în poartă.

Chevalier s-a revanșat la penalty-uri, unde a reușit să apere șutul lui Van de Ven și s-o ajute pe PSG să câștige un nou trofeu.

PSG - Tottenham, echipele de start

PSG: Chevalier - Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi - Desire Doue, Vitinha, Zaire Emery - Kvaratskhelia, Dembele, Barcola.

Luis Enrique Tottenham: Vicario - Pedro Porro, Romero, Danso, Van de Ven, - Palhinha, Bentancur, Sarr - Kudus, Richarlison, Spence.

Thomas Frank. Stadion: „Stadio Friuli” din Udine, Italia

„Stadio Friuli” din Udine, Italia Arbitru: João Pinheiro, Asistenți: Bruno Jesus și Luciano Maia, VAR: Tiago Martins, AVAR: Fábio Oliveira Melo și Pol van Boekel

