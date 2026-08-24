„M-a distrat Găman”  MM Stoica, după eșecul surprinzător cu CFR: „Am dominat autoritar, dar am luat un gol super stupid” +18 foto
Foto: Sport Pictures
Superliga

„M-a distrat Găman” MM Stoica, după eșecul surprinzător cu CFR: „Am dominat autoritar, dar am luat un gol super stupid”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 24.08.2026, ora 22:00
alt-text Actualizat: 24.08.2026, ora 22:01
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, l-a taxat din nou pe arbitrul George Găman (41 de ani), după o decizie luată în meciul cu CFR Cluj, scor 0-1.
  • Oficialul roș-albaștrilor a comentat și evoluția jucătorilor de la FCSB în duelul din Gruia.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Mihai Stoica a răbufnit în momentul când a văzut că George Găman a fost delegat la meciul cu CFR și a amintit de greșelile comise de arbitru în trecut.

Oprița, gata să plece de la Steaua!  Antrenorul ar putea semna cu rivala din Liga 2 + Cine vrea să-i ia locul: „Sunt disperat!”
Citește și
Oprița, gata să plece de la Steaua! Antrenorul ar putea semna cu rivala din Liga 2 + Cine vrea să-i ia locul: „Sunt disperat!”
Citește mai mult
Oprița, gata să plece de la Steaua!  Antrenorul ar putea semna cu rivala din Liga 2 + Cine vrea să-i ia locul: „Sunt disperat!”

CFR Cluj - FCSB 1-0. Mihai Stoica, despre Găman: „N-ai cum să faci așa ceva”

La o zi distanță după înfrângerea surprinzătoare suferită de FCSB cu CFR Cluj, după golul marcat de Andrei Cordea din penalty, Mihai Stoica l-a taxat din nou pe „central”.

„Ca atitudine, nu cred că are cineva ce să reproșeze cuiva. Doar că a fost un meci din ăla în care, deși n-am avut foarte multe ocazii, am primit un gol mai mult decât stupid. M-am uitat din toate unghiurile posibile și mie nu mi se pare o fază clară la care să intervină VAR-ul. Toată lumea zice asta, acum n-o să fiu eu contra.

Pe mine m-a distrat că tot i-am făcut o istorie înainte de meci lui George Găman cu câte greșeli a făcut împotriva noastră și și-a mai trecut ceva în cont. A dat doar două minute de prelungiri. Deși 3 minute și 22 de secunde au trecut de la faza în care cei de la CFR cereau corner și până la urmă a ieșit penalty.

Până la executarea penalty-ului atât a trecut. Înțeleg că, dacă n-ar fi intervenit VAR-ul, jucam doar 89 de minute, așa îmi iese la calcul. N-ai cum să faci așa ceva. Arbitrul de rezervă le-a spus celor de pe bancă că nu ei ar da prelungirile, ci VAR-ul. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB

În rest a arbitrat bine, nu cred că are legătură cu ce am postat eu înainte de meci. Probabil n-a vrut să se complice, dar s-a făcut de râs dând doar 2 minute de prelungiri.

N-am dat noi gol în 94 de minute cu tot cu prelungirile din ambele reprize, nu cred că dădeam după aia. Dar se putea întâmpla orice”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Mihai Stoica: „Noi am pierdut pentru că am luat un gol super stupid”

Mihai Stoica a recunoscut că jocul celor de la FCSB din prima repriză a lăsat de dorit, dar echipa lui Marius Baciu și-a revenit în partea a doua a meciului, după intrarea lui Ofri Arad.

Noi am pierdut pentru că am luat un gol super stupid. În prima repriză am jucat slab, n-am fost cu nimic superiori CFR-ului, deși am avut niște situații de gol. Ei au avut însă una mare, atunci când au cerut penalty la Duarte.

CFR - FCSB. Ardelenii au cerut penalty la un presupus henț Foto captură VIDEO Prima Sport(18).jpeg
CFR - FCSB. Ardelenii au cerut penalty la un presupus henț Foto captură VIDEO Prima Sport(18).jpeg

Galerie foto (18 imagini)

CFR - FCSB. Ardelenii au cerut penalty la un presupus henț Foto captură VIDEO Prima Sport(1).jpeg CFR - FCSB. Ardelenii au cerut penalty la un presupus henț Foto captură VIDEO Prima Sport(2).jpeg CFR - FCSB. Ardelenii au cerut penalty la un presupus henț Foto captură VIDEO Prima Sport(3).jpeg CFR - FCSB. Ardelenii au cerut penalty la un presupus henț Foto captură VIDEO Prima Sport(4).jpeg CFR - FCSB. Ardelenii au cerut penalty la un presupus henț Foto captură VIDEO Prima Sport(5).jpeg
+18 Foto
labels.photo-gallery

După intrarea lui Ofri Arad, noi am pus stăpânire pe joc. Sunt foarte mulțumit de repriza a doua, am jucat foarte bine. Se mai întâmplă să iei gol. Nu mi s-a părut că jucătorii au fost moi. N-au avut reușite, nu s-au mișcat foarte mult, dar atitudinea a existat. N-am avut jucător care să nu bage piciorul.

Am dominat autoritar CFR-ul. Luați cifrele: 18-7 șuturi la poartă, posesie 67-33. Am dominat, doar că a fost o dominare sterilă. Se încearcă tot felul de variante, se schimbă foarte mulți jucători, se schimbă pozițiile unor jucător.

Astea pot fi niște explicații, mai trebuie reglaje. Nu știu de ce nu se găsește formula potrivită, n-am cum să răspund pentru că nu sunt de meserie”, a mai declarat Mihai Stoica.

VIDEO. Golul marcat de Andrei Cordea în CFR Cluj - FCSB 1-0

Citește și

Oprița, gata să plece de la Steaua!  Antrenorul ar putea semna cu rivala din Liga 2 + Cine vrea să-i ia locul: „Sunt disperat!”
Liga 2
21:18
Oprița, gata să plece de la Steaua! Antrenorul ar putea semna cu rivala din Liga 2 + Cine vrea să-i ia locul: „Sunt disperat!”
Citește mai mult
Oprița, gata să plece de la Steaua!  Antrenorul ar putea semna cu rivala din Liga 2 + Cine vrea să-i ia locul: „Sunt disperat!”
Cât lipsește Adrian Rus  Universitatea Craiova, anunț despre  situația fundașului accidentat cu FC Voluntari
Superliga
20:20
Cât lipsește Adrian Rus Universitatea Craiova, anunț despre situația fundașului accidentat cu FC Voluntari
Citește mai mult
Cât lipsește Adrian Rus  Universitatea Craiova, anunț despre  situația fundașului accidentat cu FC Voluntari

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Reacția Secret Service după ce Iranul a anunțat o recompensă de 10.000.000 de dolari pentru uciderea fiului cel mic al lui Trump
Reacția Secret Service după ce Iranul a anunțat o recompensă de 10.000.000 de dolari pentru uciderea fiului cel mic al lui Trump
Reacția Secret Service după ce Iranul a anunțat o recompensă de 10.000.000 de dolari pentru uciderea fiului cel mic al lui Trump
CFR Cluj Mihai Stoica liga 1 fcsb
Știrile zilei din sport
Nota de plată pentru incidentele cu Levski   U Craiova, amendată drastic de UEFA după scânteile de la returul cu campioana Bulgariei
Liga Campionilor
17:17
Nota de plată pentru incidentele cu Levski U Craiova, amendată drastic de UEFA după scânteile de la returul cu campioana Bulgariei
Citește mai mult
Nota de plată pentru incidentele cu Levski   U Craiova, amendată drastic de UEFA după scânteile de la returul cu campioana Bulgariei
„FCSB are o șansă acum” Fostul internațional crede că elevii lui Marius Baciu pot profita de situația actuală a rivalei U Craiova: „A lăsat-o mai ușor”
Superliga
16:13
„FCSB are o șansă acum” Fostul internațional crede că elevii lui Marius Baciu pot profita de situația actuală a rivalei U Craiova: „A lăsat-o mai ușor”
Citește mai mult
„FCSB are o șansă acum” Fostul internațional crede că elevii lui Marius Baciu pot profita de situația actuală a rivalei U Craiova: „A lăsat-o mai ușor”
Promoție înainte de derby Dinamo a redus costul abonamentelor înainte de partida cu FCSB » Lista prețurilor 
Superliga
11:47
Promoție înainte de derby Dinamo a redus costul abonamentelor înainte de partida cu FCSB » Lista prețurilor
Citește mai mult
Promoție înainte de derby Dinamo a redus costul abonamentelor înainte de partida cu FCSB » Lista prețurilor 
„Șaradă, meci fals, jenant!” Radu Naum s-a dezlănțuit în direct după decizia luată de Oțelul Galați: „Știți de ce spun asta?!”
Superliga
10:38
„Șaradă, meci fals, jenant!” Radu Naum s-a dezlănțuit în direct după decizia luată de Oțelul Galați: „Știți de ce spun asta?!”
Citește mai mult
„Șaradă, meci fals, jenant!” Radu Naum s-a dezlănțuit în direct după decizia luată de Oțelul Galați: „Știți de ce spun asta?!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:52
Bîrligea, aproape de un transfer în Serie A Anunțul făcut de Gigi Becali: „Dau 1,5 milioane de euro și încă 3,5 dacă nu retrogradează”
Bîrligea, aproape de un transfer în Serie A Anunțul făcut de  Gigi Becali: „Dau 1,5 milioane de euro și încă 3,5 dacă nu retrogradează”
16:53
Dan Udrea Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF
Dan Udrea Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF
17:17
Nota de plată pentru incidentele cu Levski U Craiova, amendată drastic de UEFA după scânteile de la returul cu campioana Bulgariei
Nota de plată pentru incidentele cu Levski   U Craiova, amendată drastic de UEFA după scânteile de la returul cu campioana Bulgariei
17:36
Unde se va juca Liești - Dinamo Partida nu se poate disputa în comuna gălățeană: Sporting a făcut anunțul oficial
Unde se va juca Liești - Dinamo Partida nu se poate disputa în comuna gălățeană: Sporting a făcut anunțul oficial
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Top stiri
Sorana Cîrstea s-a mutat din România Jucătoarea de tenis a explicat decizia: „E mult mai bine din punct de vedere al condițiilor pentru tenis”
Tenis
13:35
Sorana Cîrstea s-a mutat din România Jucătoarea de tenis a explicat decizia: „E mult mai bine din punct de vedere al condițiilor pentru tenis”
Citește mai mult
Sorana Cîrstea s-a mutat din România Jucătoarea de tenis a explicat decizia: „E mult mai bine din punct de vedere al condițiilor pentru tenis”
Cu ochii pe Al-Hamlawi Atacantul de la U Craiova, din nou în atenția unui club european
Superliga
14:27
Cu ochii pe Al-Hamlawi Atacantul de la U Craiova, din nou în atenția unui club european
Citește mai mult
Cu ochii pe Al-Hamlawi Atacantul de la U Craiova, din nou în atenția unui club european
De la LeBron James la națională Noul selecționer al României l-a antrenat pe „Rege” la Lakers: „Vreau să construim ceva de durată”
Baschet
07:00
De la LeBron James la națională Noul selecționer al României l-a antrenat pe „Rege” la Lakers: „Vreau să construim ceva de durată”
Citește mai mult
De la LeBron James la națională Noul selecționer al României l-a antrenat pe „Rege” la Lakers: „Vreau să construim ceva de durată”
FOTO | "Dormitorul Împuțit", cel mai ciudat colț de stradă din București. E-n Colentina-Tei și, în fiecare zi, aici mai apărea câte ceva: o saltea, niște cutii misterioase, nelipsiți saci
B365
03:50
FOTO | "Dormitorul Împuțit", cel mai ciudat colț de stradă din București. E-n Colentina-Tei și, în fiecare zi, aici mai apărea câte ceva: o saltea, niște cutii misterioase, nelipsiți saci
Citește mai mult
FOTO | "Dormitorul Împuțit", cel mai ciudat colț de stradă din București. E-n Colentina-Tei și, în fiecare zi, aici mai apărea câte ceva: o saltea, niște cutii misterioase, nelipsiți saci

Echipe/Competiții

fcsb 67 CFR Cluj 44 dinamo bucuresti 23 rapid 36 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi 1 uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share