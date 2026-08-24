Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, l-a taxat din nou pe arbitrul George Găman (41 de ani), după o decizie luată în meciul cu CFR Cluj, scor 0-1.

Oficialul roș-albaștrilor a comentat și evoluția jucătorilor de la FCSB în duelul din Gruia.

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Mihai Stoica a răbufnit în momentul când a văzut că George Găman a fost delegat la meciul cu CFR și a amintit de greșelile comise de arbitru în trecut.

CFR Cluj - FCSB 1-0 . Mihai Stoica, despre Găman: „ N-ai cum să faci așa ceva”

La o zi distanță după înfrângerea surprinzătoare suferită de FCSB cu CFR Cluj, după golul marcat de Andrei Cordea din penalty, Mihai Stoica l-a taxat din nou pe „central”.

„Ca atitudine, nu cred că are cineva ce să reproșeze cuiva. Doar că a fost un meci din ăla în care, deși n-am avut foarte multe ocazii, am primit un gol mai mult decât stupid. M-am uitat din toate unghiurile posibile și mie nu mi se pare o fază clară la care să intervină VAR-ul. Toată lumea zice asta, acum n-o să fiu eu contra.

Pe mine m-a distrat că tot i-am făcut o istorie înainte de meci lui George Găman cu câte greșeli a făcut împotriva noastră și și-a mai trecut ceva în cont. A dat doar două minute de prelungiri. Deși 3 minute și 22 de secunde au trecut de la faza în care cei de la CFR cereau corner și până la urmă a ieșit penalty.

Până la executarea penalty-ului atât a trecut. Înțeleg că, dacă n-ar fi intervenit VAR-ul, jucam doar 89 de minute, așa îmi iese la calcul. N-ai cum să faci așa ceva. Arbitrul de rezervă le-a spus celor de pe bancă că nu ei ar da prelungirile, ci VAR-ul. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB

În rest a arbitrat bine, nu cred că are legătură cu ce am postat eu înainte de meci. Probabil n-a vrut să se complice, dar s-a făcut de râs dând doar 2 minute de prelungiri.

N-am dat noi gol în 94 de minute cu tot cu prelungirile din ambele reprize, nu cred că dădeam după aia. Dar se putea întâmpla orice”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Mihai Stoica: „Noi am pierdut pentru că am luat un gol super stupid”

Mihai Stoica a recunoscut că jocul celor de la FCSB din prima repriză a lăsat de dorit, dar echipa lui Marius Baciu și-a revenit în partea a doua a meciului, după intrarea lui Ofri Arad.

„Noi am pierdut pentru că am luat un gol super stupid. În prima repriză am jucat slab, n-am fost cu nimic superiori CFR-ului, deși am avut niște situații de gol. Ei au avut însă una mare, atunci când au cerut penalty la Duarte.

După intrarea lui Ofri Arad, noi am pus stăpânire pe joc. Sunt foarte mulțumit de repriza a doua, am jucat foarte bine. Se mai întâmplă să iei gol. Nu mi s-a părut că jucătorii au fost moi. N-au avut reușite, nu s-au mișcat foarte mult, dar atitudinea a existat. N-am avut jucător care să nu bage piciorul.

Am dominat autoritar CFR-ul. Luați cifrele: 18-7 șuturi la poartă, posesie 67-33. Am dominat, doar că a fost o dominare sterilă. Se încearcă tot felul de variante, se schimbă foarte mulți jucători, se schimbă pozițiile unor jucător.

Astea pot fi niște explicații, mai trebuie reglaje. Nu știu de ce nu se găsește formula potrivită, n-am cum să răspund pentru că nu sunt de meserie”, a mai declarat Mihai Stoica.

VIDEO. Golul marcat de Andrei Cordea în CFR Cluj - FCSB 1-0

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