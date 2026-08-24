Oprița, gata să plece de la Steaua!  Antrenorul ar putea semna cu rivala din Liga 2 + Cine vrea să-i ia locul: „Sunt disperat!”

Daniel Oprița (45 de ani) ar fi ajuns la un acord cu conducerea clubului Steaua pentru rezilierea contractului.

Cu toate acestea, antrenorul ar putea semna curând cu un alt club din Liga 2.

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După meciul cu Csikszereda din play-off-ul Cupei României, pierdut de Steaua cu scorul de 1-2, Daniel Oprița a anunțat că și-a dat demisia.

Daniel Oprița, gata să plece de la Steaua. Ar putea semna cu Chindia Târgoviște

Tehnicianul a fost nemulțumit de problemele de lot pe care le avea la Steaua, dar și de comportamentul mai multor jucători din timpul meciurilor.

La câteva zile după ce și-a anunțat demisia, Daniel Oprița ar fi ajuns la un acord cu conducerea Stelei pentru rezilierea contractului, care ar urma să fie semnată marți, anunță gsp.ro.

Oprița o părăsește, astfel, pe Steaua după 7 ani de colaborare, în care a obținut două promovări consecutive, din Liga 4 și până în Liga 2, în perioada 2019-2021.

Sub conducerea sa, clubul s-a clasat de două ori pe poziții care asigurau promovarea directă în Liga 1, dar care nu a fost posibilă pentru că Steaua funcționează ca instituție de drept public.

În ciuda faptului că va pleca de la gruparea din Ghencea, Daniel Oprița nu va sta departe de banca tehnică prea mult timp.

Acesta ar urma să devină antrenorul Chindiei Târgoviște, formație care a anunțat, luni, despărțirea de Nicolae Croitoru, decizie luată după înfrângerea cu CS Dinamo, scor 1-2, din etapa #4 din Liga 2.

Pe lista Chindiei Târgoviște s-ar afla și Marius Măldărășanu, antrenor liber de contract din decembrie 2025, după patru sezoane petrecute la Hermannstadt.

Eugen Trică își dorește să vină la Steaua: „Sunt disperat pe viață!”

În contextul în care Daniel Oprița anunțase că și-a dat demisia de la Steaua, Eugen Trică, fost jucător al roș-albaștrilor, a anunțat că și-ar dori să-i ia locul.

„Stai, ca să fiu așa, pe aceeași lungime de undă cu Liga 2. Sunt disperat să iau Steaua! Cum să nu fii disperat când e vorba de un brand al României? O echipă cu o tradiție fantastică, cu cele mai multe titluri, Cupa Campionilor. Sunt disperat pe viață!

A plecat cumva Oprița? Am spus-o în glumă ieri (n.r. duminică) și... oamenii ăștia nu știu când glumesc. Eu am să rămân stelist toată viața. Nu sunt disperat, fraților! M-ar interesa, acum depinde și ce vor ei să facă.

Stați, băi fraților, eu nu mă propun singur! Eu am făcut o glumă ieri, înțelegeți? Le mai arunc pe astea așa. Am văzut rezultatul ăsta cu Dumbrăvița, 2-2, au reușit să ia un punct. Cine nu și-ar dori la Steaua? Nu e vorba de Divizia B, e vorba de Steaua! Sunt disperat de viață, vreau Steaua! Vreau Steaua în Liga 1!

Oprița acum a stat 7 ani, mai lasă, bă, și pe altul! De 3 ani de zile tu zici că pleci, ba îți dai demisia... ia mai stai și tu 2-3 luni acasă, Daniele, să vezi cum e!

Tu ai avut angajament 7 ani de zile, mai lasă și pe altul. Nu neapărat Trică! Poate să vină Lăcătuș, poate să vină Balint, poate se întoarce nea Piți (n.r. Victor Pițurcă).

Stați, băi, liniștiți! Eu nu merg la FCSB, merg în Ghencea să văd Steaua. Stați calmi, că nu vine Trică să vă ia locul”, a declarat Eugen Trică, conform sport.ro.

Lovech (Bulgaria), Sohar SC (Oman), FCU Craiova, Concordia Chiajna sau Viitorul Târgu Jiu sunt câteva dintre echipele antrenate de Eugen Trică în carieră.

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