O statistică-șoc, care închide gura FCSB! Eșecul cu U Cluj, primul cu Iulian Călin la centru într-un joc din deplasare! Cu el arbitru, FCSB imbatabilă 6 ani la rând

FCSB l-a acuzat violent pe Iulian Călin, arbitrul meciului cu U Cluj. Gigi Becali l-a numit escroc și nenorocit, dar și că are ceva împotriva FCSB-ului.

Cu el la centru, în toată istoria campionatului, FCSB a terminat neînvinsă în peste 90% dintre jocuri.

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„Dacă n-ar fi fost arbitru, ăsta ar fi fost escroc de meserie. Mereu a avut ceva împotriva noastră, de fiecare dată când ne-a arbitrat, cred că e din Giulești, de acolo, de la Rapid”.

Afirmațiile îi aparțin lui Gigi Becali, patronul FCSB, care l-a acuzat pe centralul Iulian Călin că are ceva împotriva echipei lui.

O statistică-șoc , care închide gura FCSB!

Criticile și jignirile lui Becali au venit după meciul U Cluj - FCSB 1-0, în care patronul bucureștenilor l-a arătat cu degetul pe arbitru fiindcă ar fi condus cu tentă împotriva FCSB.

Totuși, spusele lui Becali, „mereu a avut ceva împotriva noastră, de fiecare dată când ne-a arbitrat”, nu doar că nu-și găsesc acoperire în statistica relației FCSB vs Iulian Călin, dar aceasta e net favorabilă bucureștenilor.

De când centralul argeșean activează pe prima scenă, el a condus în campionat nu mai puțin de 23 de partide ale roș-albaștrilor.

Până la meciul de luni, de la Cluj, FCSB pierduse o singură dată. Acum 6 ani, într-un meci cu CSU Craiova, scor 0-1.

Apoi, timp ce 6 ani la rând, FCSB a avut un palmares favorabil cu Călin central.

În total, inclusiv cu jocul de acum, sunt doar două înfrângeri, ceea ce înseamnă că în peste 90% din cazuri, FCSB a ieșit de pe teren fără să piardă.

FCSB cu Iulian Călin în Liga 1

23 meciuri

14 victorii (61%)

7 remize (30,5%)

2 înfrângeri (8,5%)

În plus, e pentru prima dată când FCSB pierde cu Călin un meci disputat în deplasare în campionat. Până la acest joc, cu U Cluj, bucureșteni aveau un palmares de 5 victorii și 4 remize!

În schimb, Iulian Călin e doar al doilea central care în acest sezon arbitrează două jocuri ale clubului patronat de Gigi Becali.

Primul a fost Horațiu Feșnic, care a oficiat derby-urile cu Craiova (0-5) și Rapid (4-1).

Precedenta partidă la care a fluierat Călin a fost FCSB - Petrolul 2-2.

În rest, cele 10 jocuri au fost oficiate de 10 arbitri: Istvan Kovacs, Barbu, Vidican, Szabolcs Kovacs, Flueran, Cojocaru, Florin Andrei, Găman, Roman și Mihuleac.

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