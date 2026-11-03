O statistică-șoc, care închide gura FCSB! Eșecul cu U Cluj, primul cu Iulian Călin la centru într-un joc din deplasare! Cu el arbitru, FCSB imbatabilă 6 ani la rând

- FCSB l-a acuzat violent pe Iulian Călin, arbitrul meciului cu U Cluj. Gigi Becali l-a numit escroc și nenorocit, dar și că are ceva împotriva FCSB-ului.
- Cu el la centru, în toată istoria campionatului, FCSB a terminat neînvinsă în peste 90% dintre jocuri.
„Dacă n-ar fi fost arbitru, ăsta ar fi fost escroc de meserie. Mereu a avut ceva împotriva noastră, de fiecare dată când ne-a arbitrat, cred că e din Giulești, de acolo, de la Rapid”.
Afirmațiile îi aparțin lui Gigi Becali, patronul FCSB, care l-a acuzat pe centralul Iulian Călin că are ceva împotriva echipei lui.
O statistică-șoc, care închide gura FCSB!
Criticile și jignirile lui Becali au venit după meciul U Cluj - FCSB 1-0, în care patronul bucureștenilor l-a arătat cu degetul pe arbitru fiindcă ar fi condus cu tentă împotriva FCSB.
Totuși, spusele lui Becali, „mereu a avut ceva împotriva noastră, de fiecare dată când ne-a arbitrat”, nu doar că nu-și găsesc acoperire în statistica relației FCSB vs Iulian Călin, dar aceasta e net favorabilă bucureștenilor.
De când centralul argeșean activează pe prima scenă, el a condus în campionat nu mai puțin de 23 de partide ale roș-albaștrilor.
Până la meciul de luni, de la Cluj, FCSB pierduse o singură dată. Acum 6 ani, într-un meci cu CSU Craiova, scor 0-1.
Apoi, timp ce 6 ani la rând, FCSB a avut un palmares favorabil cu Călin central.
În total, inclusiv cu jocul de acum, sunt doar două înfrângeri, ceea ce înseamnă că în peste 90% din cazuri, FCSB a ieșit de pe teren fără să piardă.
FCSB cu Iulian Călin în Liga 1
- 23 meciuri
- 14 victorii (61%)
- 7 remize (30,5%)
- 2 înfrângeri (8,5%)
În plus, e pentru prima dată când FCSB pierde cu Călin un meci disputat în deplasare în campionat. Până la acest joc, cu U Cluj, bucureșteni aveau un palmares de 5 victorii și 4 remize!
În schimb, Iulian Călin e doar al doilea central care în acest sezon arbitrează două jocuri ale clubului patronat de Gigi Becali.
Primul a fost Horațiu Feșnic, care a oficiat derby-urile cu Craiova (0-5) și Rapid (4-1).
Precedenta partidă la care a fluierat Călin a fost FCSB - Petrolul 2-2.
În rest, cele 10 jocuri au fost oficiate de 10 arbitri: Istvan Kovacs, Barbu, Vidican, Szabolcs Kovacs, Flueran, Cojocaru, Florin Andrei, Găman, Roman și Mihuleac.