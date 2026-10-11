Poliția a deschis dosar penal AJF, primele sancțiuni pentru antrenorul care a strâns de gât un junior  + solicitare către FRF
Diverse

Poliția a deschis dosar penal AJF, primele sancțiuni pentru antrenorul care a strâns de gât un junior + solicitare către FRF

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 11.10.2026, ora 15:06
alt-text Actualizat: 11.10.2026, ora 15:06
  • AJF Vaslui a anunțat primele sancțiuni pentru Mihăiță Lungu (55 de ani), antrenorul lui Standard Vaslui, care a strâns de gât un jucător la meciul cu AS Husana Huși, din campionatul județean U14 Vaslui.
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La doar două zile distanță de când incidentul a fost relatat în presă, AJF Vaslui l-a sancționat deja pe fostul jucător al Gloriei Bistrița.

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AJF, primele sancțiuni pentru antrenorul care a strâns de gât un junior

„În temeiul art. 57, punctul 1 din Regulamentul Disciplinar, antrenorul clubului oaspete, Lungu Mihai, este sancționat cu suspendarea, pentru o perioadă de 1 an și o penalitate sportivă în cuantum de 3.000 de lei”, a anunțat forul local.

Mai mult, se va solicita ca FRF să îi suspende licența de antrenor pentru o perioadă de 2 ani. Federația anunțase prin intermediul GOLAZO.ro că va sesiza Comisia de Disciplină.

Lungu nu va mai putea antrena nici după finalul suspendării, da dacă nu va absolvi un curs de safeguarding (protecția și siguranța sportivilor).

Intervine și Poliția

Antrenorul riscă să se aleagă cu o pedeapsă și în afara fotbalului.

Bogdan Gheorghiță, președintele AJF, susține că Poliția a deschis deja un dosar penal pentru lovire și alte violențe.

Vinovații sunt pedepsiți cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu o amendă. Mai mult, pedeapsa „se majorează cu o treime atunci când: a) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, paza sau tratamentul făptuitorului, b) victima este un minor, c) fapta este săvârșită în public”.

Astfel, Lungu ar putea primi o sancțiune cu o treime mai mare decât normal, fiind vorba de un minor.

Ce s-a întâmplat

Meciul din etapa 4 din campionatul județean U14 a fost marcat de un eveniment șocant care l-a avut în prim-plan pe Mihăiță Lungu.

Tehnicianul și-a chemat jucătorii la marginea terenului și a apucat de gât un copil, pe care l-a ridicat mult deasupra gazonului. Totul s-a întâmplat sub privirile celorlalți mici fotbaliști, anunță vremeanoua.ro.

Incidentul a fost surprins de camerele foto. Sursa: vremeanoua.ro Incidentul a fost surprins de camerele foto. Sursa: vremeanoua.ro
Incidentul a fost surprins de camerele foto. Sursa: vremeanoua.ro

Și totul s-a întâmplat dintr-un motiv banal. Mihăiță Lungu ar fi recurs la acest gest șocant din cauza unei pase greșite a elevului său, lucru care l-a enervat la culme pe antrenor.

Nu este prima dată când Lungu are o astfel de ieșire nervoasă, potrivit sursei citate. În urmă cu puțin timp, tot în cadrul unei partide disputate în campionatul de juniori, tehnicianul ar fi agresat un arbitru.

Eu mă consider nevinovat. Dacă eram vinovat, spuneam: «Da, domnule, l-am strâns.» Dar nu poți să faci așa ceva. Eu doar i-am explicat copilului cum trebuie să stea, cu spatele la poartă, și cum trebuie să facă marcajul. Totul a durat o fracțiune de secundă. Copilul nu a stat suspendat în aer, așa cum s-a scris. Nu există așa ceva. Dacă ar fi fost vorba despre o asemenea brutalitate, cu siguranță arbitrul mi-ar fi dat cartonaș roșu și ar fi consemnat incidentul în foaia de arbitraj. Mihăiță Lungu

Ce spune Mihăiță Lungu

Antrenorul a negat faptul că l-a agresat pe elevul său. Ba chiar mai mult, susține că juniorul s-a întors pe teren cu zâmbetul pe buze, după gestul său.

„Într-adevăr, am avut un joc în campionatul județean, la Huși. În minutul 23, după mai multe greșeli ale tânărului meu jucător, am simțit că ceva nu este în regulă cu el. Este un jucător bun, nu prea greșește pasele, își face marcajul de fiecare dată, sare la cap.

După trei-patru intervenții am văzut că nu executa ceea ce trebuia și că nu era deloc atent la joc. L-am chemat la margine și i-am spus: «Cosmine, hai să-ți mai explic încă o dată cum se face. Trebuie să iei omul în piept, cu spatele la poarta noastră».

I-am explicat și că, atunci când execută autul, nu trebuie să sară în sus, trebuie să stea cu picioarele lipite de pământ.

L-am ridicat puțin de umeri ca să-i arăt poziția, cu spatele, cum trebuie să stea. Atât cât am putut, pentru că este greu să ridici un copil. Au apărut apoi niște fotografii în care pare că l-aș fi strâns de gât.

Probabil fotografia a surprins un anumit moment, când i-am dat drumul de la umeri. Copilul nu a pățit nimic.

A intrat pe teren și a continuat jocul, a marcat două goluri și a fost unul dintre cei mai buni jucători. Dacă eu aș fi fost agresiv cu jucătorul meu, arbitrii ar fi trebuit să-mi dea cartonaș roșu și să mă trimită în tribună. Nu s-a întâmplat acest lucru.

Am primit doar un cartonaș galben, pentru că am scos copilul în afara terenului ca să-i explic ce trebuie să facă. Copilul a intrat înapoi în teren zâmbind. A continuat jocul și a dat două goluri”, a declarat Mihăiță Lungu, citat de vasluitv.ro.

Fotografia a fost făcută de jos în sus. Nu știu exact în ce moment a fost surprinsă. Am văzut și eu fotografia. Probabil este momentul în care i-am dat drumul de la umeri, dar copilul nu are urme și nu a pățit absolut nimic. Am martori. Mihăiță Lungu

Cine e Mihăiță Lungu

Lungu s-a format ca fotbalist la CSS Vaslui, iar apoi a evoluat în ligile inferioare pentru Viitorul Vaslui, Marvas Vaslui, Cetatea Târgu Neamț sau Unirea Dej.

A bifat și prezențe în Liga 1 pentru Gloria Bistrița. A debutat în prima divizie pe 21 august 1994. S-a remarcat în septembrie 1994, atunci când a marcat golul victoriei într-o partidă cu Real Zaragoza din primul tur al Cupei Cupelor. Partida de atunci a fost câștigată de Gloria Bistrița cu 2-1.

Este antrenorul echipei Standard Vaslui din septembrie 2025.

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