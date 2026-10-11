Căpitan nou la FCSB VIDEO. Laurențiu Reghecampf a anunțat cine va purta banderola: „Trebuie să profităm de experiență” +25 foto
Laurențiu Reghecampf/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Superliga

Căpitan nou la FCSB VIDEO. Laurențiu Reghecampf a anunțat cine va purta banderola: „Trebuie să profităm de experiență”

alt-text Alexandru Smeu , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 11.10.2026, ora 13:03
alt-text Actualizat: 11.10.2026, ora 13:11
  • FCSB - OȚELUL 1-0. Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a anunțat cine va va purta banderola de căpitan în cel de-al treilea său mandat pe banca roș-albaștrilor.
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La partida de pe Arena Națională, tehnicianul l-a numit căpitan pe Karlo Muhar, o decizie surprinzătoare, în condițiile în care mijlocașul avea doar două apariții în tricoul FCSB până la partida cu Oțelul.

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Denis Drăguș, noul căpitan de la FCSB: „Trebuie să profităm de experiență”

Reghecampf și-a explicat decizia la conferința de presă și a anunțat că Denis Drăguș va purta banderola atunci când va reveni pe gazon.

Atacantul s-a întors la antrenamente, după entorsa suferită în meciul cu U Craiova, scor 0-5, dar nu a fost în lot pentru duelul cu Oțelul. Drăguș ar putea reveni la meciul din etapa viitoare cu FC Voluntari, programat luni, 19 octombrie, de la ora 21:00.

„Decizia a fost una foarte simplă. Muhar este un jucător care are personalitate și o experiență foarte mare.

Chiar dacă este nou la noi în echipă, pentru mine este important să avem un jucător care leagă echipa și o strânge lângă el. Are capacitatea asta și de aceea am hotărât să fie el căpitan.

L-am anunțat și pe Denis Drăguș. Când va fi el pe teren, va fi căpitanul echipei. Este normal. Este un jucător cu experiență și trebuie să profităm de asta.

Întotdeauna echipa noastră va avea nevoie de jucători cu personalitate, care să unească grupul, să-l facă mai puternic și să ne ajute să câștigăm meciurile”, a declarat Laurențiu Reghecampf la conferința de presă.

FOTO. FCSB - Oțelul 1-0

FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (25 imagini)

FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (meci), în etapa 11. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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VIDEO. Stoian a marcat unicul gol al „noii” FCSB în meciul cu Oțelul

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