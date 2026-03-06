„FCSB i-a avut pe masă” MM, replică acidă după ce a fost acuzat că a refuzat jucători de top: „Domnul Păunel mi-a propus 4 jucători”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA de la FCSB, a reacționat după ce Mihăiță Pleșan (43 de ani), fostul său jucător, actual impresar, a susținut că i-a propus doi jucători de top și a fost ignorat.

Fostul mijlocaș a vorbit despre evoluțiile lui Carlos Mora și a spus că fundașul putea fi cumpărat de Rapid și FCSB înainte să ajungă la Craiova.

Mihăiță Pleșan, „săgeți” către MM Stoica: „FCSB i-a avut pe masă, dar nu s-au uitat la ei”

A amintit și de Raul Florucz, propus și el la FCSB, și a susținut că de fiecare dată nu a primit un răspuns din partea „roș-albaștrilor”.

„Mora este un jucător care a fost și pe masa Rapidului, și pe masa Stelei (n.r. - FCSB). S-au interesat cei de la Rapid de el înainte să ajungă la Craiova. Era o sumă de transfer mult mai mare, dar nu au vorbit cu noi și atunci lucrurile s-au oprit. Craiova s-a mișcat mult mai bine. FCSB l-a avut pe masă, a fost propus de mine, dar nu s-a uitat nimeni la el, nu mi-au dat niciun răspuns. Cum au fost mulți.

Și Florucz a fost dat de mine la ei, dar nu s-au uitat la el. Primele discuții pentru Florucz au fost pentru 200.000 de euro, acum doi ani, doi ani și jumătate. A plecat cu 5 milioane în Germania (n.r. - Belgia de fapt)”, a spus Mihăiță Pleșan la Fanatik.

MM Stoica, reacție acidă: „Domnul Păunel mi-a propus 4 jucători”

Replica lui Mihai Stoica nu a întârziat să apară. Oficialul campioanei susține prin intermediul unei postări pe Facebook că Florucz i-a fost propus de alt și că nu a discutat cu nimeni despre Mora.

În schimb, a publicat numele a patru jucători care i-ar fi fost recomandați de Pleșan.

„Domnul Mihăiță Păunel Pleșan mi-a propus următorii jucători :

Moha Moukhliss Indrit Tuci Alexis Gamboa Darick Kobie Morris

Despre Raul Florucz am vorbit cu Zvonko Milojkovic, dar suma de transfer era mare (a plecat pe 5M în Belgia). Despre Carlos Mora n-am vorbit cu nimeni.

Am obiceiul de a salva chaturile cu agenții și cu cei care propun jucători”.

Cine sunt cei 4 jucători care ar fi fost propuși de Pleșan:

Moha Moukhliss (mijlocaș, 26 de ani, Spania): A fost crescut de Real Madrid, are 1,69m și a jucat până în 2025 doar în ligile inferioare din Spania. Acum se află în liga secundă din Portugalia, la Vizela.

(mijlocaș, 26 de ani, Spania): A fost crescut de Real Madrid, are 1,69m și a jucat până în 2025 doar în ligile inferioare din Spania. Acum se află în liga secundă din Portugalia, la Vizela. Indrit Tuci (fundaș, 25 de ani, Albania): A evoluat la Lokomotiva Zagreb până în 2024 când a fost cumpărat de Sparta Praga. E împrumutat în acest sezon în Turcia, la Kayserispor. Are 5 selecții la naționala Albaniei.

(fundaș, 25 de ani, Albania): A evoluat la Lokomotiva Zagreb până în 2024 când a fost cumpărat de Sparta Praga. E împrumutat în acest sezon în Turcia, la Kayserispor. Are 5 selecții la naționala Albaniei. Alexis Gomboa (fundaș, 26 de ani, Costa Rica): A rezistat doar doi ani în Europa, la Beveren, evoluând în rest doar în țara natală. Are un gol și 13 meciuri pentru Costa Rica.

(fundaș, 26 de ani, Costa Rica): A rezistat doar doi ani în Europa, la Beveren, evoluând în rest doar în țara natală. Are un gol și 13 meciuri pentru Costa Rica. Darick Kobie Morris (fundaș, 30 de ani, SUA): Crescut de Dinamo Zagreb, unde a prins doar două meciuri. A evoluat apoi la echipe mediocre din Balcani, Domzale, Tuzla City și Mura, până să prindă în urmă cu doi ani un transfer în China, la Meizhou Hakka. A revenit în iarnă în Europa, la Zrinjski.

