„FCSB i-a avut pe masă” MM, replică acidă după ce a fost acuzat că a refuzat jucători de top: „Domnul Păunel mi-a propus 4 jucători”
Superliga

„FCSB i-a avut pe masă” MM, replică acidă după ce a fost acuzat că a refuzat jucători de top: „Domnul Păunel mi-a propus 4 jucători”

alt-text Publicat: 06.03.2026, ora 23:07
alt-text Actualizat: 06.03.2026, ora 23:07
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA de la FCSB, a reacționat după ce Mihăiță Pleșan (43 de ani), fostul său jucător, actual impresar, a susținut că i-a propus doi jucători de top și a fost ignorat.

Fostul mijlocaș a vorbit despre evoluțiile lui Carlos Mora și a spus că fundașul putea fi cumpărat de Rapid și FCSB înainte să ajungă la Craiova.

„Nu mă duc pentru bani” Adrian Ilie a dezvăluit ce salariu cere pentru revenirea la FCSB: „Vă asigur de asta”
Citește și
„Nu mă duc pentru bani” Adrian Ilie a dezvăluit ce salariu cere pentru revenirea la FCSB: „Vă asigur de asta”
Citește mai mult
„Nu mă duc pentru bani” Adrian Ilie a dezvăluit ce salariu cere pentru revenirea la FCSB: „Vă asigur de asta”

Mihăiță Pleșan, „săgeți” către MM Stoica: „FCSB i-a avut pe masă, dar nu s-au uitat la ei”

A amintit și de Raul Florucz, propus și el la FCSB, și a susținut că de fiecare dată nu a primit un răspuns din partea „roș-albaștrilor”.

„Mora este un jucător care a fost și pe masa Rapidului, și pe masa Stelei (n.r. - FCSB). S-au interesat cei de la Rapid de el înainte să ajungă la Craiova. Era o sumă de transfer mult mai mare, dar nu au vorbit cu noi și atunci lucrurile s-au oprit. Craiova s-a mișcat mult mai bine. FCSB l-a avut pe masă, a fost propus de mine, dar nu s-a uitat nimeni la el, nu mi-au dat niciun răspuns. Cum au fost mulți.

Și Florucz a fost dat de mine la ei, dar nu s-au uitat la el. Primele discuții pentru Florucz au fost pentru 200.000 de euro, acum doi ani, doi ani și jumătate. A plecat cu 5 milioane în Germania (n.r. - Belgia de fapt)”, a spus Mihăiță Pleșan la Fanatik.

MM Stoica, reacție acidă: „Domnul Păunel mi-a propus 4 jucători”

Replica lui Mihai Stoica nu a întârziat să apară. Oficialul campioanei susține prin intermediul unei postări pe Facebook că Florucz i-a fost propus de alt și că nu a discutat cu nimeni despre Mora.

În schimb, a publicat numele a patru jucători care i-ar fi fost recomandați de Pleșan.

„Domnul Mihăiță Păunel Pleșan mi-a propus următorii jucători :

  1. Moha Moukhliss
  2. Indrit Tuci
  3. Alexis Gamboa
  4. Darick Kobie Morris

Despre Raul Florucz am vorbit cu Zvonko Milojkovic, dar suma de transfer era mare (a plecat pe 5M în Belgia). Despre Carlos Mora n-am vorbit cu nimeni.

Am obiceiul de a salva chaturile cu agenții și cu cei care propun jucători”.

Cine sunt cei 4 jucători care ar fi fost propuși de Pleșan:

  • Moha Moukhliss (mijlocaș, 26 de ani, Spania): A fost crescut de Real Madrid, are 1,69m și a jucat până în 2025 doar în ligile inferioare din Spania. Acum se află în liga secundă din Portugalia, la Vizela.
  • Indrit Tuci (fundaș, 25 de ani, Albania): A evoluat la Lokomotiva Zagreb până în 2024 când a fost cumpărat de Sparta Praga. E împrumutat în acest sezon în Turcia, la Kayserispor. Are 5 selecții la naționala Albaniei.
  • Alexis Gomboa (fundaș, 26 de ani, Costa Rica): A rezistat doar doi ani în Europa, la Beveren, evoluând în rest doar în țara natală. Are un gol și 13 meciuri pentru Costa Rica.
  • Darick Kobie Morris (fundaș, 30 de ani, SUA): Crescut de Dinamo Zagreb, unde a prins doar două meciuri. A evoluat apoi la echipe mediocre din Balcani, Domzale, Tuzla City și Mura, până să prindă în urmă cu doi ani un transfer în China, la Meizhou Hakka. A revenit în iarnă în Europa, la Zrinjski.

Citește și

„Nu mă duc pentru bani” Adrian Ilie a dezvăluit ce salariu cere pentru revenirea la FCSB: „Vă asigur de asta”
Superliga
22:16
„Nu mă duc pentru bani” Adrian Ilie a dezvăluit ce salariu cere pentru revenirea la FCSB: „Vă asigur de asta”
Citește mai mult
„Nu mă duc pentru bani” Adrian Ilie a dezvăluit ce salariu cere pentru revenirea la FCSB: „Vă asigur de asta”
Exclusă din campionat! Fosta câștigătoare a Cupei României, în colaps: „Riscă să îngroape definitiv un brand istoric”
Liga 3
21:07
Exclusă din campionat! Fosta câștigătoare a Cupei României, în colaps: „Riscă să îngroape definitiv un brand istoric”
Citește mai mult
Exclusă din campionat! Fosta câștigătoare a Cupei României, în colaps: „Riscă să îngroape definitiv un brand istoric”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mihai Stoica Mihaita Plesan TRANSFERURI fcsb carlos mora raul florucz
Știrile zilei din sport
Keita nu scapă de emoții Procurorii nu acceptă  doar controlul judiciar!
Superliga
06.03
Keita nu scapă de emoții Procurorii nu acceptă doar controlul judiciar!
Citește mai mult
Keita nu scapă de emoții Procurorii nu acceptă  doar controlul judiciar!
„Șarlatan, nu jurnalist”  Cum a fost dat de gol cel mai cunoscut specialist în mercato: „Răspândește zvonuri pe bani. A spus că un jucător care murise era viu”
Campionate
06.03
„Șarlatan, nu jurnalist” Cum a fost dat de gol cel mai cunoscut specialist în mercato: „Răspândește zvonuri pe bani. A spus că un jucător care murise era viu”
Citește mai mult
„Șarlatan, nu jurnalist”  Cum a fost dat de gol cel mai cunoscut specialist în mercato: „Răspândește zvonuri pe bani. A spus că un jucător care murise era viu”
Exclusă din campionat! Fosta câștigătoare a Cupei României, în colaps: „Riscă să îngroape definitiv un brand istoric”
Liga 3
06.03
Exclusă din campionat! Fosta câștigătoare a Cupei României, în colaps: „Riscă să îngroape definitiv un brand istoric”
Citește mai mult
Exclusă din campionat! Fosta câștigătoare a Cupei României, în colaps: „Riscă să îngroape definitiv un brand istoric”
„Ei stau la șmecherie!” Gigi Becali a pierdut în primă instanță procesul cu Poliția Rutieră! De ce se judecă patronul FCSB + ce pedeapsă riscă
Superliga
06.03
„Ei stau la șmecherie!” Gigi Becali a pierdut în primă instanță procesul cu Poliția Rutieră! De ce se judecă patronul FCSB + ce pedeapsă riscă
Citește mai mult
„Ei stau la șmecherie!” Gigi Becali a pierdut în primă instanță procesul cu Poliția Rutieră! De ce se judecă patronul FCSB + ce pedeapsă riscă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:31
Keita nu scapă de emoții Procurorii nu acceptă doar controlul judiciar!
Keita nu scapă de emoții Procurorii nu acceptă  doar controlul judiciar!
23:07
„FCSB i-a avut pe masă” MM, replică acidă după ce a fost acuzat că a refuzat jucători de top: „Domnul Păunel mi-a propus 4 jucători”
„FCSB i-a avut pe masă” MM, replică acidă după ce a fost acuzat că a refuzat jucători de top: „Domnul Păunel mi-a propus 4 jucători”
23:07
„Șarlatan, nu jurnalist” Cum a fost dat de gol cel mai cunoscut specialist în mercato: „Răspândește zvonuri pe bani. A spus că un jucător care murise era viu”
„Șarlatan, nu jurnalist”  Cum a fost dat de gol cel mai cunoscut specialist în mercato: „Răspândește zvonuri pe bani. A spus că un jucător care murise era viu”
23:31
Balack, în lacrimi VIDEO. Starul german a vorbit pentru prima oară despre pierderea fiului său și nu și-a putut stăpâni emoțiile: „Nu vă puteți imagina”
Balack, în lacrimi VIDEO. Starul german a vorbit pentru prima oară despre pierderea fiului său și nu și-a putut stăpâni emoțiile: „Nu vă puteți imagina”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Top stiri din sport
Supercupa Europei pe Arena Dinamo Propunerea spectaculoasă a lui Ionuț Lupescu: „Criteriile sunt mult mai ușoare”
Superliga
06.03
Supercupa Europei pe Arena Dinamo Propunerea spectaculoasă a lui Ionuț Lupescu: „Criteriile sunt mult mai ușoare”
Citește mai mult
Supercupa Europei pe Arena Dinamo Propunerea spectaculoasă a lui Ionuț Lupescu: „Criteriile sunt mult mai ușoare”
Lista finală a alegerilor FRF Au fost respinse două contestații: cine va candida împotriva lui Burleanu
Nationala
06.03
Lista finală a alegerilor FRF Au fost respinse două contestații: cine va candida împotriva lui Burleanu
Citește mai mult
Lista finală a alegerilor FRF Au fost respinse două contestații: cine va candida împotriva lui Burleanu
Încă un „caz Keita” Fost fotbalist la Petrolul și Rapid, judecat pentru părăsirea locului accidentului:  „Am făcut plângere penală polițiștilor”
Diverse
06.03
Încă un „caz Keita” Fost fotbalist la Petrolul și Rapid, judecat pentru părăsirea locului accidentului: „Am făcut plângere penală polițiștilor”
Citește mai mult
Încă un „caz Keita” Fost fotbalist la Petrolul și Rapid, judecat pentru părăsirea locului accidentului:  „Am făcut plângere penală polițiștilor”
Ascensiunea continuă VIDEO+FOTO. Dennis Man,  jucătorul lunii februarie în Olanda: „Îmi doream foarte mult trofeul” » Ce spune despre barajul cu Turcia
Stranieri
06.03
Ascensiunea continuă VIDEO+FOTO. Dennis Man, jucătorul lunii februarie în Olanda: „Îmi doream foarte mult trofeul” » Ce spune despre barajul cu Turcia
Citește mai mult
Ascensiunea continuă VIDEO+FOTO. Dennis Man,  jucătorul lunii februarie în Olanda: „Îmi doream foarte mult trofeul” » Ce spune despre barajul cu Turcia

Echipe/Competiții

fcsb 53 CFR Cluj 42 dinamo bucuresti 30 rapid 25 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 17

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
07.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share