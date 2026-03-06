„FCSB i-a avut pe masă” MM, replică acidă după ce a fost acuzat că a refuzat jucători de top: „Domnul Păunel mi-a propus 4 jucători”

- Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA de la FCSB, a reacționat după ce Mihăiță Pleșan (43 de ani), fostul său jucător, actual impresar, a susținut că i-a propus doi jucători de top și a fost ignorat.
Fostul mijlocaș a vorbit despre evoluțiile lui Carlos Mora și a spus că fundașul putea fi cumpărat de Rapid și FCSB înainte să ajungă la Craiova.
Mihăiță Pleșan, „săgeți” către MM Stoica: „FCSB i-a avut pe masă, dar nu s-au uitat la ei”
A amintit și de Raul Florucz, propus și el la FCSB, și a susținut că de fiecare dată nu a primit un răspuns din partea „roș-albaștrilor”.
„Mora este un jucător care a fost și pe masa Rapidului, și pe masa Stelei (n.r. - FCSB). S-au interesat cei de la Rapid de el înainte să ajungă la Craiova. Era o sumă de transfer mult mai mare, dar nu au vorbit cu noi și atunci lucrurile s-au oprit. Craiova s-a mișcat mult mai bine. FCSB l-a avut pe masă, a fost propus de mine, dar nu s-a uitat nimeni la el, nu mi-au dat niciun răspuns. Cum au fost mulți.
Și Florucz a fost dat de mine la ei, dar nu s-au uitat la el. Primele discuții pentru Florucz au fost pentru 200.000 de euro, acum doi ani, doi ani și jumătate. A plecat cu 5 milioane în Germania (n.r. - Belgia de fapt)”, a spus Mihăiță Pleșan la Fanatik.
MM Stoica, reacție acidă: „Domnul Păunel mi-a propus 4 jucători”
Replica lui Mihai Stoica nu a întârziat să apară. Oficialul campioanei susține prin intermediul unei postări pe Facebook că Florucz i-a fost propus de alt și că nu a discutat cu nimeni despre Mora.
În schimb, a publicat numele a patru jucători care i-ar fi fost recomandați de Pleșan.
„Domnul Mihăiță Păunel Pleșan mi-a propus următorii jucători :
- Moha Moukhliss
- Indrit Tuci
- Alexis Gamboa
- Darick Kobie Morris
Despre Raul Florucz am vorbit cu Zvonko Milojkovic, dar suma de transfer era mare (a plecat pe 5M în Belgia). Despre Carlos Mora n-am vorbit cu nimeni.
Am obiceiul de a salva chaturile cu agenții și cu cei care propun jucători”.
Cine sunt cei 4 jucători care ar fi fost propuși de Pleșan:
- Moha Moukhliss (mijlocaș, 26 de ani, Spania): A fost crescut de Real Madrid, are 1,69m și a jucat până în 2025 doar în ligile inferioare din Spania. Acum se află în liga secundă din Portugalia, la Vizela.
- Indrit Tuci (fundaș, 25 de ani, Albania): A evoluat la Lokomotiva Zagreb până în 2024 când a fost cumpărat de Sparta Praga. E împrumutat în acest sezon în Turcia, la Kayserispor. Are 5 selecții la naționala Albaniei.
- Alexis Gomboa (fundaș, 26 de ani, Costa Rica): A rezistat doar doi ani în Europa, la Beveren, evoluând în rest doar în țara natală. Are un gol și 13 meciuri pentru Costa Rica.
- Darick Kobie Morris (fundaș, 30 de ani, SUA): Crescut de Dinamo Zagreb, unde a prins doar două meciuri. A evoluat apoi la echipe mediocre din Balcani, Domzale, Tuzla City și Mura, până să prindă în urmă cu doi ani un transfer în China, la Meizhou Hakka. A revenit în iarnă în Europa, la Zrinjski.