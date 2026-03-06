Ascensiunea continuă VIDEO+FOTO. Dennis Man,  jucătorul lunii februarie în Olanda: „Îmi doream foarte mult trofeul” » Ce spune despre barajul cu Turcia +16 foto
Dennis Man (27 de ani) este pe val în Olanda, iar ultimele evoluții i-au adus și trofeul pentru Jucătorul Lunii Februarie în Eredivisie. Foto: Eredivisie
Ascensiunea continuă VIDEO+FOTO. Dennis Man, jucătorul lunii februarie în Olanda: „Îmi doream foarte mult trofeul” » Ce spune despre barajul cu Turcia

Publicat: 06.03.2026, ora 18:54
Actualizat: 06.03.2026, ora 18:57
  • Dennis Man (27 de ani) este pe val în Olanda, iar ultimele evoluții i-au adus și trofeul pentru Jucătorul Lunii Februarie în Eredivisie.

Cu 3 reușite în luna februarie pentru PSV, unul decisiv în victoria din deplasare cu Groningen, 2-1, Dennis Man a fost ales Jucătorul Lunii Februarie de ESPN.

Dennis Man, jucătorul lunii februarie în Olanda: „Îmi doream foarte mult trofeul”

„Nu mă așteptam, dar sunt foarte fericit că l-am câștigat. N-am fost gelos când au câștigat colegii mei (n.r. - Veerman și Til), dar e un trofeu pe care mi-l doream foarte mult”, a spus Dennis Man în momentul în care i-a fost înmânat premiul.

Dennis Man a ajuns la 6 goluri și 6 pase decisive în cele 19 partide disputate în campionat pentru PSV.

Dennis Man, jucătorul lunii în Olanda. Foto - Eredivisie (13).jpg
Dennis Man, jucătorul lunii în Olanda. Foto - Eredivisie (13).jpg

Și e fericit că reușește să se impună în echipa liderului din Olanda: „E foarte important pentru mine să marchez, mă bucur când reușesc să îmi ajut echipa cu goluri sau cu pase decisive.

Poate că n-au fost goluri spectaculoase, dar prefer să marchez goluri urâte, iar noi să câștigăm. Am fost la locul potrivit în momentul potrivit”.

Apoi, Man a vorbit și despre obiectivele sale cu PSV: „Vreau să-mi fac treaba cât mai bine aici și să devin campion”. Dar și cu naționala României, la barajul pentru CM 2026: „Va fi dificil, toată România așteaptă meciul cu Turcia. E important pentru noi și pentru întreaga țară. Presiunea e foarte mare, dar trebuie să fim pregătiți. E mereu special când joc pentru România”.

VIDEO. Golurile marcate de Dennis Man în februarie

  • 3-1 cu Heracles
  • 1-2 cu Volendam
  • 2-1 cu Groningen

