- Dennis Man (27 de ani) este pe val în Olanda, iar ultimele evoluții i-au adus și trofeul pentru Jucătorul Lunii Februarie în Eredivisie.
Cu 3 reușite în luna februarie pentru PSV, unul decisiv în victoria din deplasare cu Groningen, 2-1, Dennis Man a fost ales Jucătorul Lunii Februarie de ESPN.
Dennis Man, jucătorul lunii februarie în Olanda: „Îmi doream foarte mult trofeul”
„Nu mă așteptam, dar sunt foarte fericit că l-am câștigat. N-am fost gelos când au câștigat colegii mei (n.r. - Veerman și Til), dar e un trofeu pe care mi-l doream foarte mult”, a spus Dennis Man în momentul în care i-a fost înmânat premiul.
Dennis Man a ajuns la 6 goluri și 6 pase decisive în cele 19 partide disputate în campionat pentru PSV.
Și e fericit că reușește să se impună în echipa liderului din Olanda: „E foarte important pentru mine să marchez, mă bucur când reușesc să îmi ajut echipa cu goluri sau cu pase decisive.
Poate că n-au fost goluri spectaculoase, dar prefer să marchez goluri urâte, iar noi să câștigăm. Am fost la locul potrivit în momentul potrivit”.
Apoi, Man a vorbit și despre obiectivele sale cu PSV: „Vreau să-mi fac treaba cât mai bine aici și să devin campion”. Dar și cu naționala României, la barajul pentru CM 2026: „Va fi dificil, toată România așteaptă meciul cu Turcia. E important pentru noi și pentru întreaga țară. Presiunea e foarte mare, dar trebuie să fim pregătiți. E mereu special când joc pentru România”.
VIDEO. Golurile marcate de Dennis Man în februarie
- 3-1 cu Heracles
- 1-2 cu Volendam
- 2-1 cu Groningen