Exclusă din campionat! Fosta câștigătoare a Cupei României, în colaps: „Riscă să îngroape definitiv un brand istoric”
FOTO FB Sticla Arieșul Turda
Liga 3

Exclusă din campionat! Fosta câștigătoare a Cupei României, în colaps: „Riscă să îngroape definitiv un brand istoric"

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 06.03.2026, ora 21:07
alt-text Actualizat: 06.03.2026, ora 21:10
  • Sticla Arieșul Turda va fi exclusă din Liga 3, după ce nu s-a prezentat la al doilea meci consecutiv

Azi, Sticla Arieșul Turda urma să joace cu Unirea Dej, în deplasare, în Seria 8 din Liga 3, însă nu și-a făcut apariția la meci.

Arieșul Turda va fi exclusă după a doua neprezentare

Etapa trecută, Arieșul pierduse prin neprezentare, 0-3, după ce jucătorii au refuzat să intre pe teren, în semn de protest față de comportamentul președintelui.

A doua neprezentare înseamnă excluderea din campionat.

Autoritățile ar vrea să înființeze un nou club sportiv în vară, cu caracter municipal, o structură multisportivă, scrie turdanews.net, dar juniorii și seniorii ar urma să aibă câteva luni de inactivitate, dacă nu se va găsi o soluție rapidă pentru ei.

„Un eșec administrativ ce riscă să îngroape definitiv un brand istoric”, notează sursa citată.

Președintele demisionar a plecat antrenor la adversari

La juniori U17, care aveau meci cu Luceafărul Cluj azi, se pare că Artur Podar, președintele demisionar clubului, ar fi refuzat să predea carnetele de joc ale fotbaliștilor.

Partida a rămas astfel neprogramată. Podar ar fi solicitat forului județean suspendarea programării meciurilor, invocând o datorie de aproximativ 2.500 de lei către AJF Cluj, notează turdanews.net.

  • Echipele U17 și U19 ale Arieșului sunt lidere în campionatele lor

„Este o bătaie de joc la adresa copiilor care muncesc zilnic. Suntem pe primul loc, avem viitorul în față, dar suntem ținuți ostatici de orgolii”, spun părinții fotbaliștilor, conform sursei citate.

Podar are un salariu lunar de 9.000 de lei, față de cei 1.000 de lei încasați de cei mai prost plătiți fotbaliști de la seniori.

El a demisionat la finalul lui februarie din funcția de președinte și apare ca antrenor la grupele de juniori de la Viitorul Cluj, formație în fața căreia Arieșul a pierdut etapa trecută la „masa verde”, prin neprezentare!

Consilierul local Kolozsi Atilla a comentat situația de la club, în decembrie 2025: „Conducerea fotbalului turdean a ajuns într-un punct de neacceptat.

Nivelul de dezorganizare, indiferență și lipsă de profesionalism arată clar că cei aflați la vârf nu sunt capabili să gestioneze responsabil acest club.

Rușinea nu mai poate fi ascunsă sub preș: rezultatele sunt dezastruoase, relația cu suporterii este ignorată, iar imaginea orașului este pusă constant în dificultate din cauza unor decizii slabe și unei lipse totale de implicare”.

Câștigătoarea Cupei din 1961, promovată în birourile Federației vara trecută

ACS Sticla Arieșul Turda, echipa care în 1961 producea una dintre cele mai mari surprize din Cupa României, se întorcea în august 2025 pe scena ligilor naționale. FRF a decis la acel moment să îi aloce locul lăsat liber de CS Gloria Lunca-Teuz Cermei.

  • Echipa arădeană s-a retras din competiție în semn de protest, după ce Federația o repartizase într-o serie care ar fi presupus deplasări de 250–300 km și pierderea rivalităților locale tradiționale.

Comitetul de Urgență al Federației, format din Răzvan Burleanu, Gino Iorgulescu și Octavian Goga, a aprobat vineri, 29 august, afilierea provizorie a Arieșului Turda. Practic, echipa turdeană prelua atât locul, cât și programul celor de la Cermei, în Seria a 8-a.

Oficialii turdeni au salutat decizia FRF la acel moment, cu un mesaj emoționant pe pagina oficială de Facebook: „FRF, apreciind parcursul avut și eforturile depuse de echipa noastră, ne-a oferit șansa de a evolua în Liga a III-a. Este o veste care ne umple de bucurie și de recunoștință”.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

liga 3 excludere neprezentare sticla ariesul turda
