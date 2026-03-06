Jurnalistul britanic Nick Harris a publicat un articol foarte documentat despre specialistul în mercato Fabrizio Romano și momentele controversate ale acestuia.

„«Influencerul» italian, care nu a lucrat niciodată ca jurnalist adevărat, are peste 100 de milioane de urmăritori pe rețelele de socializare și îi folosește pentru bani”, începe textul ziaristului de la sportingintelligence.com, care a mai scris în trecut pentru The Independent, The Sunday Times, The Guardian, Mail on Sunday sau FC Business Magazine.

Fabrizio Romano, reclamă plătită pentru Arabia Saudită

Fabrizio Romano are un total de peste 121 de milioane de următori pe X, Facebook, TikTok și Instagram, pe care îi ține la curent zilnic cu noutăți din fotbal, fie evenimente de actualitate sau live-blog-uri de la meciuri, fie exclusivități de pe piața transferurilor.

Una dintre remarcile lui Harris este că Romano nu citează mereu sursele. Găsește informații din fotbalul internațional pe conturile altor jurnaliști sau publicații locale și le prezintă ca și cum le-ar fi aflat chiar el.

Apoi, intră într-o discuție recentă. „Romano este o figură polarizantă și a devenit și mai polarizantă la începutul acestei săptămâni, când a postat un videoclip cu durata de 2 minute și 14 secunde, care susține, practic, presupusul regim umanitar al Arabiei Saudite, unde conducătorul de facto, Mohammed bin Salman, a orchestrat asasinarea în 2018 a unui jurnalist critic, Jamal Khashoggi.

Veți observa său advertorial saudit controversat a venit cu hashtagul „#ad”, semnalând că fusese plătit să facă reclamă oricărui conținut pe care îl distribuia de data aceasta. (Propagandă pro-saudită în acest caz)”, notează Harris.

Un alt aspect prezentat în articol este legat de faptul că italianul nu menționează mereu când e vorba de o postare plătită: „Jurnalist? Mai degrabă șarlatan. Face bani spunând (adesea) ceea ce clienții plătitori vor să spună”, scrie Harris.

Fabrizio Romano, gafă de proporții în urma unei tragedii

Acesta a reamintit și un incident din 7 februarie 2023, când Romano a publicat pe pagina sa de Facebook informația că fotbalistul Christian Atsu ar fi fost în viață, după cutremurul din Turcia. De fapt, Atsu era mort, iar trupul său a fost găsit pe 18 februarie.

Postarea lui Fabrizio chiar a întrerupt temporar căutările întreprinse de clubul său, Hatayspor.

„Mi s-a spus că familia sa a avut speranțe în această postare, venită de la o sursă cu autoritate.

În realitate, relatările lui Romano despre faptul că Atsu ar fi fost în viață erau niște aiureli, răspândite pe scară largă fără nicio verificare.

Romano a greșit tragic și categoric, dar faptul că a postat mesajul către milioane de urmăritori (fără a menționa presupusa sursă, care s-a dovedit a fi falsă) a dat o speranță deșartă familiei jucătorului”, spune jurnalistul britanic.

În februarie și martie 2024, idrettspolitikk.no a publicat informații despre faptul că o firmă care-l reprezenta direct pe Romano le-a făcut oferte de publicitate unor cluburi din Scandinavia.

Le-a propus servicii precum răspândirea zvonurilor despre jucători transferabili, pentru a crea emulație în jurul clubului respectiv. O postare costa aproximativ 1.000 de euro la acea vreme. Cluburile puteau alege cum să arate postarea și la ce oră să fie publicată.

În documentarea sa, Harris susține că a aflat detalii despre începutul carierei lui Fabrizio: „Când Romano avea 18 ani, lucra pentru site-ul FCInterNews, un portal independent al clubului pe care îl susține, Inter Milano.

Potrivit unui coleg de la acea vreme, Romano a obținut un interviu exclusiv cu o vedetă a lui Inter… doar că nu a făcut-o! Romano a fost, practic, păcălit (n.r. catfished) și a realizat interviul cu cineva care se prefăcea a fi vedeta respectivă. Nu a recunoscut niciodată acest lucru”.

Un alt fost coleg al lui Romano, un jurnalist italian, a declarat pentru Sporting Intelligence că el, și nu Fabrizio, a inventat sloganul „Here we go!”, devenit între timp un trademark.

În încheiere, Harris spune că l-a contactat pe italian pentru a comenta situațiile prezentate, însă acesta nu i-a răspuns.

