Lista finală a alegerilor FRF Au fost respinse două contestații: cine va candida împotriva lui Burleanu
Răzvan Burleanu
Lista finală a alegerilor FRF Au fost respinse două contestații: cine va candida împotriva lui Burleanu

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 06.03.2026, ora 18:14
alt-text Actualizat: 06.03.2026, ora 18:52
  • Comisia pentru Soluționarea Contestațiilor a respins azi ambele contestații depuse în lupta pentru șefia FRF

Răzvan Burleanu va candida pentru un al patrulea mandat, singurul său contracandidat fiind Ilie Drăgan. Lui Sorin Răducanu nu i-a fost acceptată candidatura, din cauză că nu a strâns suficiente semnături.

Alegerile vor avea loc pe 18 martie, în cadrul Adunării Generale a FRF de la Casa Fotbalului. Votanții sunt reprezentanții organizațiilor din fotbalul românesc. În total sunt în jur de 200 membri afiliați care votează.

„Comisia pentru Soluționarea Contestațiilor s-a pronunțat astăzi, 06.03.2026, în ceea ce privește contestațiile depuse și, astfel, lista dosarelor de candidatură la alegerile Federației Române de Fotbal, ce vor avea loc pe 18 martie 2026, în cadrul Adunării Generale a FRF, a fost definitivată.

Comisia pentru Soluționarea Contestațiilor a respins ambele contestații formulate de Răducanu Sorin Victor și Drăgan Ilie Ștefan”, notează frf.ro.

  • Burleanu și-a anunțat candidatura la începutul lunii februarie. Acesta ocupă funcția actuală din 5 martie 2014, când a fost ales la vârsta de 29 de ani, devenind astfel cel mai tânăr președinte din istoria FRF.

Ilie Ștefan Drăgan, 41 de ani, a mai candidat la șefia FRF și este un oponent înrăit al lui Răzvan Burleanu.

De data aceasta, el a depus o contestație împotriva actualului președinte, spunând că un al patrulea mandat al acestuia nu ar fi în conformitate cu statutul FRF. Contestația a fost respinsă azi.

Dosarele de candidatură pentru funcțiile de conducere din FRF

PREȘEDINTE AL FRF

  • BURLEANU RĂZVAN
  • DRĂGAN ILIE ȘTEFAN

VICEPREȘEDINTE AL FRF, REPREZENTANT AL FOTBALULUI AMATOR

  • GOGA IOAN OCTAVIAN
  • PETREAN CRISTIAN

REPREZENTANȚI AI CLUBURILOR DIN LIGA 1

  • ARGĂSEALĂ VALERIU
  • MESZAR ALEXANDRU
  • NICOLESCU ANDREI

REPREZENTANȚI AI CLUBURILOR DIN LIGA 2

  • BĂLĂNESCU BOGDAN
  • TĂNASE CRISTIAN

REPREZENTANȚI AI CLUBURILOR DIN LIGA 3

  • DĂSCĂLESCU MIHAI
  • SPÎNU FLOREA

REPREZENTANT AL CLUBURILOR DE FOTBAL CU ACTIVITATE DE JUNIORI

  • CIGHIR CĂTĂLIN SEBASTIAN
  • DRĂGAN ILIE ȘTEFAN

REPREZENTANT AL CLUBURILOR DE FOTBAL FEMININ

  • CIOBAN ALEXANDRU ALIN

REPREZENTANT AL CLUBURILOR DE FOTBAL ÎN SALĂ

  • VORNICU CRISTIAN
  • BRAȘOVEANU AURAȘ

Răzvan Burleanu: „Sunt convins că voi câștiga”

Invitat în episodul 2 al podcastului TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea, Răzvan Burleanu anunțase în premieră că va candida pentru un nou mandat la șefia FRF.

FRF candidatura razvan burleanu ilie dragan alegeri presedinte
