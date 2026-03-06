Keita nu scapă de emoții Procurorii nu acceptă  doar controlul judiciar!
Kader Keita FOTO: Iosif Popescu (GOLAZO.ro)
Keita nu scapă de emoții Procurorii nu acceptă doar controlul judiciar!

alt-text Ionuț Cojocaru , Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 06.03.2026, ora 22:31
alt-text Actualizat: 06.03.2026, ora 23:12
  • Kader Keita (25 de ani) nu scapă de emoții în dosarul accidentului rutier, deși instanța a decis să fie cercetat sub control judiciar pentru 30 de zile.
  • Potrivit surselor GOLAZO.ro, procurorii au făcut apel și solicită o măsură mai dură în cazul jucătorului Rapidului.

Accidentul rutier s-a produs în dimineața zilei de marți, în jurul orei 05:45, așa cum a relatat anterior GOLAZO.ro, iar o femeie a ajuns în stare gravă la spital, în timp ce jucătorul a plecat de la locul accidentului.

Keita nu scapă de emoții. Procurorii au făcut apel la decizia inițială

Judecătorii au respins cererea de arest preventiv și au dispus măsura controlului judiciar, care este mai blândă, însă procurorii nu au renunțat: au făcut apel și insistă pentru arestarea fotbalistului pentru 30 de zile.

În condițiile impuse de controlul judiciar, Keita nu are voie să părăsească localitatea, lucru care îi limitează posibilitatea de a participa la meciurile disputate în afara Bucureștiului.

Keita se poate alege cu o pedeapsă serioasă pentru că a părăsit locul accidentului.

Conform legii în vigoare, pentru că nu a chemat Poliția, jucătorul Rapidului se poate alege cu o condamnare de la 2 la 7 ani!

VIDEO. Imagini cu puternic impact emoțional. Momentul accidentului

Potrivit datelor oficiale, în timp ce conducea un autoturism, Kader Keita a lovit o persoană care traversa strada pe trecerea de pietoni.

Victima, o femeie de 67 de ani, a suferit leziuni grave, evaluate la 130–150 de zile de îngrijiri medicale, iar viața i-a fost pusă în primejdie.

Potrivit surselor GOLAZO.ro, Keita a fost testat cu aparatul alcoolscop și drugtest, rezultatele fiind negative.

2024
este anul în care Kader Keita a ajuns în România, fiind transferat de CFR Cluj de la Sivasspor, iar în 2025 a fost împrumutat la Rapid, urmând să fie cumpărat definitiv

Superliga
Superliga
Kader Keita liga 1 rapid accident arestat
Superliga
Campionate
Liga 3
Superliga
stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
