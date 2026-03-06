„Trădătoare în vreme de război” Jucătoarele Iranului, în pericol după protestul de la Cupa Asiei: „Trebuie pedepsite mai sever” +6 foto
„Trădătoare în vreme de război" Jucătoarele Iranului, în pericol după protestul de la Cupa Asiei: „Trebuie pedepsite mai sever"

06.03.2026, ora 15:19
06.03.2026, ora 15:20
  • Jucătoarele naționalei Iranului au fost criticate dur și au fost catalogate drept trădătoare.
  • Echipa feminină participă în această perioadă la Cupa Asiei, acolo unde a disputat deja două partide, cu Coreea de Sud (0-3) și Australia (0-4).

La finalul săptămânii precedente, SUA și Israel au lansat un atac coordonat asupra Iranului, iar liderii de la Teheran au ripostat și au atacat mai multe țări din împrejurimi.

Jucătoarele Iranului, catalogate drept „trădătoare în vreme de război”

Jucătoarele Iranului au fost criticate dur pentru decizia de a nu cânta imnul național înainte de partida cu Coreea de Sud, care a avut loc luni, 2 martie.

Momentul când jucătoarele Iranului nu au cântat imnul în meciul cu Coreea de Sud. Foto: captură X/@Tarikh_Eran
Momentul când jucătoarele Iranului nu au cântat imnul în meciul cu Coreea de Sud. Foto: captură X/@Tarikh_Eran

Totuși, la următorul meci, cel cu Australia, de joi, sportivele iraniene au oferit o imagine contrastantă: au salutat în timp ce intonau imnul.

După ce imaginile s-au viralizat, prezentatorul televiziunii de stat iraniene, Mohammad Reza Shahbazi, le-a acuzat pe jucătoare de lipsă de patriotism, conform theguardian.com.

„Vreau să spun doar un lucru: trădătorii în vreme de război trebuie pedepsiţi mai sever. Oricine ia măsuri împotriva ţării în condiţii de război trebuie pedepsit mai sever. Ca şi în cazul echipei noastre feminine de fotbal care nu a cântat imnul naţional... aceste persoane trebuie pedepsite mai sever”.

Guvernul din Australia a fost îndemnat să le permită jucătoarelor să rămână în țară, după meciul de joi. Paul Power, directorul executiv al Consiliului pentru Refugiați din Australia, a declarat:

Cu siguranță, pe baza dovezilor disponibile, se pare că membrele echipei feminine de fotbal sunt în pericol dacă sunt trimise înapoi”, menționând că persoane din Iran implicate în „acte destul de simple de protest pașnic au suferit consecințe grave”.

Nimănui nu îi place ce se întâmplă, nimeni nu vrea război. Marziyeh Jafari, antrenoarea naționalei feminine a Iranului

Ali Bornaei: „Aceste sportive riscă detenție arbitrară și execuție”

Jurnalistul iranian Ali Bornaei, care locuiește în Germania, a vorbit despre problemele cu care s-ar putea confrunta jucătoarele în cazul în care se vor întoarce în țara natală, după protestul de la meciul cu Coreea de Sud.

„Viețile jucătoarelor din naționala feminină de fotbal a Iranului sunt în pericol iminent. După protestul lor pașnic din Australia, mass-media apropiată de statul iranian le-a etichetat oficial drept «trădătoare în vreme de război».

În Iran, «trădarea» este o infracțiune capitală pedepsită cu moartea. Aceste sportive riscă detenție arbitrară și execuție dacă sunt forțate să se întoarcă”, a spus Ali Bornaei.

Penny Wong, ministrul de externe australian, a declarat că guvernul este alături de sportivele din Iran.

„Au suferit acte brutale de violență și intimidare, femeile fiind în special oprimate de regim. Am cerut regimului iranian să își protejeze propriul popor și să permită libertatea de exprimare și de întrunire pașnică fără teama de represalii.

Sperăm că participarea echipei Iranului la Cupa Asiei va inspira generațiile viitoare de tineri iranieni să continue să promoveze drepturile femeilor și participarea în sport”, a spus Penny Wong, conform sursei citate.

Este evident că jucătoarele au fost forțate să cânte și să facă salutul militar de către regimul Republicii Islamice și echipa de securitate care se află în Australia. Alireza Mohebbi, corespondent în Australia pentru Iran International TV, conform BBC

Se estimează că peste 1.100 de civili iranieni au fost uciși în urma conflictului cu SUA și Israel, potrivit Human Rights Activists News Agency (HRNA), potrivit bbc.com.

În următorul meci de la Cupa Asiei, naționala feminină a Iranului va juca cu reprezentativa similară din Filipine, duminică, de la ora 11:00.

