Fostul internațional Daniel Chiriță (51 de ani) este judecat pentru părăsirea locului accidentului, într-un dosar care datează din 2022.

este judecat pentru părăsirea locului accidentului, într-un dosar care datează din 2022. Incidentul a fost sesizat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești, iar Chiriță nu recunoaște acuzațiile.

Fotbalistul Rapidului, Kader Keita (25 de ani), a fost plasat sub control judiciar, după ce a accidentat cu mașina o femeie pe trecerea de pietoni și a fugit de la fața locului.

Daniel Chiriță, judecat pentru aceeași faptă săvârșită de Kader Keita: părăsirea locului accidentului

Mijlocașul ivorian a fost reținut marți seara pentru 24 de ore pentru săvârșirea infracțiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia, iar după audierea sa, procurorii au cerut instanței emiterea unui mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Judecătoria Sectorului 2 a respins însă cererea și a dispus plasarea lui Keita sub control judiciar timp de 30 de zile.

Într-un dosar asemănător, Daniel Chiriță (51 de ani), fost fundaș cu trofee câștigate la Petrolul și Rapid, este judecat la Judecătoria Ploiești pentru aceeași infracțiune de părăsire a locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia. În prezent, Daniel Chiriță este antrenor la Academia Petrolul 95.

Daniel Chiriță nu recunoaște acuzațiile

Conform documentelor, urmărirea penală a fost inițiată în 2022, iar dosarul a fost trimis în judecată pe 12 mai 2025. Potrivit rechizitoriului Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești, Daniel Chiriță ar fi părăsit locul unui accident rutier fără încuviințarea poliției.

Instanța i-a adus la cunoștință lui Daniel Chiriță că are posibilitatea ca judecata să se desfășoare doar pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale și a documentelor depuse de părți, în cazul în care recunoaște în totalitate faptele reținute împotriva sa.

De asemenea, i s-au explicat prevederile legale referitoare la reducerea pedepsei, conform Codul de procedură penală: reducerea cu o treime pentru pedeapsa cu închisoarea și cu un sfert pentru pedeapsa cu amendă, precum și limitele de aplicare a acestora.

Fostul internațional a menționat nu recunoaște acuzațiile și a ales ca procesul să se desfășoare prin administrarea probelor și audierea martorilor.

Potrivit instanței, Daniel Chiriță a menționat că este de acord să presteze muncă neremunerată în folosul comunității în cazul în care va fi găsit vinovat.

„Băiatul s-a lovit de mașina mea, s-a speriat și a fugit. Eu am rămas acolo”

Contactat de GOLAZO.ro, Daniel Chiriță a povestit versiunea sa despre incidentul pentru care este judecat. El susține că evenimentul datează din 2022 și a avut loc în timp ce mergea la o benzinărie din Ploiești, situată pe strada Mărășești.

„Mergeam să alimentez, mai aveam vreo 50 de metri până la pompă, încetinisem, eram aproape oprit, pentru că se intră pe o stradă îngustă.

Un băiat, de 20-21 de ani, a alergat printre mașini și s-a lovit de mașina mea, în lateral. S-a ridicat și a fugit. Eu m-am oprit, n-am fugit”, povestește Daniel Chiriță.

Acesta susține că tânărul respectiv a declarat ulterior la dosar că s-a speriat și a fugit acasă, informându-și mătușa despre incident.

„Singura problemă este că n-am sunat la 112. N-am știut procedura”

„Avea o contuzie la mână și, după trei luni, probabil influențat de cineva, a obținut un certificat medico-legal care atestă patru zile de îngrijiri medicale. Din 2022 stau în anchete”, adaugă fostul fotbalist.

Daniel Chiriță a mai precizat: „Sunt martori care au văzut ce s-a întâmplat. Singura problemă este că n-am sunat la 112. N-am știut procedura.

Băiatul n-a pățit nimic, n-a avut nevoie de îngrijiri medicale. După 30 de minute a venit Poliția. Am fost la spital, mi-a luat sânge, n-am avut nimic.

Și băiatul a fost dus la spital, nici el n-a avut nimic. N-a avut nevoie de îngrijiri medicale, n-a avut absolut nimic”.

„ Le-am făcut plângere penală polițiștilor”

Fostul fotbalist mai reclamă că polițiștii au consemnat eronat în procesul-verbal că a sosit ambulanța la fața locului, pentru a-l duce la spital pe tânărul implicat în incident.

„Le-am făcut plângere penală polițiștilor. Ei au scris că a venit salvarea și că a ridicat băiatul de acolo. Lucru care nu este adevărat.

Martorii care au fost prezenți au declarat că n-a fost nicio salvare și că eu m-am oprit. Asta e”, concluzionează fostul fotbalist.

„Daniel Chiriță susține că procesul urmărește doar partea financiară: „În 2022 mi-a cerut bani”

Daniel Chiriță consideră că persoana considerată vătmată urmărește, de fapt, doar latura financiară. „În 2022 mi-a cerut bani”, a precizat fostul fotbalist pentru GOLAZO.ro.

În acest sens, avocatul său a cerut ca în dosar să fie depusă o înregistrare audio „pentru a se dovedi că scopul urmării penale este acela de a obține bani de la inculpat, acesta fiind o persoană de notorietate, fiind fost fotbalist la naționala României”.

Daniel Chiriță are două selecții la prima reprezentativă, ambele bifate în 1994, sub comanda lui Anghel Iordănescu.

Instanța a respins solicitarea privind administrarea acestei probe, apreciind că nu este relevantă pentru soluționarea cauzei, având în vedere că obiectul dosarului îl constituie infracțiunea de părăsire a locului accidentului fără încuviințarea organelor de poliție.

Judecătorii au menționat: „Apărătorul ales al inculpatului susține că acest dosar stagnează din anul 2022, iar singura culpă a inculpatului este că s-a dus să își ia telefonul”.

Daniel Chiriță a cerut audierea polițiștilor: „P rocesul-verbal relevă o situație mincinoasă”

Pe lângă martorii citați, Daniel Chiriță, prin avocat, a solicitat, de asemenea, audierea agenților de poliție.

„Apărătorul ales al inculpatului, având cuvântul, susține că nu sunt întrunite elementele constitutive ale prezentei infracțiuni. Că persoana acroșată a suferit 4-5 zile de îngrijiri medicale la 3 luni după producerea accidentului.

Apreciază că procesul-verbal relevă o situație mincinoasă.

Susține că certificatul medico-legal a fost obținut la 2 luni de la producerea incidentului. Învederează că în certificatul medico-legal se menționează că persoana acroșată nu a prezentat nicio leziune”, a reținut instanța.

Contradicții privind sosirea ambulanței la fața locului

Potrivit documentelor, avocatul lui Daniel Chiriță consideră că audierile agenților de poliție sunt esențiale pentru clarificarea situației.

„Apreciază că audierea agenților de poliție este utilă soluționării cauzei întrucât în acest proces-verbal se consemnează că a sosit ambulanța la fața locului, însă acest fapt nu este adevărat deoarece persoana acroșată a declarat că s-a dus acasă, i-a spus mătușii ce s-a întâmplat, iar aceasta a chemat salvarea și l-a dus la spital.

Spune că dacă ar fi sosit ambulanța la fața locului s-ar fi aflat la dosar și fișa de intervenție a ambulanței și de apel la 112”, se mai arată în încheierea ședinței din 28 ianuarie 2026.

Instanța a amânat decizia privind audierea polițiștilor, până după audierea martorilor. Pentru continuarea administrării probatoriului, instanța a decis amânarea judecării cauzei și stabilirea unui nou termen de judecată pentru 8 aprilie 2026.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport