Supercupa Europei pe Arena Dinamo Propunerea spectaculoasă a lui Ionuț Lupescu: „Criteriile sunt mult mai ușoare” +19 foto
Ionuț Lupescu
Supercupa Europei pe Arena Dinamo Propunerea spectaculoasă a lui Ionuț Lupescu: „Criteriile sunt mult mai ușoare”

alt-text Publicat: 06.03.2026, ora 17:20
  • Ionuț Lupescu (57 de ani), consilierul lui Ionuț Popa, președinte CS Dinamo, a vorbit despre noua arenă din Ștefan cel Mare în contextul unor competiții europene de anvergură

Federația Română de Fotbal a depus luna trecută prima parte a dosarului de candidatură pentru organizarea finalei UEFA Europa League din anul 2028 sau 2029 pe Arena Națională din București.

Ionuț Lupescu ar vrea Supercupa Europei pe noul stadion Dinamo

Întrebat despre șansele ca propunerea să fie aprobată și să vedem o finală europeană la București, Lupescu a răspuns: „Nu știu exact [ce șanse sunt], eu aș fi luat o altă decizie.

Eu aș fi propus să ia Supercupa Europei pe noul stadion Dinamo, pentru că atunci vine câștigătoarea Champions League și cea Europa League la București, ceea ce ar fi fantastic.

Criteriile sunt mult mai ușoare, dar decizia e a lor, ei știu mai bine”, a spus Ionuț Lupescu, pentru digisport.ro.

  • Ionuț Lupescu lucrează de mai mulți ani la UEFA, în diferite forme: în 2011 a devenit director al Comisiei Tehnice UEFA; în 2018 a părăsit UEFA pentru a candida la președinția FRF; a fost observator tehnic la EURO 2024; acum este consilier tehnic (technical advisor) la UEFA, rol în care ajută la analiză și dezvoltarea fotbalului în țările membre.

Facilitățile noului stadion „Dinamo”, de 117 milioane de euro și 25.000 de locuri

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • o boxă generoasă pentru presă
  • spații pentru spectatorii cu dizabilități
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
  • tribune acoperite integral.
Stadion Dinamo - macheta. FOTO FB CS Dinamo Bucuresti
Stadion Dinamo - macheta. FOTO FB CS Dinamo Bucuresti

Galerie foto (19 imagini)

Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
+19 Foto
Supercupa Europei dinamo Ionut Lupescu Stefan Cel Mare noul stadion dinamo
