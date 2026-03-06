Michael Ballack (49 de ani) , fostul mare mijlocaș al lui Bayern Munchen și Chelsea, a vorbit pentru prima dată deschis despre moartea fiului său.

, fostul mare mijlocaș al lui Bayern Munchen și Chelsea, a vorbit pentru prima dată deschis despre moartea fiului său. Ballack abia și-a putut stăpâni lacrimile când a fost întrebat cum a reușit să facă față tragediei.

Emilio, fiul fostului internațional german, a murit în 2021, în Portugalia, la doar 18 ani, după ce ATV-ul pe care îl conducea a căzut peste el.

Michael Ballack a vorbit cu ochii în lacrimi despre pierderea fiului său

Într-un interviu emoționant acordat postului Sky, Ballack a vorbit despre tragedia prin care a trecut familia sa.

„Nu vă puteți imagina așa ceva. Nici măcar nu poți descrie în cuvinte. Este un proces de reprimare. Fiecare se descurcă în felul lui.

Eu aproape că nu pot vorbi deloc despre el. Aș vrea să spun mult mai multe, dar mă copleșește emoțional”, a mai spus Ballack, conform dailymail.co.uk.

Emilio s-a născut în 2002, din relația lui Ballack cu Simone Lambe, cea care avea să-i devină soție în 2008. Cuplul a divorțat în 2012. Louis, fiul cel mare, s-a născut în 2001, iar mezinul, Jordi, în 2005.

„Este un proces de negare, în care încerci să faci față prin viața de zi cu zi, prin multe lucruri care te motivează: munca, familia, ceilalți copii.

Desigur, îți iubești copiii mai mult decât orice și vrei să le oferi cât mai multă stabilitate, căldură și siguranță în viață. Aceasta este responsabilitatea pe care o ai ca părinte.

O astfel de pierdere, în mod firesc, intensifică acest lucru. Desigur, apoi ai temeri și mai mari. Ce altceva s-ar mai putea întâmpla?”, a mai spus Ballack

Viața este prețioasă. Viața pe care o ducem noi este absolut privilegiată. Norocul și ghinionul joacă, de asemenea, un rol major. Destinul. Îi poți spune cum vrei, dar pur și simplu se întâmplă lucruri. În ciuda tuturor discuțiilor despre destin, eu, firește, vreau să îl înfrunt. Asta îmi dă din nou putere, această „sarcină“, și, în același timp, conștientizarea faptului că viața merge mai departe Michael Ballack

Tragedia s-a petrecut în Portugalia, lângă casa de vacanță a familiei Ballack din complexul Villas do Mar, unde Emilio, aflat în vacanță alături de tatăl său, frații Louis și Jordi și bunicii din partea lui Michael, a murit după ce ATV-ul pe care îl conducea s-a răsturnat și l-a strivit, la scurt timp după ce participase la un grătar în familie.

Potrivit poliției, Emilio circula cu ATV-ul pe un teren accidentat în momentul în care vehiculul s-a răsturnat peste el. Pompierii au intervenit pentru a-l scoate de sub ATV, iar medicii au încercat să îl resusciteze, însă, în ciuda eforturilor depuse, viața nu i-a mai putut fi salvată.

Presa portugheză a scris că Emilio dădea cu spatele cu ATV-ul pentru a ieși din curtea proprietății și ar fi pierdut controlul, ajungând pe un drum public, unde vehiculul s-a răsturnat peste el. Bunica tânărului ar fi fost cea care a semnalat accidentul.

Cine este Michael Ballack

Michael Ballack este un fost internațional german, considerat unul dintre cei mai buni mijlocași ai generației sale.

De-a lungul carierei, a evoluat pentru cluburi de top precum Chelsea, Bayern Munchen și Bayer Leverkusen.

A câștigat patru titluri de campion în Germania (trei cu Bayern și unul cu Kaiserslautern) și un titlu în Anglia, cu Chelsea.

Pentru naționala Germaniei a strâns 98 de selecții și 42 de goluri și a evoluat la două Campionate Mondiale și trei Campionate Europene.

167 de meciuri a jucat Ballack pentru Chelsea, club pentru care a marcat 26 de goluri și a oferit 21 de pase decisive. La Bayern Munchen, fostul mijlocaș a adunat 157 de partide, în care a înscris de 62 de ori și a oferit 40 de pase de gol

