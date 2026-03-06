„Ei stau la șmecherie!” Gigi Becali a pierdut în primă instanță procesul cu Poliția Rutieră! De ce se judecă patronul FCSB + ce pedeapsă riscă
Gigi Becali a dat în judecată Poliția Rutieră (foto: Imago)
„Ei stau la șmecherie!” Gigi Becali a pierdut în primă instanță procesul cu Poliția Rutieră! De ce se judecă patronul FCSB + ce pedeapsă riscă

  • Gigi Becali a pierdut în primă instanță procesul cu Poliția după ce a fost prins circulând cu 105 km/h.
  • Patronul FCSB poate continua să conducă până la pronunțarea unei decizii definitive privind suspendarea permisului.

Gigi Becali, patronul clubului FCSB, a pierdut în primă instanță procesul intentat Poliției Rutiere după ce polițiștii i-au aplicat amendă și sancțiunea suspendării permisului de conducere 90 de zile, pentru depășirea limitei de viteză cu peste 50 km/h. Becali a făcut contestație în instanță.

Gigi Becali a pierdut procesul cu Poliția Rutieră

Incidentul s-a petrecut în luna mai 2025, în zona Parcul Herăstrău din București, unde radarul a înregistrat o viteză de 105 km/h într-o zonă cu limită de 50 km/h.

La momentul respectiv, patronul FCSB a susținut că polițiștii „stau la șmecherie” pentru a prinde șoferii care depășesc viteza legală.

Dosarul, având ca obiect anularea procesului-verbal de contravenţie SERIA PBW NR. 1043542/02.05.2025, întocmit de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Brigada Rutieră, a fost analizat de Judecătoria Sectorului 1 București, care a decis pe 5 martie 2026 să respingă contestația formulată de Becali.

Soluția instanței: „Respinge, ca neîntemeiată, plângerea contravenţională formulată de petentul BECALI GEORGE în contradictoriu cu intimata DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - BRIGADA RUTIERĂ”.

Decizia nu este definitivă. Instanța a stabilit că există drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea urmând să fie depusă tot la Judecătoria Sectorului 1.

Becali poate conduce până la decizia definitivă

Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, măsura de reținere a permisului nu se aplică.

Asta înseamnă că patronul FCSB poate conduce în continuare dacă va decide să atace decizia în apel.

Patronul FCSB, către polițiști după ce a fost prins cu 105 km/oră: „De ce stați, mă, la pândă? Am mașină puternică“

În România, depășirea cu peste 50 km/h a limitei de viteză legale atrage suspendarea permisului pentru 90 de zile.

„Mi-au luat carnetul ieri”, se plângea Gigi Becali pe 3 mai 2025. „Ei stau la șmecherie, de la pod, unde limita de viteză e de 60 km/h, apoi vine zona unde e 50. Acolo nu ai voie decât până la 100 km/h, ca să nu îți ia carnetul.

Eu am intrat în depășire și aveam 105. Cu mașina mea, e un fleac, nu e mare viteză. Pentru că e zonă de 60 km/h, eu puteam să am până la 110 ca să nu rămân fără carnet.

O să cer expertiză, că ei stau acolo, la limită, între Herăstrău și unde pornește podul. Și o să cer expertiză, că eu puteam să am până la 110 km/h și să nu rămân fără permis. Ce fac ei e o șmecherie. Dar normal e să facem prevenție, nu să stăm la pândă”, a declarat Becali.

Mașina la care face referire Becali, cea cu care a fost tras pe dreapta de polițiști, era un Rolls Royce Ghost, de peste 700 de cai putere, pe care îl achiziționase de curând.

Becali, după ce a rămas fără permis: „Aș fi dat carnetul altuia, dar era filmat tot”

Un alt punct controversat al declarațiilor sale este lejeritatea cu care patronul FCSB recunoaște că ar fi fost dispus să încalce legea și să mintă că alt șofer se afla la volan. Acest lucru nu a fost posibil pentru că polițiștii erau echipați cu camere de înregistrare.

„Mi-au zis: «Nea Gigi, n-am ce să-ți fac». Nu mai poți să faci șmecherii, că e filmat tot. Dacă nu erau combinați cu alții de la alte secții, îi dădeam carnetul altuia, să i-l ia lui”.

Întrebat dacă a fost o glumă, Gigi Becali a răspuns serios:

Păi de ce? Ce? Dacă puteam să dau carnetul să i-l ia altuia? Cum nu e voie? Prinde-mă dacă nu e voie! Gigi Becali

În plus, finanțatorul FCSB a contestat și modul în care a fost oprit de poliție:

„De exemplu, ei mă opresc pe mine după pod, mai încolo, la vreun kilometru de unde se termină.

Păi, eu pot să spun că nu am fost la volan eu. În kilometrul ăsta, m-am schimbat. Păi, dacă mă iei la radar, ia-mă la 200 de metri, nu mă opri la doi kilometri! Poate n-am fost eu.

Dau și eu la instanță și poate zice și judecătorul: «A depășit cu 5 kilometri, are mașina pe care o are, a intrat într-o depășire ca să evite un accident».

Sunt circumstanțe. Zice judecătorul: «Pentru 5 la oră îi iei carnetul? Dă-i-l înapoi». O să dureze un an, doi (n.r. dosarul)”, a mai relatat Becali.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

gigi becali politia rutiera permis suspendat proces
