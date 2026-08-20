Tragedii succesive în motociclism Doi piloți au murit pe unul dintre cele mai dificile și controversate trasee din lume

Sam Naughton, un pilot în vârstă de 37 de ani din Castletown, a murit într-un accident produs în timpul calificărilor pentru Manx Grand Prix, la doar o zi după decesul elvețianului Mauro Poncini (29 de ani).

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Manx Grand Prix, competiție cu o tradiție care a început în 1923.

Pe Insula Man, motociclismul nu se desfășoară pe un circuit obișnuit. Aici, șoselele publice se transformă pentru câteva zile într-unul dintre cele mai spectaculoase și periculoase trasee de curse din lume, iar piloții își măsoară curajul și precizia pe celebrul Mountain Course.

Tragedii succesive în motociclism

Sam Naughton, pilot local în vârstă de 37 de ani, a murit miercuri, 19 august, în urma unui accident produs la Doran's Bend, în timpul celei de-a treia sesiuni de calificări.

Sam Naughton (foto: manxgrandprix/Instagram)

Organizatorii nu au oferit până acum detalii suplimentare despre cauzele exacte ale accidentului, iar circumstanțele producerii acestuia sunt investigate.

Naughton era originar din Castletown și participa pentru a doua oară la competiția de pe Insula Man, după debutul din 2025. El concura în road racing din 2020 și devenise un participant constant la competițiile de acest gen, scrie Daily Mail.

Doran's Bend este una dintre numeroasele secțiuni dificile ale celebrului Mountain Course. Traseul Manx Grand Prix nu este un circuit permanent, ci folosește drumurile publice ale Insulei Man.

Mountain Course are aproximativ 60,7 kilometri, iar piloții trec succesiv prin zone urbane, porțiuni de coastă, sate și sectoare de mare viteză.

Cu o zi înainte, altă tragedie: Mauro Poncini a murit la doar 29 de ani

Moartea lui Naughton este a doua tragedie înregistrată la Manx Grand Prix 2026 în numai două zile.

Cu o zi înainte, marți, 18 august, elvețianul Mauro Poncini, în vârstă de 29 de ani, a murit în urma unui accident produs la Cruickshanks, în Ramsey, în primul tur al celei de-a doua sesiuni de calificări.

Mauro Poncini (foto: manxgrandprix/Instagram)

Potrivit comunicatului oficial, Poncini era un pilot experimentat în clasele Supersport și Supertwin și urma să debuteze pe Mountain Course în acest an.

Accidentul a determinat oprirea imediată a sesiunii de calificări. Un al doilea concurent implicat în incident a suferit răni minore și a fost transportat la Nobles Hospital.

Programul Manx Grand Prix a fost grav afectat de tragediile din primele zile, însă calificările continuă, în timp ce cursele propriu-zise sunt programate să înceapă în weekend.

Manx Grand Prix, locul în care o cursă nu seamănă cu alta

Manx Grand Prix este una dintre cele mai speciale și, în același timp, controversate competiții din motociclismul rutier.

Cursele se desfășoară pe drumuri publice transformate temporar în traseu de competiție. Pilotul nu are în față zonele largi de degajare și protecțiile unui circuit permanent. Garduri, ziduri, copaci, case și alte obstacole se află în imediata apropiere a traseului, scrie manxgrandprix.co.uk.

Vitezele foarte mari, denivelările și caracterul îngust al drumului fac ca erorile să poată avea consecințe dramatice.

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