Lasă și fanii români în Ligă? GOLAZO.ro a aflat de ce Hapoel ar putea deschide în Giulești accesul tuturor spectatorilor în Champions +57 foto
Fani ai lui Hapoel pe stadionul Rapid. Foto: Raed Krishan
Liga Campionilor

Lasă și fanii români în Ligă? GOLAZO.ro a aflat de ce Hapoel ar putea deschide în Giulești accesul tuturor spectatorilor în Champions

alt-text Theodor Jumătate , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 20.08.2026, ora 10:45
alt-text Actualizat: 20.08.2026, ora 10:45
  • HAPOEL BEER-SHEVA - SABAH 2-1. Clubul israelian le-a permis miercuri numai suporterilor israelieni să asiste la meciul din turul play-off-ului Ligii Campionilor. 
  • Motivul pentru care Hapoel ar putea accepta să-i lase și pe românii  care vor să vadă live partidele din faza principală de Champions să intre pe stadionul Rapid. Exemplul unui alt Hapoel. 
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Din cauza războiului în care Israelul este implicat împotriva Iranului, după cel din Gaza, Hapoel Beer-Sheva joacă meciurile de acasă în străinătate în acest sezon.

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Numai suporterii israelieni au putut asista la Hapoel - Sabah în București. Plus unii germani

La București, pe stadionul Giulești, a evoluat în turul play-off-ului Ligii Campionilor, 2-1 cu Sabah, dar o va face și în faza principală de Champions sau Europa League. În precedentele două tururi preliminare, „casa” continentală a echipei a fost orașul maghiar Szombathely.

Hapoel Be'er Sheva - Sabah FK, pe Giulești FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpeg
Hapoel Be'er Sheva - Sabah FK, pe Giulești FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpeg

Galerie foto (57 imagini)

Hapoel Be'er Sheva - Sabah FK, pe Giulești FOTO Theodor Jumătate GOLAZO (1).jpeg Hapoel Be'er Sheva - Sabah FK, pe Giulești FOTO Theodor Jumătate GOLAZO (2).jpeg Hapoel Be'er Sheva - Sabah FK, pe Giulești FOTO Theodor Jumătate GOLAZO (3).jpeg Hapoel Be'er Sheva - Sabah FK, pe Giulești FOTO Theodor Jumătate GOLAZO (4).jpeg Hapoel Be'er Sheva - Sabah FK, pe Giulești FOTO Theodor Jumătate GOLAZO (5).jpeg
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Miercuri, numai fanii israelieni care au cumpărat bilete direct de la club au avut acces pe arena Rapid. Dar printre ei s-au strecurat și ultrași germani ai lui Mainz, aduși la București de membrii facțiunii Ultra South Beer-Sheva, care le-au achiziționat tichete din Israel. Cele două galerii, Hapoel-Mainz, sunt înfrățite.

1.048 de spectatori
au asistat miercuri seară la meciul Hapoel - Sabah, în Giulești. 1.000 au fost israelieni, plus fanii azeri

Hapoel le-ar putea permite accesul și românilor în Champions: „Câștigă mai mulți bani”

Este posibil însă ca Hapoel să deschidă accesul tuturor spectatorilor la partidele sale europene în viitorul apropiat, mai ales dacă se califică în premieră în faza principală a Ligii.

Un ziarist israelian venit la București miercuri a confirmat pentru GOLAZO.ro că această variantă e probabilă: „În special dacă e un adversar ca Real Madrid sau Barcelona, conducerea clubului va dori să se joace cu casa închisă, să aibă tribunele pline dacă se poate, pentru atmosferă și pentru a câștiga mai mulți bani”.

Modelul Hapoel Tel Aviv în baschet: au primit și fani bulgari la Sofia

Acesta a dat exemplul clubului israelian de baschet Hapoel Tel Aviv, care a jucat multe meciuri în sezonul trecut de EuroLeague (echivalentul Champions) în Bulgaria, la Sofia.

Unele dueluri desfășurate pe Arena 8888, sală cu 12.000 de locuri capacitate, au avut mulți spectatori, inclusiv localnici.

Meciul jucat de Hapoel Tel Aviv în EuroLeague la Sofia împotriva lui Olympiacos. Foto: Imago Meciul jucat de Hapoel Tel Aviv în EuroLeague la Sofia împotriva lui Olympiacos. Foto: Imago
Meciul jucat de Hapoel Tel Aviv în EuroLeague la Sofia împotriva lui Olympiacos. Foto: Imago

Iată doar trei dintre ele:

  • 30 septembrie 2025, Hapoel - Barcelona (103-87): 8.000 de fani. 
  • 29 octombrie 2025, Hapoel - Partizan Belgrad (97-84): 7.647 de fani.
  • 9 aprilie 2026, Hapoel - Olympiacos Pireu (85-89): 10.920 de fani. 

Stagiunea viitoare, Hapoel Tel Aviv se va întoarce la Sofia pentru EuroLeague.

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