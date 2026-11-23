Nicolae Stanciu (33 de ani) a fost prezentat oficial de Universitatea Cluj, după mai multe luni în care s-a discutat despre revenirea sa în Superliga.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Anunțul vine după ce internaționalul român s-a despărțit de Dalian Yingbo, formație cu care a câștigat campionatul Chinei în acest sezon.

U Cluj a publicat un videoclip special pentru Nicolae Stanciu

Pe rețelele de socializare, ardelenii au publicat un videoclip cu faze spectaculoase din cariera fotbalistului și mesajul „Nicolae Stanciu e aici!”.

Astfel, au pus capăt speculațiilor despre viitoarea echipă a mijlocașului, care a purtat discuții și cu FCSB și Universitatea Craiova.

Videoclipul începe cu golul marcat de Stanciu în victoria României cu Ucraina, scor 3-0, de la Euro 2024.

Apoi, mijlocașul apare în timp ce coboară dintr-o mașină, iar în cadrul următor intră pe stadion și transmite un mesaj pentru suporteri: „Am ales cu sufletul, voi juca cu inima. Haide U!”.

Internaționalul român va purta tricoul cu numărul 21, pe care îl are și în videoclipul de prezentare.

Mijlocașul va avea un salariu de 25.000 de euro pe lună și un bonus de 100.000 de euro pe sezon, conform gsp.ro.

15 goluri a marcat Nicolae Stanciu în cele 90 de meciuri disputate pentru echipa națională a României, la care a debutat în 2016, sub comanda lui Anghel Iordănescu

Nicolae Stanciu revine în România după zece ani

În ultimele săptămâni, s-a discutat tot mai mult despre revenirea lui Stanciu în Superliga, după zece ani petrecuți în străinătate.

Ultima echipă din România pentru care a jucat a fost FCSB, de unde a plecat în 2016, când Anderlecht l-a transferat pentru aproximativ 10 milioane de euro.

Ulterior, mijlocașul a evoluat la Sparta Praga, Al-Ahli, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac, Genoa și Dalian Yingbo.

Voiam să mă întorc acasă, să fiu aproape de familie. Am decis că e mai bine să mă întorc acasă după 11 ani petrecuți în străinătate. Aici mă simt cel mai bine. Nicolae Stanciu, conform digisport.ro

La finalul sezonului din China, mijlocașul a fost desemnat jucătorul anului.

La U Cluj, Stanciu va lucra sub comanda lui Cristiano Bergodi.

Ardelenii au câștigat ultimul meci de campionat, 3-2 pe terenul celor de la Farul, și ocupă locul 5 în Superliga, cu 29 de puncte după 16 etape.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport