„Meritam să câștigăm” Nicușor Bancu, mesaj după scandările rasiste din Giulești: „Nu e ok față de Baiaram! Arbitrii au notat” +37 foto
Nicușor Bancu și Alex Dobre. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan
Superliga

„Meritam să câștigăm” Nicușor Bancu, mesaj după scandările rasiste din Giulești: „Nu e ok față de Baiaram! Arbitrii au notat”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 08.03.2026, ora 22:24
alt-text Actualizat: 08.03.2026, ora 23:52
  • Rapid - U Craiova 1-1. Nicușor Bancu (33 de ani) și Tudor Băluță (26 de ani) au vorbit despre remiza din Giulești.
  • Căpitanul oltenilor este de părere că Universitatea Craiova ar fi meritat să câștige acest meci.

Bancu a vorbit și despre scandările cu caracter rasist de la meci, după ce, din ambele galerii, s-au auzit mesaje nepotrivite.

Rădoi nu vine doar pentru trei luni Planul ținut secret la FCSB! Mesajul lui Mirel + Becali s-a recunoscut învins: „Nu mai pot!”
Citește și
Rădoi nu vine doar pentru trei luni Planul ținut secret la FCSB! Mesajul lui Mirel + Becali s-a recunoscut învins: „Nu mai pot!”
Citește mai mult
Rădoi nu vine doar pentru trei luni Planul ținut secret la FCSB! Mesajul lui Mirel + Becali s-a recunoscut învins: „Nu mai pot!”

Rapid - U Craiova 1-1. Nicușor Bancu: „Meritam să câștigăm”

„Suntem dezamăgiți. Am avut meciul în mână, puteam să înscriem de mai multe ori. La acea greșeală am vrut să degajez, am dat în cel de la Rapid și a venit golul lor.

În mare parte ei nu au avut mai nimic. Doar mingi lungi în spatele nostru și cred că am gestionat destul de bine.
Am suferit în față.

Puteam să marcăm al doilea gol și cred că meritam să câștigăm

Încercăm să câștigăm fiecare meci în parte, primul meci de acasă este cel mai important, fiindcă este primul. Trebuie să ne revenim”, a declarat Nicușor Bancu, la Digi Sport.

VIDEO: Golul marcat de Alex Dobre în meciul Rapid - U Craiova

După înjumătățirea punctelor pentru play-off, oltenii vor porni tot din postura de lider, cu 30 de puncte, în timp ce Rapid va fi pe locul 2, cu 28 de puncte.

„Atâtea puncte am putut să strângem. Se putea face și mai mult, au fost atâtea meciuri în care am pierdut nemeritat, puteam să avem mult mai multe, dar așa este în fotbal.

Alte dăți am jucat slab și am reușit să câștigăm. Suntem bucuroși de ce am realizat”, a mai spus Bancu.

Rapid - U Craiova, în etapa #30 din Superliga. Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Rapid - U Craiova, în etapa #30 din Superliga. Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (37 imagini)

Rapid - U Craiova, în etapa #30 din Superliga. Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Rapid - U Craiova, în etapa #30 din Superliga. Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Rapid - U Craiova, în etapa #30 din Superliga. Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Rapid - U Craiova, în etapa #30 din Superliga. Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Rapid - U Craiova, în etapa #30 din Superliga. Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+37 Foto
labels.photo-gallery

Universitatea Craiova venea după un 3-1 cu CFR Cluj în Cupa României, meci decis în prelungiri, iar căpitanul oltenilor spune că efortul s-a resimțit.

„Unii dintre colegii mei au jucat 120 de minute, nu le-a fost ușor, s-a resimțit oboseala în a doua repriză, unii dintre ei erau mai obosiți. Cu toate acestea, cred că au alergat cu toții cât au putut”, a delcarat fundașul lateral.

Potrivit fundașului, suporterii Rapidului au avut scandări cu caracter rasist la adresa lui Ștefan Baiaram.

Nu este frumos față de colegul meu Baiaram. Sper să învețe ceva. Arbitrii au notat, știu ei mai bine. Sper ca în viitor să nu se mai repete, el a pățit-o și la Dinamo. Vedem ce se va întâmpla cu cei de la Rapid, că nu e ok față de Baiaram. Nicușor Bancu

Mircea Lucescu, selecționerul României, a fost prezent la meci pentru a urmări jucătorii în perspectiva partidei din 26 martie, cu Turcia, din barajul pentru Campionatul Mondial. Întrebat dacă speră că l-a convins pe selecționer să-l cheme la lot, Bancu a spus:

„Eu sper că tot sezonul l-am convins, că e important ce faci pe toată durata sezonului. Chiar dacă am marcat, nu cred că ar fi contat acest lucru.

E o bucurie pentru mine pentru că nu mai marcasem de mult timp, colegii ziceau că nu reușesc să dau gol, dar nu am reușit să câștigăm”, a mai spus Bancu.

Tudor Băluță, despre play-off: „E cea mai frumoasă parte a campionatului”

Tudor Băluță a încasat un cartonaș galben și va lipsi la primul meci din play-off.

„Nu îmi fac griji, am arătat de la începutul sezonului că avem un lot numeros și cred că fiecare și-a făcut treaba când s-a apelat la el. Nu contează cine începe, cine intră pe parcurs. Sunt convins că mister va face cele mai bune decizii.

Play-off-ul e cea mai frumoasă parte a campionatului, fiecare își dorește să își atingă obiectivele. Sunt echipe bune, în formă, care vor aborda meciul la victorie.

Nu vreau să trag concluzii, să vorbesc despre cine se luptă la titlu și cine nu. Mă gândesc la noi, ce avem de făcut, trebuie să ne pregătim pentru meciul de săptămâna viitoare. Rămânem ancorați în teren”, a declarat Băluță.

Întrebat despre faptul că Mirel Rădoi, fostul antrenor al Universității Craiova, sub comanda căruia a bifat 23 de meciuri, va prelua FCSB, Tudor Băluță a răspuns:

Eu sunt la Universitatea Craiova. E echipa mea, ce fac alții nu mă interesează. Fiecare să își facă treaba cum consideră. Tudor Băluță

Citește și

Lucescu, forțat să plece din Giulești FOTO. Primele imagini cu selecționerul în 2026: ce a făcut la stadion + motivul stupid pentru care n-a putut vedea finalul
Superliga
22:51
Lucescu, forțat să plece din Giulești FOTO. Primele imagini cu selecționerul în 2026: ce a făcut la stadion + motivul stupid pentru care n-a putut vedea finalul
Citește mai mult
Lucescu, forțat să plece din Giulești FOTO. Primele imagini cu selecționerul în 2026: ce a făcut la stadion + motivul stupid pentru care n-a putut vedea finalul
Meci oprit în Giulești VIDEO. Derby-ul Rapid - U Craiova a fost întrerupt temporar! Ce s-a întâmplat
Superliga
22:18
Meci oprit în Giulești VIDEO. Derby-ul Rapid - U Craiova a fost întrerupt temporar! Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Meci oprit în Giulești VIDEO. Derby-ul Rapid - U Craiova a fost întrerupt temporar! Ce s-a întâmplat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Universitatea Craiova liga 1 rapid tudor baluta nicusor bancu
Știrile zilei din sport
Rădoi, antrenor și antreprenor Noul tehnician de la FCSB a intrat puternic în afaceri: domeniul în care investește milioane de euro
Superliga
18:07
Rădoi, antrenor și antreprenor Noul tehnician de la FCSB a intrat puternic în afaceri: domeniul în care investește milioane de euro
Citește mai mult
Rădoi, antrenor și antreprenor Noul tehnician de la FCSB a intrat puternic în afaceri: domeniul în care investește milioane de euro
Premieră: FCSB îngenuncheată la TV! Pentru prima dată în acest an, un meci al campioanei e detronat din poziția de lider al audiențelor televiziunilor
Media
16:31
Premieră: FCSB îngenuncheată la TV! Pentru prima dată în acest an, un meci al campioanei e detronat din poziția de lider al audiențelor televiziunilor
Citește mai mult
Premieră: FCSB îngenuncheată la TV! Pentru prima dată în acest an, un meci al campioanei e detronat din poziția de lider al audiențelor televiziunilor
De ce nu merge Hagi la Turcia - România! A surprins anunțul lui Gică: „Nu voi fi la Istanbul”. Care e  explicația deciziei ciudate luate de „Rege”
Nationala
13:32
De ce nu merge Hagi la Turcia - România! A surprins anunțul lui Gică: „Nu voi fi la Istanbul”. Care e explicația deciziei ciudate luate de „Rege”
Citește mai mult
De ce nu merge Hagi la Turcia - România! A surprins anunțul lui Gică: „Nu voi fi la Istanbul”. Care e  explicația deciziei ciudate luate de „Rege”
„Nu dau nici măcar un telefon” Gigi Becali promite că nu mai dictează schimbările la FCSB, după instalarea lui Rădoi
Superliga
13:17
„Nu dau nici măcar un telefon” Gigi Becali promite că nu mai dictează schimbările la FCSB, după instalarea lui Rădoi
Citește mai mult
„Nu dau nici măcar un telefon” Gigi Becali promite că nu mai dictează schimbările la FCSB, după instalarea lui Rădoi
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:20
Turcia fără căpitan cu România? Hakan Calhanoglu s-a accidentat, iar Inter a anunțat diagnosticul
Turcia fără căpitan cu România? Hakan Calhanoglu s-a accidentat , iar Inter a anunțat diagnosticul 
17:21
Liga 1, Etapa #30 CFR Cluj - Dinamo, live de la 20:00 » Echipe de start: surpriza lui Kopic
Liga 1, Etapa #30  CFR Cluj - Dinamo, live de la 20:00 » Echipe de start: surpriza lui Kopic
18:21
„Să mă bucur pentru Becali?!” Reacția lui Răzvan Burleanu, după ce Mirel Rădoi s-a înțeles cu FCSB + Ce spune despre Mircea Lucescu
„Să mă bucur pentru Becali?!”   Reacția lui Răzvan Burleanu, după ce Mirel Rădoi s-a înțeles cu FCSB + Ce spune despre Mircea Lucescu
18:07
Rădoi, antrenor și antreprenor Noul tehnician de la FCSB a intrat puternic în afaceri: domeniul în care investește milioane de euro
Rădoi, antrenor și antreprenor Noul tehnician de la FCSB a intrat puternic în afaceri: domeniul în care investește milioane de euro
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Top stiri din sport
Scene rupte din MMA, pe terenul de fotbal Bătaia generală din finalul meciului s-a lăsat cu 23 de cartonașe roșii! Hulk, rușinat de ce a făcut
Campionate
13:11
Scene rupte din MMA, pe terenul de fotbal Bătaia generală din finalul meciului s-a lăsat cu 23 de cartonașe roșii! Hulk, rușinat de ce a făcut
Citește mai mult
Scene rupte din MMA, pe terenul de fotbal Bătaia generală din finalul meciului s-a lăsat cu 23 de cartonașe roșii! Hulk, rușinat de ce a făcut
Charalambous a plecat FCSB a anunțat oficial despărțirea de cipriot. Mesajul clubului pentru fostul antrenor
Superliga
13:05
Charalambous a plecat FCSB a anunțat oficial despărțirea de cipriot. Mesajul clubului pentru fostul antrenor
Citește mai mult
Charalambous a plecat FCSB a anunțat oficial despărțirea de cipriot. Mesajul clubului pentru fostul antrenor
„Am jucat prost” Cristi Chivu, analiză la cald, după eșecul lui Inter în fața lui AC Milan: „Am fost neglijenți”
Campionate
12:00
„Am jucat prost” Cristi Chivu, analiză la cald, după eșecul lui Inter în fața lui AC Milan: „Am fost neglijenți”
Citește mai mult
„Am jucat prost” Cristi Chivu, analiză la cald, după eșecul lui Inter în fața lui AC Milan: „Am fost neglijenți”
„Totul e făcut pe grabă” Adrian Ilie, despre numirea lui Rădoi la FCSB: „Foarte dificil. Strategia ar trebui să fie asta”
Superliga
12:32
„Totul e făcut pe grabă” Adrian Ilie, despre numirea lui Rădoi la FCSB: „Foarte dificil. Strategia ar trebui să fie asta”
Citește mai mult
„Totul e făcut pe grabă” Adrian Ilie, despre numirea lui Rădoi la FCSB: „Foarte dificil. Strategia ar trebui să fie asta”

Echipe/Competiții

fcsb 80 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 21 rapid 27 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
09.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share