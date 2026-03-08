Rapid - U Craiova 1-1. Nicușor Bancu (33 de ani) și Tudor Băluță (26 de ani) au vorbit despre remiza din Giulești.

Nicușor Bancu (33 de ani) și Tudor Băluță (26 de ani) au vorbit despre remiza din Giulești. Căpitanul oltenilor este de părere că Universitatea Craiova ar fi meritat să câștige acest meci.

Bancu a vorbit și despre scandările cu caracter rasist de la meci, după ce, din ambele galerii, s-au auzit mesaje nepotrivite.

Rapid - U Craiova 1-1 . Nicușor Bancu: „Meritam să câștigăm”

„Suntem dezamăgiți. Am avut meciul în mână, puteam să înscriem de mai multe ori. La acea greșeală am vrut să degajez, am dat în cel de la Rapid și a venit golul lor.

În mare parte ei nu au avut mai nimic. Doar mingi lungi în spatele nostru și cred că am gestionat destul de bine.

Am suferit în față.

Puteam să marcăm al doilea gol și cred că meritam să câștigăm

Încercăm să câștigăm fiecare meci în parte, primul meci de acasă este cel mai important, fiindcă este primul. Trebuie să ne revenim”, a declarat Nicușor Bancu, la Digi Sport.

După înjumătățirea punctelor pentru play-off, oltenii vor porni tot din postura de lider, cu 30 de puncte, în timp ce Rapid va fi pe locul 2, cu 28 de puncte.

„Atâtea puncte am putut să strângem. Se putea face și mai mult, au fost atâtea meciuri în care am pierdut nemeritat, puteam să avem mult mai multe, dar așa este în fotbal.

Alte dăți am jucat slab și am reușit să câștigăm. Suntem bucuroși de ce am realizat”, a mai spus Bancu.

Universitatea Craiova venea după un 3-1 cu CFR Cluj în Cupa României, meci decis în prelungiri, iar căpitanul oltenilor spune că efortul s-a resimțit.

„Unii dintre colegii mei au jucat 120 de minute, nu le-a fost ușor, s-a resimțit oboseala în a doua repriză, unii dintre ei erau mai obosiți. Cu toate acestea, cred că au alergat cu toții cât au putut”, a delcarat fundașul lateral.

Potrivit fundașului, suporterii Rapidului au avut scandări cu caracter rasist la adresa lui Ștefan Baiaram.

Nu este frumos față de colegul meu Baiaram. Sper să învețe ceva. Arbitrii au notat, știu ei mai bine. Sper ca în viitor să nu se mai repete, el a pățit-o și la Dinamo. Vedem ce se va întâmpla cu cei de la Rapid, că nu e ok față de Baiaram. Nicușor Bancu

Mircea Lucescu, selecționerul României, a fost prezent la meci pentru a urmări jucătorii în perspectiva partidei din 26 martie, cu Turcia, din barajul pentru Campionatul Mondial. Întrebat dacă speră că l-a convins pe selecționer să-l cheme la lot, Bancu a spus:

„Eu sper că tot sezonul l-am convins, că e important ce faci pe toată durata sezonului. Chiar dacă am marcat, nu cred că ar fi contat acest lucru.

E o bucurie pentru mine pentru că nu mai marcasem de mult timp, colegii ziceau că nu reușesc să dau gol, dar nu am reușit să câștigăm”, a mai spus Bancu.

Tudor Băluță, despre play-off : „E cea mai frumoasă parte a campionatului”

Tudor Băluță a încasat un cartonaș galben și va lipsi la primul meci din play-off.

„Nu îmi fac griji, am arătat de la începutul sezonului că avem un lot numeros și cred că fiecare și-a făcut treaba când s-a apelat la el. Nu contează cine începe, cine intră pe parcurs. Sunt convins că mister va face cele mai bune decizii.

Play-off-ul e cea mai frumoasă parte a campionatului, fiecare își dorește să își atingă obiectivele. Sunt echipe bune, în formă, care vor aborda meciul la victorie.

Nu vreau să trag concluzii, să vorbesc despre cine se luptă la titlu și cine nu. Mă gândesc la noi, ce avem de făcut, trebuie să ne pregătim pentru meciul de săptămâna viitoare. Rămânem ancorați în teren”, a declarat Băluță.

Întrebat despre faptul că Mirel Rădoi, fostul antrenor al Universității Craiova, sub comanda căruia a bifat 23 de meciuri, va prelua FCSB, Tudor Băluță a răspuns:

Eu sunt la Universitatea Craiova. E echipa mea, ce fac alții nu mă interesează. Fiecare să își facă treaba cum consideră. Tudor Băluță

