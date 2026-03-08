Rapid - U Craiova 1-1 VIDEO. Remiză incendiară în Giulești! Cum arată clasamentul înainte de startul play-off-ului +37 foto
Rapid - U Craiova. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Superliga

Rapid - U Craiova 1-1 VIDEO. Remiză incendiară în Giulești! Cum arată clasamentul înainte de startul play-off-ului

George Neagu , Ionuț Cojocaru , Raed Krishan (video&foto) , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
Publicat: 08.03.2026, ora 21:58
Actualizat: 08.03.2026, ora 22:14
  • Rapid a remizat cu Universitatea Craiova, scor 1-1, în derby-ul etapei #30 din Liga 1.
  • Meciul a fost întrerupt în repriza secundă de arbitrul Horațiu Feșnic, după descărcarea unei butelii de gaz lacrimogen.

În prima repriză, ambele echipe au abordat meciul cu prudență. Giuleștenii au încercat să pună presiune, însă niciuna dintre formații nu și-a asumat acțiuni cu adevărat riscante, iar ocaziile clare au lipsit.

Rapid - U Craiova 1-1. Remiză incendiară în Giulești

Dacă debutul partidei a fost echilibrat și lipsit de incidente, repriza secundă a adus o serie de momente importante.

La trei minute de la reluare, Ștefan Baiaram l-a găsit pe Bancu cu o pasă în careu, iar căpitanul oltenilor l-a învins pe Aioani cu un șut printre picioare, deschizând scorul.

În minutul 55, Grameni a ajuns la o minge în interiorul careului și a șutat pe poartă. Portarul Laurențiu Popescu a respins, însă Alex Dobre a urmărit faza și a înscris golul egalizator.

Imediat după reușita Rapidului, în Tribuna 2 a fost descărcată o butelie de gaz lacrimogen folosită de jandarmerie, iar fanii au părăsit în grabă zona.

Efectele s-au resimțit însă și în Tribuna 1, iar în minutul 62, arbitrul Horațiu Feșnic a decis să oprească jocul și să trimită jucătorii la marginea terenului.

În minutul 83, crainicul stadionului a transmis un mesaj ferm către galeria Craiovei, solicitând încetarea scandărilor rasiste și xenofobe, cu avertismentul că, la următoarea abatere, meciul va fi întrerupt timp de 10 minute.

În cele nouă minute de prelungiri, cele două echipe au încercat să forțeze golul victoriei, însă tabela a rămas neschimbată.

U Craiova a încheiat sezonul regulat cu 60 de puncte, iar Rapid cu 56. După înjumătățirea punctelor pentru play-off, oltenii vor porni tot din postura de lider, cu 30 de puncte, în timp ce Rapid va fi pe locul 2, cu 28 de puncte.

Clasamentul play-off-ului în acest moment

  1. U Craiova - 30p
  2. Rapid - 28p
  3. U Cluj - 27p
  4. Dinamo - 26p*
  5. FC Argeș - 25p
  6. CFR Cluj - 25p*

*mai au un meci de jucat în sezonul regulat

Rapid - U Craiova 1-1

  • Au marcat: A. Dobre (min. 55) / N. Bancu (min. 48)

Min. 90+9 - Meciul s-a încheiat

Min. 90 - Partida a fost prelungită cu nouă minute

La meci asistă 12.600 de spectatori

Min. 83 – Crainicul stadionului transmite un mesaj clar către galeria Craiovei: să înceteze scandările rasiste și xenofobe, altfel, la următoarea abatere, meciul va fi întrerupt timp de 10 minute.

Min. 81 – Talisson și Christensen intră pe teren în locul lui Petrila și Moruțan.

Min. 71 - Hromada și Koljic îi înlocuiesc pe Grameni și pe Paraschiv

Min. 66 - Jucătorii reintră pe teren, iar meciul se reia

Min. 65 - Mekvabishvili și Nsimba au fost scoși de pe teren. În locul lor au fost introduși Cicâldău și Al Hamlawi

Min. 62 - Jucătorii sunt scoși de pe teren din cauza gazelor lacrimogene folosite de jandarmi.

Gazele lacrimogene au fost folosite în Tribuna 2, iar fanii au fugit din zonă. Efectele s-au resimțit însă și în Tribuna 1.

Min. 59 - Grameni este sancționat cu un cartonaș galben

Min. 57 - Romanchuk vede cartonașul galben

Min. 55 - Gol (1-1) Grameni ajunge la o minge în careu și șutează pe poartă. Portarul Laurențiu Popescu respinge, însă Alex Dobre urmărește faza și înscrie golul egalizator.

Min. 50 - Mekvabishvili primește un cartonaș galben

Min. 48 - Gol (0-1) Ștefan Baiaram îl găsește pe Bancu cu o pasă în careu, iar căpitanul oltenilor îl învinge pe Aioani cu un șut printre picioare.

Min. 46 - Meciul se reia

Min. 45 - Pauză

Min. 37 - Bancu își face bine mingea în careu, dar Aioani iese excelent și prinde balonul înainte ca acesta să apuce să șuteze.

Min. 34 - În urma unui contact în careu cu Tudor Băluță, venit din spate, căpitanul giuleștenilor a căzut și a cerut penalty, însă arbitrii nu au acordă nimic.

Min. 25 - Daniel Paraschiv primește un cartonaș galben

Min. 23 - Claudiu Petrila este lansat excelent de Onea, cu o minge trimisă peste apărarea oltenilor. Atacantul pătrunde în careu, însă șutul trece pe lângă poarta lui Laurențiu Popescu.

Rapid - U Craiova, în etapa #30 din Superliga. Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Rapid - U Craiova, în etapa #30 din Superliga. Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Min. 14 - Adrian Rus primește un cartonaș galben

Min. 12 - Giuleștenii construiesc o acțiune frumoasă: Borza reușește o preluare excelentă cu care își depășește adversarul, pătrunde în careu și pasează în fața porții, iar Grameni șutează din prima, însă mingea este blocată.

Min. 10 - Cele două echipe abordează meciul cu prudență: giuleștenii încearcă să pună mai multă presiune, dar niciuna dintre formații nu își asumă acțiuni riscante.

Min. 1 - Partida a început

Rapid - U Craiova, echipele de start

  • Rapid: M. Aioani - R. Onea, A. Pașcanu, L. Bolgado, A. Borza - C. Grameni, O. Moruțan, C. Vulturar - A. Dobre, D. Paraschiv, M. Petrila
  • Rezerve: A. Briciu, D. Ciobotariu, C. Manea, T. Christensen, J. Hromada, G. Gheorghe, Talisson, D. Hazrollaj, E. Koljic
  • Antrenor: Constantin Gâlcă
  • U Craiova: L. Popescu - O. Romanchuk, A. Rus, V. Screciu - C. Mora, A. Mekvabishvili, D. Matei, T. Băluță, N. Bancu - S. Nsimba, Ș. Baiaram
  • Rezerve: P. Isenko, S. Lung, V. Mogoș, F. Ștefan, J. Badelj, N. Stevanovic, A. Crețu, D. Muntean, A. Cicâldău, D. Barbu, M. Etim, Al Hamlawi
  • Antrenor: Filipe Coelho
  • Arbitru: Feșnic Horațiu Mircea, Asistenți: Avram Valentin, Cerei Alexandru, VAR: Dima Iulian, AVAR: Porumbel Valentin
  • Stadion: Giulești (Bucureşti - Bucureşti)

În meciul din tur, disputat în Bănie, cele două echipe au remizat, scor 2-2. Atunci, Nsimba a transformat un penalty în minutul 90 și le-a adus un punct oltenilor.

Constantin Gâlcă, înainte de Rapid - U Craiova: „O echipă bună, dar nu de neînvins”

În cadrul conferinței de presă, Constantin Gâlcă a declarat:

„Ne așteaptă un meci important, cu o echipă care a demonstrat că are un joc constant pe tot parcursul sezonului regulat.

E o echipă bună, cu un lot echilibrat valoric. Cred că motivația noastră este să luăm cele trei puncte în fața propriilor suporteri, să facem un meci bun și să ne bucurăm împreună la finalul sezonului regulat.

Universitatea Craiova este o echipă bună, dar nu de neînvins, așa că, cu siguranță vom avea situații să îi surprindem.

Noi trebuie să demonstrăm, să ne atingem obiectivul, iar apoi să ne batem la titlu”, a declarat Constantin Gâlcă.

E clar că ne gândim și la ce se va întâmpla în play-off, dar primul meu gând e la meciul cu Craiova. Vor fi meciuri echilibrate, unde detaliile tactice și calitățile individuale vor decide tot. Constantin Gâlcă, antrenor Rapid

Filipe Coelho: „Acestea sunt meciurile pe care ne place să le jucăm”

Coelho a prefațat derby-ul cu Rapid de duminică, din ultima etapă a sezonului regulat.

„Este un meci important pentru noi împotriva unei echipe bune, care are un antrenor bun, un antrenor experimentat. Este o echipă care a adus și câțiva jucători noi în perioada de transferuri.

Joacă acasă și va fi o provocare bună pentru noi. Ca de obicei, încercăm să facem tot ce putem pentru a obține încă trei puncte.

Mai avem un antrenament mâine (n.r. - sâmbătă). Încercăm să recuperăm jucătorii. Până acum, cred că eu sunt singura persoană care nu poate sta pe bancă.

Ne așteptăm la un meci bun și încercăm să mergem acolo pentru a obține cele trei puncte. Asta este cel mai important”, a spus antrenorul Craiovei.

Acestea sunt meciurile pe care ne place să le jucăm. Am arătat deja, ca echipă, că ne place să jucăm acest tip de meciuri. Pentru noi este o plăcere să jucăm pe terenuri și pe stadioane cu o atmosferă bună. Filipe Coelho, antrenor Universitatea Craiova

Informații interesante despre Rapid - U Craiova

Opt victorii, trei remize și trei înfrângeri este palmaresul înregistrat de giuleșteni în campionatul curent pe teren propriu.

Oltenii au câștigat șase dintre cele 14 deplasări, iar de alte cinci ori au terminat la egalitate.

La finalul rundei precedente, craiovenii aveau cel mai bun atac, 52 de goluri marcate, dintre care 22 pe teren advers.

Rapid este formația cu cele mai multe goluri marcate în primele 30 de minute - 17.

Pe spațiul porții oltenilor s-au tras cele mai puține șuturi, doar 84 (Rapid -117).

Jucătorii cu cele mai multe contribuții ofensive din cele două tabere: Alexandru Dobre - 16 (14 goluri, 2 pase decisive), Claudiu Petrila - 11 (3 goluri, 7 pase decisive, 1 penalty scos și transformat de alt coleg), respectiv Steven Nsomba - 12 (9 goluri, 3 pase decisive) și Ștefan Baiaram - 11 (7 goluri, 4 pase decisive).

De la revenirea Rapidului în principala competiţie internă din 2021, cele două s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 15 ori, craiovenii s-au impus de șapte ori, bucureştenii au câştigat patru jocuri, iar alte patru partide s-au terminat la egalitate.

Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă: 2 noiembrie 2025, Universitatea Craiova - Rapid 2-2 (marcatori: Adrian Rus, Steven Nsimba / Tobias Christensen, Lars Kramer).

De reamintit că, tehnicianul Constantin Gâlcă a antrenat gruparea din Bănie în sezonele 2023-2024 și 2024-2025, palmaresul acestuia pe banca alb-albaștrilor cuprinzând 35 de jocuri în toate competițiile - 16 victorii - 11 remize - 8 înfrângeri, conform lpf.ro.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova⤴️3060
2Rapid⤴️3056
3U Cluj⤴️3054
4Dinamo⤴️2952
5CFR Cluj⤴️2950
6FC Argeș⤴️3050
7FCSB⤵️3046
8UTA Arad⤵️3043
9FC Botoșani⤵️3042
10Oțelul ⤵️3041
11Farul ⤵️3037
12Petrolul⤵️3032
13Csikszereda⤵️3032
14Unirea Slobozia⤵️3025
15Hermannstadt⤵️3023
16Metaloglobus ⤵️3012
⤴️Calificate în play-off / ⤵️ Vor juca în play-out

