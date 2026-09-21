De ce nu a jucat Stoinov  Fundașul lui Dinamo a absentat cu Farul ca să nu aibă probleme la națională: „Nu se poate repeta” +30 foto
Nikita Stoinov
Superliga

De ce nu a jucat Stoinov Fundașul lui Dinamo a absentat cu Farul ca să nu aibă probleme la națională: „Nu se poate repeta”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 21.09.2026, ora 20:58
alt-text Actualizat: 21.09.2026, ora 20:59
  • Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre absența israelianului Nikita Stoinov, 21 de ani, din lotul echipei pentru meciul cu Farul, 4-0
  • El a fost înlocuit în primul 11 cu Imran Fetai.
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Stoinov a fost convocat la naționala mare a Israelului pentru meciurile din Liga Națiunilor cu Austria, Irlanda (2 partide) și Kosovo.

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„Mă bucură că nu s-a simțit lipsa lui Stoinov”

Conducătorul roș-albilor a început prin a-l compara pe celălalt fundaș central, Martin Pascual, cu predecesorul său, Kennedy Boateng.

„În dueluri defensive era mai puternic Boateng, în construcție e mai bun Pascual și mai eficient ofensiv. E un jucător care crește”, a spus Nicolescu la Prima Sport, continuând:

„Mă bucură că nu s-a simțit lipsa lui Stoinov. Cu el e o poveste legată de o sărbătoare națională a lor. E singura zi din an în care teoretic ei consideră că n-ar trebui să joace, să aibă o activitate din asta profesională.

În mod normal n-ar fi fost o problemă, pentru că până la urmă el ar fi acceptat să joace. Dar la echipa națională se ține cont foarte mult de respectarea acestei reguli.

Și atunci el fiind la primele selecții am căzut de acord cu toții că e mai bine să respecte regula asta, pentru că își dorește foarte mult să fie la echipa națională.

A fost o situație absolut specială, nu se poate repeta. Când știam că jucăm vineri n-am avut nicio problemă, după care ne-au mutat duminică.

Noi am avut și avem anual și problema cu Ramadanul, care ne cam dă peste cap. Jucătorul respectiv nu mănâncă, nu bea, iar prima masă o ia cu 20 minute înainte să înceapă meciul. La noi, musulmani mai sunt Bellarouch, Karamoko cred, au plecat Sivis și Gnahore”.

  • Duminică a fost Iom Kipur (Ziua Ispășirii), care este cea mai sfântă și mai însemnată zi din calendarul evreiesc, dedicată postului total, rugăciunii și reculegerii.
  • În Israel activitatea este complet oprită. Transportul public, zborurile, magazinele și instituțiile sunt închise, iar circulația mașinilor este suspendată pe parcursul sărbătorii
Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

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Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
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„E ireal să crezi că ai putea să-l înlocuiești pe Armstrong”

Nicolescu a vorbit și despre situația fundașilor centrali titulari și a dublurilor acestora pe post, comentând și ipoteza lansată de fostul fotbalist dinamovist Claudiu Vaișcovici, că Matteo Duțu ar avea o viață extrasportivă agitată

„Duțu e pe post cu Pascual, iar Fetai e cu Stoinov. Duțu ar putea juca stoper stânga doar dacă nu am avea soluție.

Anul ăsta structural stăm foarte bine pe poziții, cu jucători de valori similare. Avem și 5 jucători pe 2 poziții.

(n.r. despre zvonurile că Duțu nu are un comportament ordonat) Sub nicio formă. E foarte ordonat și muncitor.

Raul Opruț și Cătălin Cîrjan i-au adunat înaintea sezonului pe cei mai tineri la o discuție. Am văzut o schimbare absolută la toți. Sunt de aplaudat.

Acum lumea vorbește, de ce nu joacă Mazilu, Mihai... Pentru că ceilalți sunt foarte în formă și antrenorul nu-i poate scoate.

E ireal să crezi că ai putea să-l înlocuiești pe Armstrong, care are 12 contribuții în 10 meciuri. Dar Mazilu e acolo, se pregătește extraordinar. La antrenamente nu e diferență între ei.

Dar unul vine cu niște rezultate din meci, iar celălalt e pregătit să-i ia locul când va fi cazul. Cei 25 trebuie să fie pregătiți oricând să ducem acest campionat la acel mai înalt nivel”.

VIDEO Pascual a deschis balul în Dinamo - Farul 4-0

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