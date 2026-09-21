„La vară vine la noi” După ce a văzut ce a făcut jucătorul în Oțelul - Corvinul, președintele lui Dinamo a făcut anunțul

- Portarul Codruț Sandu e împrumutat de Dinamo la Corvinul, unde impresionează prin evoluțiile sale
În minutul 24 al meciului de azi, Oțelul - Corvinul 2-3, a aruncat mingea cu mâna de la marginea careului până în jumătatea adversă, punându-și echipa pe contraatac.
Codruț Sandu e în planurile de viitor ale lui Dinamo
Andrei Nicolescu a urmărit faza în studioul Prima Sport, apoi a explicat situația tânărului goalkeeper de 20 de ani și 1,91m.
„Codruț Sandu e monitorizat atent. A fost cu noi în cantonamentele de vară și de iarnă. Decizia va fi tehnică, nu știm. În principiu, vara viitoare vine la noi 100%. Dăm credibilitate profesionistului de pe pătrățica lui.
Dacă ne îndeplinim targetul pentru anul viitor, vom avea nevoie de 2-3 portari care să sară din bară-n bară.
Dacă anul viitor va fi așa cum ne dorim noi, sunt multe partide de împărțit, multe meciuri în care se împart minutele.
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Ce face Codruț Sandu acum e parte din proiectul nostru. Ne-am asigurat și anul trecut și anul ăsta că el o să apere la un nivel care să-l aducă acolo unde vrem.
În plus de asta, știm că metoda de antrenament de acolo e ceea ce ne dorim noi pentru dezvoltarea lui”, a spus Nicolescu.
- Dinamo îi are acum în lot pe portarii Alaa Bellarouch, Devis Epassy, Alex Roșca și Costin Ungureanu