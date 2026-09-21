Pique, ca Becali? Fostul star de la Barcelona ar fi sunat pe bancă la ultimul meci al echipei la care e patron și ar fi ordonat o schimbare

- Gerard Pique (39 de ani), fost jucător la Barcelona și actual patron la FC Andorra, ar fi fost surprins în timp ce dădea indicații tactice pentru echipa pe care o patronează.
Pique a achiziționat clubul spaniol în anul 2018, iar anul trecut a reușit promovarea în eșalonul secund, unde a avut acum un start de sezon complet ratat.
Gerard Pique, indicații în stilul Gigi Becali
FC Andorra a întâlnit Sporting Gijon în ultima partidă de campionat, pierdută scor 1-3 pe teren propriu.
Fostul star al catalanilor este prezent adesea în tribune la partidele echipei sale, iar de această dată a fost surprins în timp ce ar fi încercat să dea indicații către bancă.
Ce s-a întâmplat? În minutul 83, Pique ar fi gesticulat larg, indicând anumite modificări, iar apoi ar fi telefonat pe bancă, la cei din staff-ul tehnic pentru a ordona o schimbare.
Imediat după acest episod, jucătorul Efe Akman a fost înlocuit, informează mundodeportivo.com.
Andorra ocupă locul 20 în clasamentul din La Liga 2, cu doar 3 puncte acumulate după primele 6 etape. Singura victorie a fost cea din prima etapă, scosr 5-1 cu Ceuta.
La clubul lui Gerard Pique este legitimat și românul Enes Sali (20 de ani), care a fost rezervă neutilizată la această partidă și care nu a bifat până acum niciun minut pentru formația spaniolă.