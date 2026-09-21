„Viciere clară de rezultat!”    Președintele Oțelului a răbufnit după golul decisiv al Corvinului: „Camera VAR a greșit!”  
Rareș George Vidican. Foto: Sportpictures
Superliga

„Viciere clară de rezultat!” Președintele Oțelului a răbufnit după golul decisiv al Corvinului: „Camera VAR a greșit!”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 21.09.2026, ora 21:02
alt-text Actualizat: 21.09.2026, ora 21:39
  • Cristian Munteanu, președintele Oțelului Galați, a răbufnit la adresa arbitrajului după înfrângerea cu Corvinul Hunedoara, scor 2-3, din etapa #10 a Superligii.
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Faza care a provocat protestele gazdelor s-a petrecut în minutul 73, când Gillard a înscris golul de 3-2.

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Cristian Munteanu: „În seara asta, rezultatul este decis de camera VAR”

La faza golului decisiv, arbitrul asistent a semnalizat inițial ofsaid. După aproximativ cinci minute de verificări, arbitrii VAR au stabilit că poziția lui Gillard era regulamentară, iar reușita a fost validată.

„A fost un meci spectaculos, plăcut telespectatorilor, dar vreau să încep prin a spune foarte clar: viciere de rezultat!
Și spun două momente.

Primul: Paul Iacob este lovit intenționat, fără minge, în minutul 3 sau 4. Îi sparge gura, îi rupe limba pe dedesubt. Camera VAR nu vede, iar la golul trei doar camera VAR vede, probabil din satelit, că e gol valabil.

Multe nu am de spus, dar în seara asta a fost o viciere clară de rezultat”, a declarat Cristi Munteanu la Digi Sport.

Golul 3 al Corvinului Golul 3 al Corvinului
Golul 3 al Corvinului

Oficialul Oțelului a afirmat că a discutat cu arbitrul asistent, care i-ar fi explicat de ce a ridicat fanionul la golul decisiv.

„Nu poți să vii tu, camera VAR, când tușierul a ridicat ofsaid, că am fost și am vorbit și a zis: «Mi s-a părut ofsaid, de asta am ridicat». Și vii din camera VAR și dai un gol care nu există.

La fel, în minutul 3, fundașul nostru este lovit, e plin de sânge în gură, iar camera VAR nu vede. Este o viciere clară de rezultat în seara asta”, a continuat Munteanu.

Nu mă interesează cum s-au tras liniile. Ei sunt plătiți să vadă lucrurile astea. Federația a făcut lucruri ca să-i ajute pe oamenii aceștia să ia decizii. Ne-am montat și noi tot felul de camere, să-i ajute pe arbitrii care stau în camera VAR să ia deciziile pe care trebuie să le ia. Nu este normal. Toată lumea vede, dar tu, camera VAR, nu vezi Cristian Munteanu, preşedinte Oţelul Galaţi

Întrebat despre situația tehnicianului Stjepan Tomas, acesta a răspuns:

„Nu vreau să vorbesc de Tomas, nu vreau să vorbesc de nimeni. Tot stadionul strigă «Demisia». Ce să facă? Să arbitreze antrenorul?

Camera VAR a greșit și a viciat scorul în seara asta”, a mai spus oficialul gălățenilor.

Stjepan Tomas: „Sunt foarte trist pentru fotbalul românesc, pentru viitorul lui”

Și antrenorul Oțelului a comentat subiectul:

„În primul rând, trebuie să vorbesc despre arbitraj. Sunt foarte dezamăgit de greșelile lor. Noi muncim din greu, toată săptămâna, și din cauza unei greșeli…

Sunt foarte trist pentru fotbalul românesc, pentru viitorul lui. Azi am văzut că arbitrii au făcut multe greșeli. Și în minutul 3, la Iacob, a fost roșu și penalty. Nu a fluierat nimic.

Nu am ce să le spun jucătorilor mei azi. Ne-am chinuit până în ultimul minut. Am tras pe poartă de 25 de ori. Trebuie să ne îmbunătățim la fazele fixe, la marcaj, asta e problema noastră.

Dar, în final, sunt foarte dezamăgit și supărat. Lucrăm o săptămână foarte mult și din cauza unor astfel de greșeli pierdem.

Sigur că trebuia dictat ofsaid. Am văzut pe cameră. Mulți oameni din Croația m-au sunat și au spus că era 100% ofsaid. Plus că tușierul a dat și el ofsaid.

Nu știu la ce s-au uitat, decizia a fost o surpriză. Arbitrul nu s-a dus la monitor să verifice", a declarat Stjepan Tomas la Digi Sport.

Brigada de arbitri de la Oțelul - Corvinul

  • Arbitru: Rareș George Vidican
  • Asistenţi: Alexandru Adrian Filip şi Marius Cristian Marchidanu
  • VAR: Bogdan Dumitrache
  • AVAR: Iuliana Elena Demetrescu

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