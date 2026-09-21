Mancini ridică ștacheta! Obiectiv clar setat de noul selecționer al Italiei: cel puțin un trofeu în următorii 4 ani
Roberto Mancini (FOTO: IMAGO)
Campionate

Mancini ridică ștacheta! Obiectiv clar setat de noul selecționer al Italiei: cel puțin un trofeu în următorii 4 ani

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 21.09.2026, ora 20:37
alt-text Actualizat: 21.09.2026, ora 20:40
  • Roberto Mancini (61 de ani) și-a setat încă de la început obiectivele pentru al doilea mandat pe banca Italiei.
  • Primul meci pentru noul selecționer este programat pe 25 septembrie, împotriva Belgiei, în Liga Națiunilor.
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Squadra Azzurra n-a reușit să se califice la ultimele trei ediții ale Campionatului Mondial și, deși nu fusese prima variantă, Mancini a fost ales de federație pentru a revitaliza echipa.

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Roberto Mancini: „Am vrut să-i cunoaștem mai bine pe jucătorii tineri”

Revenit pe banca Italiei, Mancini are planuri clare pentru noul său mandat: vrea să construiască rapid o echipă competitivă și să readucă naționala în lupta pentru trofee.

Selecționerul italian mizează pe un mix între experiența jucătorilor pe care îi cunoaște deja și energia tinerilor care vor să se impună la națională.

„Nu știm cât timp va dura, dar va trebui să ne mișcăm rapid pentru a înțelege ce jucători avem la dispoziție și să ne dăm seama ce ne pot oferi pe viitor.

Unii dintre jucătorii experimentați au rămas acasă, dar s-ar putea să ne fie utili în viitor. Îi cunoaștem deja, așa că am vrut să-i cunoaștem mai bine pe cei tineri.

Avem meciuri importante care urmează, partide oficiale chiar de la început, fără loc de greșeli. Trebuie să câștigăm și să urcăm din nou în clasament.

În trecut, nu aveam foarte mulți jucători tineri. Suntem bucuroși că acum încep să se afirme. Au calități tehnice și forță fizică. În trecut, aveam o calitate tehnică enormă, dar nu stăteam la fel de bine din punct de vedere fizic”, a spus Mancini, potrivit beinsports.com.

58 de meciuri
a adunat Roberto Mancini pe banca Italiei: 38 de victorii, 12 remize și 8 înfrângeri (golaveraj 126-44)

Roberto Mancini: „Știu că Italia va obține ceva în următorii patru ani”

În precedentul său mandat, Mancini a reușit să ducă Squadra Azzurra de două ori până pe locul al treilea în Liga Națiunilor, în edițiile 2020-21 și 2022-23.

Acum, selecționerul este convins că Italia poate cuceri cel puțin un trofeu în următorii patru ani.

„Sunt aici ca să câștig. Nu am început niciodată ceva ca să pierd. Sunt aici să câștig cât mai repede posibil.

Sunt curios să-i văd pe jucătorii mai tineri la treabă și să construiesc o echipă alături de ei. Este ceva care mă intrigă. Sunt sigur că vom avea satisfacții”.

Când începi să faci ceva, vrei să o faci frumos și să-i ții pe fani implicați. Știu că vom obține ceva în următorii patru ani. Știu câte ceva despre fotbaliști: ei au nevoie doar să joace! Vreau o echipă care să domine și să joace bine. Nu poți câștiga întotdeauna, dar vom încerca. Nu avem nimic negativ. Roberto Mancini, selecționer Italia

În primul său mandat pe banca Italiei, între 2018 și 2023, Roberto Mancini a cucerit trofeul EURO 2020 (turneu final disputat în 2021) și a bifat o serie impresionantă de 37 de partide consecutive fără înfrângere.

Performanța a reprezentat un record la nivel european, depășit ulterior de Spania după triumful acesteia la Cupa Mondială din această vară.

Trofee internaționale puse în joc în următorii 4 ani:

  • Liga Națiunilor 2026/27
  • Campionatul European 2028
  • Liga Națiunilor 2028/29
  • Cupa Mondială 2030.

Lotul Italiei pentru meciurile din Liga Națiunilor

Portari: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus)

Fundași: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Matteo Ruggeri (Aston Villa), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta)

Mijlocași: Nicolò Barella (Inter), Samuele Ricci (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham)

Atacanți: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Nurnberg).

Programul Italiei în Liga Națiunilor

Toate meciurile vor începe de la ora 21:45.

  • 25 septembrie: Italia – Belgia
  • 28 septembrie: Turcia – Italia
  • 2 octombrie: Franța – Italia
  • 5 octombrie: Italia – Turcia
  • 12 noiembrie: Italia – Franța
  • 15 noiembrie: Belgia – Italia.

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