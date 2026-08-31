Novak Djokovic (39 de ani, #5 ATP), unul dintre cei mai mari jucători din istoria tenisului, a fost eliminat încă din primul tur la US Open 2026, după un meci în care a avut mari probleme fizice și a ajuns să vomite pe teren.

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Sârbul a pierdut în fața argentinianului Mariano Navone, (25 de ani, #49 ATP), scor 6-7 (5), 7-5, 6-4, 2-6, 1-6, după 4 ore și 36 de minute de joc.

Seară de coșmar pentru Djokovic la US Open

Problemele au apărut încă din primul set, când Djokovic a cerut intervenția fizioterapeutului. Situația s-a agravat în setul al treilea, moment în care sârbul a vomitat, conform bbc.com.

Chiar și așa, Djokovic a reușit să întoarcă temporar meciul și să conducă cu 2-1 la seturi. În partea a doua a partidei, însă, problemele fizice s-au accentuat, iar Navone a profitat și a câștigat ultimele două seturi cu 6-2 și 6-1.

În timpul setului decisiv, Djokovic a fost surprins în lacrimi, în timp ce publicul îi scanda numele.

După meci, Djokovic a recunoscut că nu este pentru prima dată când se confruntă cu astfel de probleme în acest sezon.

„Cred că a fost evident că m-am simțit îngrozitor pe teren. Este ceva cu care, din păcate, mă confrunt aproape la fiecare meci în acest an. Vomit, mi se face rău, există o problemă serioasă.

Apoi tot corpul începe practic să cedeze, apar crampele și durerile. La final, spatele meu a spus stop, la fel și umărul, iar eu nu am mai putut închide meciul”, a spus Djokovic.

2006 este anul în care Djokovic mai pierduse ultima dată în primul tur al unui turneu de Grand Slam

Fostul lider mondial a dezvăluit și că, în timpul partidei, s-a gândit să se retragă: „Da, m-am gândit. Dar apoi am câștigat un set și încă unul și mi-am spus: «Poate există o șansă».

Nu am vrut să abandonez în setul al patrulea sau al cincilea. Am vrut să termin meciul.

Încerc să înțeleg ce se întâmplă și cât de departe pot merge în felul acesta”, a explicat Djokovic.

Mariano Navone defeats 24-time Grand Slam Champion Novak Djokovic in five sets. pic.twitter.com/BE8Dn3qC8j — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2026

Participarea lui Djokovic la acest turneu a marcat a 84-a sa prezență la un turneu de Grand Slam, dar i-a adus una dintre cele mai umilitoare înfrângeri din carieră.

Este doar a treia oară când sârbul este eliminat în primul tur al unui turneu de Grand Slam și prima dată în ultimii 20 de ani, când Djokovic a fost eliminat la Australian Open 2006, când avea 18 ani.

Pentru Mariano Navone, victoria reprezintă una dintre cele mai mari performanțe ale carierei.

Argentinianul a recunoscut că situația lui Djokovic l-a pus într-o poziție dificilă în finalul meciului.

Djokovic este GOAT-ul acestui sport (n.r. - cel mai bun jucător din istorie). L-am învins la US Open, pe Arthur Ashe. Este, fără îndoială, unul dintre cele mai frumoase momente pe care le-am trăit în tenis. A trebuit să rămân concentrat pe moment și pe jocul meu. L-am văzut puțin nesigur în setul al cincilea și a avut și câteva momente de oboseală în primul set. Mariano Navone

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