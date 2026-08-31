FCSB - UTA. Impresarii străini încearcă să profite de situația dificilă de la FCSB pentru a lua jucători roș-albaștri.

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Perioada complicată traversată de FCSB transformă campioana într-un club tot mai interesant pentru agenții de jucători.

Mișcările din ultima perioadă, dar și perspectiva altor plecări lasă loc pentru modificări importante în lot și, implicit, pentru noi transferuri.

După plecările lui Bîrligea și Tănase, lista s-ar putea mări, iar oamenii din fotbal știu că FCSB va trebui să caute soluții pentru completarea lotului.

Golanski, din nou la un meci al FCSB

Partida disputată la Târgoviște a fost urmărită din tribună și de câteva personaje bine cunoscute, două dintre ele având în trecut legături directe cu FCSB și Universitatea Craiova.

Pawel Golanski a venit să o vadă pe FCSB. Fostul fundaș polonez este în prezent director sportiv la Korona Kielce, chiar clubul de la care roș-albaștrii îl transferau în vara lui 2007, în schimbul a aproximativ 1,3 milioane de euro.

Golanski a petrecut trei sezoane în România și a strâns 74 de meciuri și două goluri în tricoul roș-albastru. La Târgoviște, polonezul a urmărit partida alături de Marius Avram, agent de jucători.

Și Gustavo a urmărit FCSB

La doar câteva scaune distanță s-a aflat și Gustavo Vagenin, un alt nume cunoscut fotbalului din România.

Brazilianul a fost unul dintre jucătorii importanți ai Universității Craiova, iar după încheierea carierei de fotbalist a intrat, la rândul său în lumea impresariatului.

VIDEO. Golurile marcate de Stoian și Abdallah în FCSB - UTA 1-3

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