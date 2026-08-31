Magnet pentru impresari Criza de la FCSB atrage » Doi foști stranieri din Liga 1 vor să profite +38 foto
Pawel Golanski, în tribună, la Târgoviște
Superliga

Magnet pentru impresari Criza de la FCSB atrage » Doi foști stranieri din Liga 1 vor să profite

alt-text Vlad Nedelea , Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 31.08.2026, ora 07:00
alt-text Actualizat: 31.08.2026, ora 09:05
  • FCSB - UTA. Impresarii străini încearcă să profite de situația dificilă de la FCSB pentru a lua jucători roș-albaștri.
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Perioada complicată traversată de FCSB transformă campioana într-un club tot mai interesant pentru agenții de jucători.

Mișcările din ultima perioadă, dar și perspectiva altor plecări lasă loc pentru modificări importante în lot și, implicit, pentru noi transferuri.

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După plecările lui Bîrligea și Tănase, lista s-ar putea mări, iar oamenii din fotbal știu că FCSB va trebui să caute soluții pentru completarea lotului.

Golanski, din nou la un meci al FCSB

Partida disputată la Târgoviște a fost urmărită din tribună și de câteva personaje bine cunoscute, două dintre ele având în trecut legături directe cu FCSB și Universitatea Craiova.

Pawel Golanski a venit să o vadă pe FCSB. Fostul fundaș polonez este în prezent director sportiv la Korona Kielce, chiar clubul de la care roș-albaștrii îl transferau în vara lui 2007, în schimbul a aproximativ 1,3 milioane de euro.

Golanski a petrecut trei sezoane în România și a strâns 74 de meciuri și două goluri în tricoul roș-albastru. La Târgoviște, polonezul a urmărit partida alături de Marius Avram, agent de jucători.

FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (38 imagini)

FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
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Și Gustavo a urmărit FCSB

La doar câteva scaune distanță s-a aflat și Gustavo Vagenin, un alt nume cunoscut fotbalului din România.

Brazilianul a fost unul dintre jucătorii importanți ai Universității Craiova, iar după încheierea carierei de fotbalist a intrat, la rândul său în lumea impresariatului.

VIDEO. Golurile marcate de Stoian și Abdallah în FCSB - UTA 1-3

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