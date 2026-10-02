Furia lui Hagi Cum a reacționat selecționerul la golul Poloniei și cearta cu arbitrul de rezervă

- POLONIA - ROMÂNIA. Cele două reacții ale lui Gică Hagi după ce Lewandowski a deschis scorul din penalty și cearta selecționerului cu arbitrul de rezervă.
După 20 de minute în care am avut ocaziile mai mari, fiind periculoși mai ales pe contraatac, polonezii ne-au surprins și jocul s-a schimbat dintr-odată.
În minutul 22, o pasă lungă l-a depășit pe Drăgușin și Lewandowski, invizibil până atunci, l-a depășit din preluare. Atins de stoper, a căzut spectaculos.
Hagi, cu fruntea-n pământ după golul lui Lewandowski
Arbitrul elvețian Urs Schnyder nu doar că a dat penalty Poloniei, însă l-a și eliminat pe Drăgușin.
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Stupefiat, Gică Hagi s-a refugiat întâi pe banca de rezerve. Apoi s-a ridicat și l-a consolat pe Radu când a părăsit terenul.
După ce Lewandowski a transformat penaltyul, selecționerul s-a întors cu fruntea în pământ, trecându-și mâna prin păr dezolat.
Le-a făcut totuși semn celor de pe bancă să se liniștească.
Cearta lui Hagi cu arbitrul de rezervă elvețian
Dar el nu era liniștit. I-a cerut lui Coubiș să intre imediat în locul lui Mihăilă.
Cum schimbarea a întârziat, Hagi s-a înfuriat pe arbitrul de rezervă, Sven Wolfensberger.
S-a certat cu elvețianul, i-a reproșat că nu permite înlocuirea mai repede.
În cele din urmă, s-a liniștit, dar s-a aprins mai târziu, sărind iar să-l certe pe al 4-lea oficial. Îl certa atunci pentru o eroare văzută de el la „central”.