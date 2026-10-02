Furia lui Hagi Cum a reacționat selecționerul la golul Poloniei și  cearta cu arbitrul de rezervă +10 foto
Cearta lui Hagi cu al 4-lea oficial după golul lui Lewandowski
Nationala

Furia lui Hagi Cum a reacționat selecționerul la golul Poloniei și cearta cu arbitrul de rezervă

alt-text Theodor Jumătate , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 02.10.2026, ora 22:32
alt-text Actualizat: 02.10.2026, ora 22:32
  • POLONIA - ROMÂNIA. Cele două reacții ale lui Gică Hagi după ce Lewandowski a deschis scorul din penalty și cearta selecționerului cu arbitrul de rezervă.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

După 20 de minute în care am avut ocaziile mai mari, fiind periculoși mai ales pe contraatac, polonezii ne-au surprins și jocul s-a schimbat dintr-odată.

Dezastru pentru România FOTO. Radu Drăgușin a fost eliminat, iar Polonia a marcat din penalty 
Citește și
Dezastru pentru România FOTO. Radu Drăgușin a fost eliminat, iar Polonia a marcat din penalty
Citește mai mult
Dezastru pentru România FOTO. Radu Drăgușin a fost eliminat, iar Polonia a marcat din penalty 

În minutul 22, o pasă lungă l-a depășit pe Drăgușin și Lewandowski, invizibil până atunci, l-a depășit din preluare. Atins de stoper, a căzut spectaculos.

Hagi, cu fruntea-n pământ după golul lui Lewandowski

Arbitrul elvețian Urs Schnyder nu doar că a dat penalty Poloniei, însă l-a și eliminat pe Drăgușin.

Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (10 imagini)

Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
+10 Foto
labels.photo-gallery

Stupefiat, Gică Hagi s-a refugiat întâi pe banca de rezerve. Apoi s-a ridicat și l-a consolat pe Radu când a părăsit terenul.

După ce Lewandowski a transformat penaltyul, selecționerul s-a întors cu fruntea în pământ, trecându-și mâna prin păr dezolat.

Le-a făcut totuși semn celor de pe bancă să se liniștească.

Cearta lui Hagi cu arbitrul de rezervă elvețian

Dar el nu era liniștit. I-a cerut lui Coubiș să intre imediat în locul lui Mihăilă.

Cum schimbarea a întârziat, Hagi s-a înfuriat pe arbitrul de rezervă, Sven Wolfensberger.

S-a certat cu elvețianul, i-a reproșat că nu permite înlocuirea mai repede.

În cele din urmă, s-a liniștit, dar s-a aprins mai târziu, sărind iar să-l certe pe al 4-lea oficial. Îl certa atunci pentru o eroare văzută de el la „central”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O fostă vedetă de la ProTV, după momentul de la petrecerea Antenei 1: „Nu folosesc des cuvântul ăsta”
O fostă vedetă de la ProTV, după momentul de la petrecerea Antenei 1: „Nu folosesc des cuvântul ăsta”
O fostă vedetă de la ProTV, după momentul de la petrecerea Antenei 1: „Nu folosesc des cuvântul ăsta”
polonia romania gica hagi liga natiunilor
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:48
România, sub Arabia Saudită Prăbușire în clasamentul FIFA » „Tricolorii” au ajuns din nou pe cea mai slabă poziție din istorie
România, sub Arabia Saudită Prăbușire în clasamentul FIFA » „Tricolorii” au ajuns din nou pe cea mai slabă poziție din istorie
09:00
„Știam că Hagi se simte groaznic” Gestul selecționerului Poloniei după 6-0 cu noi. Ce a spus pentru GOLAZO.ro
„Știam că Hagi se simte groaznic” Gestul selecționerului Poloniei după 6-0 cu noi. Ce a spus pentru GOLAZO.ro
09:53
„Hagi ne-a mințit atâția ani” Analiză fără menajamente după Polonia - România 6-0: „Cei mai scumpi jucători ai noștri au fost jaloane”
„Hagi ne-a mințit atâția ani” Analiză fără menajamente după Polonia - România 6-0: „Cei mai scumpi jucători ai noștri au fost jaloane”
09:53
A dat de pâmânt cu Drăgușin Făcut praf de fostul selecționer după eliminarea din Polonia - România 6-0: „Când aleargă, seamănă cartofi”
A dat de pâmânt cu Drăgușin Făcut praf de fostul selecționer după eliminarea din Polonia - România 6-0: „Când aleargă, seamănă cartofi”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe
Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu
Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi
De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?
Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol
Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu
Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi
Până când îi suntem datori lui Hagi?

Cristian Geambașu: Până când îi suntem datori lui Hagi?

Cristian Geambașu: Până când îi suntem datori lui Hagi?
Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

Dan Udrea: Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

Dan Udrea: Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!
Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi
Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România <span>s-a</span> săturat de România!
De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?
De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie
Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!
Top stiri
Hagi, în istoria neagră a naționalei „Regele” e  singurul selecționer care pierde primele 3 meciuri oficiale dintr-un mandat
Nationala
02.10
Hagi, în istoria neagră a naționalei „Regele” e singurul selecționer care pierde primele 3 meciuri oficiale dintr-un mandat
Citește mai mult
Hagi, în istoria neagră a naționalei „Regele” e  singurul selecționer care pierde primele 3 meciuri oficiale dintr-un mandat
Hagi, întrebat dacă își dă demisia Răspunsul selecționerului și mărturisirea făcută: „Durerea e prea mare”
Nationala
00:48
Hagi, întrebat dacă își dă demisia Răspunsul selecționerului și mărturisirea făcută: „Durerea e prea mare”
Citește mai mult
Hagi, întrebat dacă își dă demisia Răspunsul selecționerului și mărturisirea făcută: „Durerea e prea mare”
Polonia - România 6-0 „Tricolorii”, demolați la Varșovia! Lewandowski ne-a adus al treilea eșec consecutiv
Liga Națiunilor
02.10
Polonia - România 6-0 „Tricolorii”, demolați la Varșovia! Lewandowski ne-a adus al treilea eșec consecutiv
Citește mai mult
Polonia - România 6-0 „Tricolorii”, demolați la Varșovia! Lewandowski ne-a adus al treilea eșec consecutiv
O “cârtiță” precum cele care sapă tuneluri de metrou va ajunge și în Piața Unirii, pe șantierul de la planșeu. De ce e nevoie aici de un TBM
B365
02.10
O “cârtiță” precum cele care sapă tuneluri de metrou va ajunge și în Piața Unirii, pe șantierul de la planșeu. De ce e nevoie aici de un TBM
Citește mai mult
O “cârtiță” precum cele care sapă tuneluri de metrou va ajunge și în Piața Unirii, pe șantierul de la planșeu. De ce e nevoie aici de un TBM

Echipe/Competiții

fcsb 18 CFR Cluj 3 dinamo bucuresti 13 rapid 8 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share