Surpriză uriașă la Cincinnati! Novak Djokovic, eliminat de un adversar venit din calificări! Imagini îngrijorătoare cu sârbul

Novak Djokovic (39 de ani, #5 ATP) a părăsit prematur turneul de la Cincinnati, învins de argentinianul Thiago Agustin Tirante (25 de ani, #50 ATP), scor 2-6, 6-4, 6-4, într-un meci de 2 ore și 44 de minute.

Pentru Tirante, aflat la doar a doua participare pe tabloul principal de la Cincinnati, este de departe cea mai importantă victorie a carierei.

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Partida a părut, în primele minute, că se îndreaptă spre un nou recital al campionului sârb. Djokovic a controlat primul set aproape fără probleme și s-a impus cu 6-2, punând presiune constantă pe serviciul adversarului.

Novak Djokovic, eliminat de un adversar venit din calificări!

Problemele au început însă să devină vizibile pe măsură ce meciul a avansat.

Condițiile de la Cincinnati au fost extrem de dificile, căldură și umiditate ridicată, iar Djokovic a început să resimtă puternic efortul fizic.

În setul secund, după un game lung, sârbul a ajuns la podea, iar ulterior a solicitat intervenția medicală.

Novak Djokovic falls to his knees during his R2 match in Cincinnati.



During the changeover, Novak appeared to be vomiting before receiving a medical timeout. #cincytennis pic.twitter.com/hHwxVQY5BB — Tennis Channel (@TennisChannel) August 15, 2026

Din acel moment, partida s-a transformat dintr-o confruntare în care Djokovic părea favorit clar într-un test de rezistență.

Argentinianul a profitat de problemele sârbului și a crescut presiunea. A câștigat setul secund cu 6-4, iar în decisiv a reușit să păstreze aceeași intensitate.

Djokovic a încercat să reziste și să găsească soluții, dar nu a mai avut prospețimea fizică din debutul partidei.

Tirante a închis și setul al treilea cu 6-4 și a obținut astfel cea mai mare victorie din cariera sa.

Pentru argentinian, succesul este cu atât mai impresionant cu cât Djokovic era cap de serie și unul dintre cei mai experimentați jucători din istoria turneului. Tirante îl va întâlni în următoarea rundă pe spaniolul Martín Landaluce.

Djokovic a explicat, conform atptour.com, după meci, ce s-a întâmplat:

„E doar o problemă de sănătate pe care o am și care mă deranjează de vreo 2 ani. Îmi provoacă o mulțime de probleme, mai ales când e umiditate și căldură.

Mă așteptam să fie umiditate, dar sunt tot felul de factori, cum ar fi emoțiile și tot ce ține de asta, care agravează situația, și exact asta s-a întâmplat”.

Felicitări adversarului meu. Nu a fost un meci plăcut pentru mine, cu siguranță. Așa cum m-am simțit. Nu a fost prima și cred că nu a fost ultima dată, dar asta este Novak Djokovic

Un eșec rar pentru Djokovic

Djokovic a fost eliminat după ce câștigase primul set, lucru extrem de neobișnuit pentru el în turneele Masters 1000.

Potrivit Tennis Majors, înaintea acestui meci, Djokovic avea un bilanț impresionant de 355 de victorii și doar 13 înfrângeri în meciurile de Masters 1000 în care câștigase primul set, un procent de succes de 96,5%.

Tirante e doar al 14-lea jucător care reușește să întoarcă o asemenea partidă împotriva sârbului.

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