Surpriză uriașă la Cincinnati! Novak Djokovic, eliminat de un adversar venit din calificări! Imagini îngrijorătoare cu sârbul
Novak Djokovic, eliminat de la Cincinnati de Thiago Agustin Tirante (foto: Imago)
Tenis

Surpriză uriașă la Cincinnati! Novak Djokovic, eliminat de un adversar venit din calificări! Imagini îngrijorătoare cu sârbul

alt-text Ana Matei
alt-text Publicat: 16.08.2026, ora 10:28
alt-text Actualizat: 16.08.2026, ora 10:28
  • Novak Djokovic (39 de ani, #5 ATP) a părăsit prematur turneul de la Cincinnati, învins de argentinianul Thiago Agustin Tirante (25 de ani, #50 ATP), scor 2-6, 6-4, 6-4, într-un meci de 2 ore și 44 de minute.
  • Pentru Tirante, aflat la doar a doua participare pe tabloul principal de la Cincinnati, este de departe cea mai importantă victorie a carierei.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Partida a părut, în primele minute, că se îndreaptă spre un nou recital al campionului sârb. Djokovic a controlat primul set aproape fără probleme și s-a impus cu 6-2, punând presiune constantă pe serviciul adversarului.

„Am fi pierdut cel puțin încă 2 ani” Ciucu, explicații despre situația  patinoarului Flamaropol + De ce privatul se mișcă mai repede decât statul
Citește și
„Am fi pierdut cel puțin încă 2 ani” Ciucu, explicații despre situația patinoarului Flamaropol + De ce privatul se mișcă mai repede decât statul
Citește mai mult
„Am fi pierdut cel puțin încă 2 ani” Ciucu, explicații despre situația  patinoarului Flamaropol + De ce privatul se mișcă mai repede decât statul

Novak Djokovic, eliminat de un adversar venit din calificări!

Problemele au început însă să devină vizibile pe măsură ce meciul a avansat.

Condițiile de la Cincinnati au fost extrem de dificile, căldură și umiditate ridicată, iar Djokovic a început să resimtă puternic efortul fizic.

În setul secund, după un game lung, sârbul a ajuns la podea, iar ulterior a solicitat intervenția medicală.

Din acel moment, partida s-a transformat dintr-o confruntare în care Djokovic părea favorit clar într-un test de rezistență.

Argentinianul a profitat de problemele sârbului și a crescut presiunea. A câștigat setul secund cu 6-4, iar în decisiv a reușit să păstreze aceeași intensitate.

Djokovic a încercat să reziste și să găsească soluții, dar nu a mai avut prospețimea fizică din debutul partidei.

Tirante a închis și setul al treilea cu 6-4 și a obținut astfel cea mai mare victorie din cariera sa.

Pentru argentinian, succesul este cu atât mai impresionant cu cât Djokovic era cap de serie și unul dintre cei mai experimentați jucători din istoria turneului. Tirante îl va întâlni în următoarea rundă pe spaniolul Martín Landaluce.

Djokovic a explicat, conform atptour.com, după meci, ce s-a întâmplat:

„E doar o problemă de sănătate pe care o am și care mă deranjează de vreo 2 ani. Îmi provoacă o mulțime de probleme, mai ales când e umiditate și căldură.

Mă așteptam să fie umiditate, dar sunt tot felul de factori, cum ar fi emoțiile și tot ce ține de asta, care agravează situația, și exact asta s-a întâmplat”.

Felicitări adversarului meu. Nu a fost un meci plăcut pentru mine, cu siguranță. Așa cum m-am simțit. Nu a fost prima și cred că nu a fost ultima dată, dar asta este Novak Djokovic

Un eșec rar pentru Djokovic

Djokovic a fost eliminat după ce câștigase primul set, lucru extrem de neobișnuit pentru el în turneele Masters 1000.

Potrivit Tennis Majors, înaintea acestui meci, Djokovic avea un bilanț impresionant de 355 de victorii și doar 13 înfrângeri în meciurile de Masters 1000 în care câștigase primul set, un procent de succes de 96,5%.

Tirante e doar al 14-lea jucător care reușește să întoarcă o asemenea partidă împotriva sârbului.

Citește și

Lixandru, ridiculizat Joao Felix, demonstrație de tehnică în fața fostului jucător de la FCSB » Ronaldo a aplaudat din tribună
Stranieri
09:40
Lixandru, ridiculizat Joao Felix, demonstrație de tehnică în fața fostului jucător de la FCSB » Ronaldo a aplaudat din tribună
Citește mai mult
Lixandru, ridiculizat Joao Felix, demonstrație de tehnică în fața fostului jucător de la FCSB » Ronaldo a aplaudat din tribună
„Trăim să arătăm cine e mai șmecher”  VIDEO. Costin Lazăr, analiză dură a fotbalului românesc: „Trăim într-o batjocură”
Superliga
07:30
„Trăim să arătăm cine e mai șmecher” VIDEO. Costin Lazăr, analiză dură a fotbalului românesc: „Trăim într-o batjocură”
Citește mai mult
„Trăim să arătăm cine e mai șmecher”  VIDEO. Costin Lazăr, analiză dură a fotbalului românesc: „Trăim într-o batjocură”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Directorul unei mari firme din România: „Am avut copii în clasa a 9-a, la profil electrotehnic, care nu știau că la priză curge curentul electric”. Câte concedieri a făcut și ce crede că se va întâmpla cu AI
Directorul unei mari firme din România: „Am avut copii în clasa a 9-a, la profil electrotehnic, care nu știau că la priză curge curentul electric”. Câte concedieri a făcut și ce crede că se va întâmpla cu AI
Directorul unei mari firme din România: „Am avut copii în clasa a 9-a, la profil electrotehnic, care nu știau că la priză curge curentul electric”. Câte concedieri a făcut și ce crede că se va întâmpla cu AI
ATP novak djokovic atp cincinnati eliminare Thiago Agustin Tirante
Știrile zilei din sport
Hagi a trasat obiectivul VIDEO. Selecționerul României, conferință-maraton. Mesaj ferm înainte de Liga Națiunilor
Nationala
12:34
Hagi a trasat obiectivul VIDEO. Selecționerul României, conferință-maraton. Mesaj ferm înainte de Liga Națiunilor
Citește mai mult
Hagi a trasat obiectivul VIDEO. Selecționerul României, conferință-maraton. Mesaj ferm înainte de Liga Națiunilor
Ce s-a întâmplat la metrou VIDEO. Parchetul detaliază faptele pentru care a fost arestat suporterul dinamovist
Superliga
12:40
Ce s-a întâmplat la metrou VIDEO. Parchetul detaliază faptele pentru care a fost arestat suporterul dinamovist
Citește mai mult
Ce s-a întâmplat la metrou VIDEO. Parchetul detaliază faptele pentru care a fost arestat suporterul dinamovist
Scene incredibile cu Neymar VIDEO: Noua regulă din arbitraj  l-a scos de pe teren în Vasco - Santos, iar Thiago Mendes a refuzat să-i strângă mâna: „Un idiot”
Campionate
11:04
Scene incredibile cu Neymar VIDEO: Noua regulă din arbitraj l-a scos de pe teren în Vasco - Santos, iar Thiago Mendes a refuzat să-i strângă mâna: „Un idiot”
Citește mai mult
Scene incredibile cu Neymar VIDEO: Noua regulă din arbitraj  l-a scos de pe teren în Vasco - Santos, iar Thiago Mendes a refuzat să-i strângă mâna: „Un idiot”
Ferrari Luce, vândut pentru un preț uluitor! Cel mai controversat model din istoria producătorului italian a intrat direct în  TOP 5 cele mai scumpe mașini din istorie
Auto
11:06
Ferrari Luce, vândut pentru un preț uluitor! Cel mai controversat model din istoria producătorului italian a intrat direct în TOP 5 cele mai scumpe mașini din istorie
Citește mai mult
Ferrari Luce, vândut pentru un preț uluitor! Cel mai controversat model din istoria producătorului italian a intrat direct în  TOP 5 cele mai scumpe mașini din istorie
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:10
Cristian Geambașu Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Cristian Geambașu Hagi, tratat despre fotbal sănătos
14:46
Mourinho, cu ochiul vânăt! FOTO. Cum a fost surprins portughezul la amicalul cu Schalke: „Putea fi mai rău” » Ce s-a întâmplat
Mourinho, cu ochiul vânăt! FOTO. Cum a fost surprins portughezul la amicalul cu Schalke: „Putea fi mai rău” » Ce s-a întâmplat
13:41
Ana Bărbosu vs. WADA! EXCLUSIV. Gimnasta din România află dacă va fi suspendată. Cazul ei se va judeca în câteva zile la TAS
Ana Bărbosu vs. WADA! EXCLUSIV. Gimnasta din România află dacă va fi suspendată. Cazul ei se va judeca în câteva zile la TAS
13:16
Jucătorii din România, băgați la sertar! O inițiativă legislativă care ar fi protejat fotbaliștii în fața insolvenței, ignorată de politicieni. Ce prevedea
Jucătorii din România, băgați la sertar! O inițiativă legislativă care ar fi protejat fotbaliștii în fața insolvenței,  ignorată de politicieni. Ce prevedea
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Top stiri
Tragedie în viața lui Klitschko Hayden Panettiere, fosta logodnică a campionului mondial la box, a murit la 36 de ani
Box
10:28
Tragedie în viața lui Klitschko Hayden Panettiere, fosta logodnică a campionului mondial la box, a murit la 36 de ani
Citește mai mult
Tragedie în viața lui Klitschko Hayden Panettiere, fosta logodnică a campionului mondial la box, a murit la 36 de ani
„Limbaj vulgar și bullying” Scrisoarea părinților unui supertalent de la Tottenham care a refuzat Republica Moldova și a ales România
Special
09:06
„Limbaj vulgar și bullying” Scrisoarea părinților unui supertalent de la Tottenham care a refuzat Republica Moldova și a ales România
Citește mai mult
„Limbaj vulgar și bullying” Scrisoarea părinților unui supertalent de la Tottenham care a refuzat Republica Moldova și a ales România
„Acolo e valoarea lui” Gică Popescu, reacție tranșantă după ce Dan Petrescu a fost propus în conducerea FCSB
Superliga
07:45
„Acolo e valoarea lui” Gică Popescu, reacție tranșantă după ce Dan Petrescu a fost propus în conducerea FCSB
Citește mai mult
„Acolo e valoarea lui” Gică Popescu, reacție tranșantă după ce Dan Petrescu a fost propus în conducerea FCSB
EXCLUSIV I Cine și cum a reconstruit vulturul și cei doi grifoni de pe Palatul Universității. Simboluri ale Bucureștiului, sculpturile au fost refăcute de la zero
B365
01:00
EXCLUSIV I Cine și cum a reconstruit vulturul și cei doi grifoni de pe Palatul Universității. Simboluri ale Bucureștiului, sculpturile au fost refăcute de la zero
Citește mai mult
EXCLUSIV I Cine și cum a reconstruit vulturul și cei doi grifoni de pe Palatul Universității. Simboluri ale Bucureștiului, sculpturile au fost refăcute de la zero

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 31 rapid 42 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share