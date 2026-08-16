Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a vorbit despre preluarea proiectului de reconstrucție a Patinoarului „Mihai Flamaropol” de către Primăria Sectorului 2.

Edilul a vorbit despre diferența dintre ritmul în care sunt realizate proiectele private și cel în care sunt duse la capăt proiectele statului.

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La sfârșitul lunii iulie, Consiliul General al Municipiului București a aprobat transferul proiectului de la Primăria Capitalei către Primăria Sectorului 2, pentru finalizarea lucrărilor.

Decizia vine după o perioadă lungă de blocaje, proiectul fiind început în urmă cu aproape un deceniu.

Ciprian Ciucu, despre patinoarul Flamaropol: „Sectorul 2 a găsit o soluție”

Ciprian Ciucu a explicat faptul că, în situația financiară actuală a Primăriei Capitalei, continuarea proiectului în forma inițială ar fi presupus noi proceduri și, implicit, o întârziere considerabilă.

Primarul general consideră că obiectivele importante pentru București nu trebuie să fie blocate de limitele administrative dintre sectoare.

„Deja s-a întâmplat acest lucru. Este un proiect care a fost ani și ani de zile făcut și refăcut, în momentul de față cerea constructorul și mai mulți bani, primăria Capitalei este într-o situație foarte, foarte proastă financiar.

Ar fi trebuit să punem lucrările în conservare, să facem o expertiză, să reluăm licitația, care ar fi fost de 2-3 ori mai scumpă, că așa se întâmplă de obicei, am fi pierdut cel puțin încă 2 ani.

Pentru că Sectorul 2 a găsit o soluție, n-am nimic împotrivă, am zis «OK, vă ocupați, preluați acest obiectiv de investiții», tocmai ca să trecem peste aceste etape și să nu mai pierdem și alt timp.

Primăriile dintre București trebuie să colaboreze între ele. Dacă pot să ajut un primar, îl ajut. Dacă alt primar poate să ajute primarul municipiului București, este normal să o facă”, a spus Ciucu.

Patinoarul „Mihai Flamaropol” este unul dintre proiectele cu o istorie îndelungată de întârzieri. Actualul contract, semnat în 2024, are o valoare de aproximativ 128,9 milioane de lei fără TVA și prevedea un termen de 24 de luni pentru proiectare și execuție.

Prin preluarea proiectului, Sectorul 2 urmărește finalizarea complexului sportiv și transformarea acestuia într-o arenă multifuncțională, cu o capacitate de aproximativ 5.000 de locuri, destinată atât competițiilor sportive, cât și evenimentelor artistice.

Macheta prezentată anul trecut:

Ciprian Ciucu: „Nu ține de incapacitatea statului, ci de foarte proasta legislație pe care o avem”

Ciucu a fost întrebat dacă este frustrant faptul că un investitor privat poate finaliza proiecte dedicate sportului într-un timp foarte scurt, în timp ce proiectele administrației publice avansează mult mai greu.

Întrebarea a venit în contextul construcției sălii „Nadia Comăneci”, realizată de Ion Țiriac în mai puțin de un an. Ciucu a explicat că diferența de ritm ține în principal de procedurile pe care statul este obligat să le respecte.

„Eu am făcut acest parc (Parcul Liniei) într-un an și are 9 hectare. Am făcut și eu o bază sportivă, «Cristina Neagu», în 6 luni. Privatul nu trebuie să facă licitații, nu stă 6 luni sau 1 an să țină licitații, să le conteste și așa mai departe.

E o diferență care nu ține neapărat de incapacitatea statului, ci de foarte proasta legislație pe care o avem. Din aceste motive se ajunge aici.

Până la urmă, tot firmele private le execută, nu firmele de stat. Numai că la stat sunt foarte multe proceduri și de aceea durează mai mult”.

Cele mai mari probleme pe care le avem sunt cu terenul, de exemplu. Nu mai există terenuri în București, totul este privat, dacă vrei să faci ceva trebuie să expropriezi și asta durează și mai mult. Ciprian Ciucu, primar general București

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