Maldini - Maradona, moment de colecție Ce i-a spus legendarul fundaș al lui AC Milan după ce l-a lovit de 5 ori

Paolo Maldini (57 de ani) a vorbit despre amintirile sale din timpul carierei și povestit un episod memorabil cu Diego Maradona

Legendarul fundaș al lui AC Milan l-a faultat de mai multe ori pe Maradona, fotbalistul lui Napoli la acea vreme, dar El Pibe d'Oro nu s-a plâns.

Fostul jucător și director tehnic de la AC Milan a înfruntat fotbaliști uriași de-a lungul impresionantei sale cariere, iar Maradona și brazilianul Ronaldo l-au uluit cu talentul lor.

Maldini - Maradona, moment de colecție

Paolo Maldini a povestit cum l-a lovit pe Diego Maradona de 5 ori în timpul unui meci, în cele din urmă fundașul italian cerându-și scuze.

„Nu s-a plâns niciodată. Mă consider un jucător rapid cu picioarele, dar el a fost mai rapid. După a cincea lovitură pe care i-am dat-o, i-am spus: « Diego, îmi pare rău! »”, a declarat fostul fundașul italian într-un interviu acordat postului Rai 3, conform corrieredellosport.it.

902 meciuri a jucat Paolo Maldini pentru AC Milan

După ce a povestit întâmplarea cu Maradona, Maldini a mai adăugat: „ Succesul vine și prin înfrângeri. În cele din urmă, sunt unul dintre cei mai mari pierzători printre cei mai mari câștigători. Am avut norocul să câștig deși pierdeam multe”.

Paolo Maldini: „Am crezut că nu voi juca”

Fostul jucător al lui AC Milan a vorbit și despre debutul său în fotbalul mare, dar și despre relația pe care o avea cu Cesare Maldini, tatăl său, și fost mare fotbalist și antrenor al lui AC Milan și al Italiei.

„Când am debutat, am crezut că nu voi juca. Nici măcar nu am adus ghetele potrivite. Aveam jucători mai experimentați în fața mea. Când mi s-a spus să intru, nu m-am gândit la nimic altceva.

Am avut o relație bună cu el (n.r. - Cesare Maldini), dar nu pot nega că în primii ani, numele lui a apăsat puțin asupra mea ”, a mai declarat Paolo Maldini, conform sursei citate.

25 de trofee are în palmares Paolo Maldini în tricoul lui AC Milan

