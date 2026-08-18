„Vă omor, la naiba cu voi!” Guardiola, furie în vestiar în documentarul despre ultimele două sezoane la City. Divorțul și cearta cu căpitanul!

Pep Guardiola, 55 de ani, în mijlocul furtunii la Manchester City după 2024. Nu au fost doar trofee pe „Etihad”.

Au fost și clipe de dezamăgire, frustrare, explozii de furie în vestiar: „Divorțez, familia mea e departe din cauza voastră și eu ce primesc? Mă simt singur, gol, vreau să mă las”.

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„A Beautiful Obsession”. O obsesie frumoasă. Un nou documentar realizat de Amazon Prime despre Guardiola și Manchester City, dar acum este imaginea ultimelor două sezoane.

Guardiola: „Mă simt trist, ca un idiot”

Cele mai dificile trăite de Pep într-un deceniu pe „Etihad” Stadium (2016-2026). Și-a prelungit contractul în noiembrie 2024, totuși, sfârșitul a fost dramatic.

20 de trofee a cucerit Guardiola în zece ani la City, însă numai trei în total în 2024-2025 și 2025-2026

Fără titlu în Premier League, cu multe clipe de supărare, de furie, ciocniri cu jucătorii, cearta cu Kyle Walker, căpitanul său la acea vreme, divorțul antrenorului de soția sa Cristina Serra dat exemplu chiar de catalan în vestiar…

La fix un an după prelungire, în noiembrie 2025, „cetățenii” au fost învinși acasă, 0-2 cu Bayer Leverkusen, într-un meci în care Pep făcuse 10 schimbări în formula de start pentru a motiva jucătorii ce evoluau mai rar. Modificări care nu ajutaseră deloc echipa.

La final, spaniolul a explodat. Dezamăgit, disperat că nu mai găsea soluții.

„La naiba, băieți! Trebuie să aveți cu toții mentalitatea aia de «O să le demonstrez că sunt cel mai bun, o să-i demonstrez acestui antrenor de rahat că sunt mai bun decât ceilalți». E o competiție între voi, unde a fost competiția asta azi?”, le-a spus el, potrivit Marca.

„Mă simt trist. Sunt dezamăgit de mine pentru lucrurile incredibil de stupide pe care încerc să le fac ca să vă simțiți în siguranță, protejați și încrezători”.

Mă simt ca un idiot. Am ajuns aici la opt dimineața. Am petrecut ore întregi încercând să găsesc o modalitate de a ajunge la inimile voastre. Inimile voastre. Și când nu reușesc, e frustrant. Nu-mi dați nimic înapoi, băieți! Știți ce se va întâmpla? Veți avea alt antrenor. Dacă văd o singură față tristă la sfârșitul sezonului, vă omor! Pep Guardiola, fost antrenor la Manchester City

Le-a mai zis: „Dacă vă văd fețele plângându-se de ceva când iau decizii, vă omor, la naiba cu voi! Munciți mai mult, munciți mai bine, trăiți mai bine”.

„Sunt divorțat de cea mai frumoasă femeie. O iubesc profund, dar am pierdut pasiunea”

Ce îl afecta cel mai mult? Vedea lipsă de pasiune în jocul lor și se aprindea și mai tare.

„Puteți pierde meciuri, dar această lipsă de curaj, pasiune, dragoste și dorință de a câștiga este inacceptabilă. Când vă salut, mă salutați și voi. Când vă îmbrățișez, mă îmbrățișați la rândul vostru”.

Una dintre clipele în care Pep Guardiola a rămas singur la City. Foto: Imago

A atins marea lui suferință din acea perioadă pentru a-i face să-i doară: „Trec prin divorț... și familia mea este departe din cauza voastră, a tuturor. Și ce primesc eu în schimb? Performanța nenorocită pe care o oferiți cu toții”.

Este o rușine. La naiba, m-am săturat de tot. Când văd asta, mă simt epuizat. Gol. Vreau să renunț. Mă simt singur. Când jucați așa, mă simt singur Pep Guardiola, fost antrenor la Manchester City

Le-a vorbit despre despărțirea de Cristina Serra, soția sa, pe care o cunoștea de la 18 ani, pentru ca ei să înțeleagă mai bine ce înseamnă lipsa de pasiune.

„Băieți, vreau să vă mărturisesc ceva... Sunt divorțat de cea mai frumoasă femeie de pe planetă. Este soția mea... fosta mea soție.

Pep și Cristina Serra, în iulie 2024, la Wimbledon. Foto: Imago

O iubesc incredibil. Dar am pierdut pasiunea. Din mai multe motive, am pierdut pasiunea. O iubesc profund. Mă iubește, da, dar am pierdut pasiunea”.

Așa e fotbalul: joci pentru ceva ce ai înăuntru, dar unde e pasiunea? În viață, orice ai face, fă-o cu pasiune. Nu vreau jucători buni, vreau jucători cu pasiune Pep Guardiola, fost antrenor la Manchester City

Cearta lui Guardiola cu Walker: „La fiecare meci nenorocit, e numele meu”

Cu aproape un an mai devreme, în decembrie 2024, se certase în vestiar cu apărătorul Kyle Walker, căpitanul său.

S-a întâmplat după altă înfrângere, 0-2 cu Liverpool, potrivit The Times.

Tocmai le reproșase lui Walker și lui Ruben Dias că au pierdut mingea înainte ca „The Reds” să obțină penaltyul desprinderii.

Liderul i-a răspuns: „Pentru numele lui Dumnezeu! La fiecare meci nenorocit, e numele meu”. Jucătorul l-a avertizat pe antrenor.

Dacă vei continua să-mi pronunți numele la fiecare meci, la fiecare lucru nenorocit, va fi imposibil... O să ai o reacție! Kyle Walker, ex-jucător Manchester City

Pep a încercat să-i explice: „Nu înțelegi, Kyle. Eu vorbesc despre conceptul de a pierde posesia. Poate te-am evidențiat pentru că ești căpitan”.

Walker i-a răspuns și mai nervos: „Nu ai vrut să fiu căpitanul tău”. Fusese ales de coechipieri.

Episod tensionat între Guardiola și Walker. Foto: Imago

„Dacă ai luat-o personal, Kyle, îmi pare rău, e înfrângerea mea”, a spus Guardiola.

A încheiat cu un mesaj tulburător spre jucători: „Dacă sunt o problemă, trebuie să-mi spuneți. Dacă simțiți că există o problemă, căpitanii să-mi spună”.

Dar cel care a plecat atunci a fost Walker. În ianuarie 2025, a fost împrumutat la AC Milan.

În primăvara lui 2026, a plecat Pep.

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