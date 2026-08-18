„Vă omor, la naiba cu voi!” Guardiola, furie în vestiar în documentarul despre ultimele două sezoane la City. Divorțul și cearta cu căpitanul!
Un moment în care Pep Guardiola urla la propriii jucători pe teren. Foto: Imago
Campionate

„Vă omor, la naiba cu voi!” Guardiola, furie în vestiar în documentarul despre ultimele două sezoane la City. Divorțul și cearta cu căpitanul!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 18.08.2026, ora 19:49
alt-text Actualizat: 18.08.2026, ora 19:49
  • Pep Guardiola, 55 de ani, în mijlocul furtunii la Manchester City după 2024. Nu au fost doar trofee pe „Etihad”. 
  • Au fost și clipe de dezamăgire, frustrare, explozii de furie în vestiar: „Divorțez, familia mea e departe din cauza voastră și eu ce primesc? Mă simt singur, gol, vreau să mă las”.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

„A Beautiful Obsession”. O obsesie frumoasă. Un nou documentar realizat de Amazon Prime despre Guardiola și Manchester City, dar acum este imaginea ultimelor două sezoane.

„Ce tackling i-a făcut lui Messi!” Stoperul lui Inter Milano își amintește de Chivu jucător. Care e lucrul pe care nu-l uită!
Citește și
„Ce tackling i-a făcut lui Messi!” Stoperul lui Inter Milano își amintește de Chivu jucător. Care e lucrul pe care nu-l uită!
Citește mai mult
„Ce tackling i-a făcut lui Messi!” Stoperul lui Inter Milano își amintește de Chivu jucător. Care e lucrul pe care nu-l uită!

Guardiola: „Mă simt trist, ca un idiot”

Cele mai dificile trăite de Pep într-un deceniu pe „Etihad” Stadium (2016-2026). Și-a prelungit contractul în noiembrie 2024, totuși, sfârșitul a fost dramatic. 

20 de trofee
a cucerit Guardiola în zece ani la City, însă numai trei în total în 2024-2025 și 2025-2026

Fără titlu în Premier League, cu multe clipe de supărare, de furie, ciocniri cu jucătorii, cearta cu Kyle Walker, căpitanul său la acea vreme, divorțul antrenorului de soția sa Cristina Serra dat exemplu chiar de catalan în vestiar…

La fix un an după prelungire, în noiembrie 2025, „cetățenii” au fost învinși acasă, 0-2 cu Bayer Leverkusen, într-un meci în care Pep făcuse 10 schimbări în formula de start pentru a motiva jucătorii ce evoluau mai rar. Modificări care nu ajutaseră deloc echipa.

La final, spaniolul a explodat. Dezamăgit, disperat că nu mai găsea soluții.

„La naiba, băieți! Trebuie să aveți cu toții mentalitatea aia de «O să le demonstrez că sunt cel mai bun, o să-i demonstrez acestui antrenor de rahat că sunt mai bun decât ceilalți». E o competiție între voi, unde a fost competiția asta azi?”, le-a spus el, potrivit Marca.

„Mă simt trist. Sunt dezamăgit de mine pentru lucrurile incredibil de stupide pe care încerc să le fac ca să vă simțiți în siguranță, protejați și încrezători”.

Mă simt ca un idiot. Am ajuns aici la opt dimineața. Am petrecut ore întregi încercând să găsesc o modalitate de a ajunge la inimile voastre. Inimile voastre. Și când nu reușesc, e frustrant. Nu-mi dați nimic înapoi, băieți! Știți ce se va întâmpla? Veți avea alt antrenor. Dacă văd o singură față tristă la sfârșitul sezonului, vă omor! Pep Guardiola, fost antrenor la Manchester City

Le-a mai zis: „Dacă vă văd fețele plângându-se de ceva când iau decizii, vă omor, la naiba cu voi! Munciți mai mult, munciți mai bine, trăiți mai bine”.

„Sunt divorțat de cea mai frumoasă femeie. O iubesc profund, dar am pierdut pasiunea”

Ce îl afecta cel mai mult? Vedea lipsă de pasiune în jocul lor și se aprindea și mai tare.

„Puteți pierde meciuri, dar această lipsă de curaj, pasiune, dragoste și dorință de a câștiga este inacceptabilă. Când vă salut, mă salutați și voi. Când vă îmbrățișez, mă îmbrățișați la rândul vostru”.

Una dintre clipele în care Pep Guardiola a rămas singur la City. Foto: Imago Una dintre clipele în care Pep Guardiola a rămas singur la City. Foto: Imago
Una dintre clipele în care Pep Guardiola a rămas singur la City. Foto: Imago

A atins marea lui suferință din acea perioadă pentru a-i face să-i doară: „Trec prin divorț... și familia mea este departe din cauza voastră, a tuturor. Și ce primesc eu în schimb? Performanța nenorocită pe care o oferiți cu toții”.

Este o rușine. La naiba, m-am săturat de tot. Când văd asta, mă simt epuizat. Gol. Vreau să renunț. Mă simt singur. Când jucați așa, mă simt singur Pep Guardiola, fost antrenor la Manchester City

Le-a vorbit despre despărțirea de Cristina Serra, soția sa, pe care o cunoștea de la 18 ani, pentru ca ei să înțeleagă mai bine ce înseamnă lipsa de pasiune.

„Băieți, vreau să vă mărturisesc ceva... Sunt divorțat de cea mai frumoasă femeie de pe planetă. Este soția mea... fosta mea soție.

Pep și Cristina Serra, în iulie 2024, la Wimbledon. Foto: Imago Pep și Cristina Serra, în iulie 2024, la Wimbledon. Foto: Imago
Pep și Cristina Serra, în iulie 2024, la Wimbledon. Foto: Imago

O iubesc incredibil. Dar am pierdut pasiunea. Din mai multe motive, am pierdut pasiunea. O iubesc profund. Mă iubește, da, dar am pierdut pasiunea”.

Așa e fotbalul: joci pentru ceva ce ai înăuntru, dar unde e pasiunea? În viață, orice ai face, fă-o cu pasiune. Nu vreau jucători buni, vreau jucători cu pasiune Pep Guardiola, fost antrenor la Manchester City

Cearta lui Guardiola cu Walker: „La fiecare meci nenorocit, e numele meu”

Cu aproape un an mai devreme, în decembrie 2024, se certase în vestiar cu apărătorul Kyle Walker, căpitanul său.

S-a întâmplat după altă înfrângere, 0-2 cu Liverpool, potrivit The Times.

Tocmai le reproșase lui Walker și lui Ruben Dias că au pierdut mingea înainte ca „The Reds” să obțină penaltyul desprinderii.

Liderul i-a răspuns: „Pentru numele lui Dumnezeu! La fiecare meci nenorocit, e numele meu”. Jucătorul l-a avertizat pe antrenor.

Dacă vei continua să-mi pronunți numele la fiecare meci, la fiecare lucru nenorocit, va fi imposibil... O să ai o reacție! Kyle Walker, ex-jucător Manchester City

Pep a încercat să-i explice: „Nu înțelegi, Kyle. Eu vorbesc despre conceptul de a pierde posesia. Poate te-am evidențiat pentru că ești căpitan”.

Walker i-a răspuns și mai nervos: „Nu ai vrut să fiu căpitanul tău”. Fusese ales de coechipieri.

Episod tensionat între Guardiola și Walker. Foto: Imago Episod tensionat între Guardiola și Walker. Foto: Imago
Episod tensionat între Guardiola și Walker. Foto: Imago

„Dacă ai luat-o personal, Kyle, îmi pare rău, e înfrângerea mea”, a spus Guardiola.

A încheiat cu un mesaj tulburător spre jucători: „Dacă sunt o problemă, trebuie să-mi spuneți. Dacă simțiți că există o problemă, căpitanii să-mi spună”.

Dar cel care a plecat atunci a fost Walker. În ianuarie 2025, a fost împrumutat la AC Milan.

În primăvara lui 2026, a plecat Pep.

Citește și

Popovici, confruntarea secolului Francezii își imaginează cea mai tare cursă de înot a Jocurilor Olimpice de la Los Angeles 2028. Cine ar fi rivalul
Înot
15:14
Popovici, confruntarea secolului Francezii își imaginează cea mai tare cursă de înot a Jocurilor Olimpice de la Los Angeles 2028. Cine ar fi rivalul
Citește mai mult
Popovici, confruntarea secolului Francezii își imaginează cea mai tare cursă de înot a Jocurilor Olimpice de la Los Angeles 2028. Cine ar fi rivalul
Turcii au decis „Cazul Drăguș” Ce a ales antrenorul lui Trabzonspor. Ce a făcut „tricolorul”
Stranieri
13:40
Turcii au decis „Cazul Drăguș” Ce a ales antrenorul lui Trabzonspor. Ce a făcut „tricolorul”
Citește mai mult
Turcii au decis „Cazul Drăguș” Ce a ales antrenorul lui Trabzonspor. Ce a făcut „tricolorul”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE Atacul cibernetic care a blocat o lună piața imobiliară din România a fost anticipat de existența pe internet a mii de parole de notari, avocați, ingineri și funcționari publici
INVESTIGAȚIE Atacul cibernetic care a blocat o lună piața imobiliară din România a fost anticipat de existența pe internet a mii de parole de notari, avocați, ingineri și funcționari publici
INVESTIGAȚIE Atacul cibernetic care a blocat o lună piața imobiliară din România a fost anticipat de existența pe internet a mii de parole de notari, avocați, ingineri și funcționari publici
Manchester City Premier League pep guardiola documentar
Știrile zilei din sport
Paradoxul Tavi Popescu Are cele mai bune cifre de la FCSB, dar minutele îl contrazic: cât de îndreptățită e revolta lui?
Superliga
14:44
Paradoxul Tavi Popescu Are cele mai bune cifre de la FCSB, dar minutele îl contrazic: cât de îndreptățită e revolta lui?
Citește mai mult
Paradoxul Tavi Popescu Are cele mai bune cifre de la FCSB, dar minutele îl contrazic: cât de îndreptățită e revolta lui?
Medvedev a făcut ravagii FOTO. A lovit cu furie panourile publicitare și a dărâmat microfoane la Cincinnati
Tenis
14:22
Medvedev a făcut ravagii FOTO. A lovit cu furie panourile publicitare și a dărâmat microfoane la Cincinnati
Citește mai mult
Medvedev a făcut ravagii FOTO. A lovit cu furie panourile publicitare și a dărâmat microfoane la Cincinnati
Îngrijorare pentru Dennis Man „Tricolorul”, blocat de un veteran de 37 de ani la Eindhoven. Ce vrea să facă PSV
Stranieri
13:18
Îngrijorare pentru Dennis Man „Tricolorul”, blocat de un veteran de 37 de ani la Eindhoven. Ce vrea să facă PSV
Citește mai mult
Îngrijorare pentru Dennis Man „Tricolorul”, blocat de un veteran de 37 de ani la Eindhoven. Ce vrea să facă PSV
Fără fani români în Giulești! UEFA explică pentru GOLAZO.ro de ce se joacă astfel meciul Hapoel Beer Sheva - Sabah de astăzi, din Liga Campionilor
Liga Campionilor
12:13
Fără fani români în Giulești! UEFA explică pentru GOLAZO.ro de ce se joacă astfel meciul Hapoel Beer Sheva - Sabah de astăzi, din Liga Campionilor
Citește mai mult
Fără fani români în Giulești! UEFA explică pentru GOLAZO.ro de ce se joacă astfel meciul Hapoel Beer Sheva - Sabah de astăzi, din Liga Campionilor
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:45
Șocantul caz Octavian Șovre FRF prezintă singură, pe site-ul său, dovezi despre cum un subaltern al lui Vassaras încalcă regulamentul și e în stare de incompatibilitate
Șocantul caz Octavian Șovre FRF prezintă singură, pe site-ul său, dovezi despre cum un subaltern al lui Vassaras încalcă regulamentul și e în stare de incompatibilitate
16:01
Lansați de Lucescu spre vârful Europei Unde au ajuns azi doi jucători promovați și crescuți de Răzvan la PAOK
Lansați de Lucescu spre vârful Europei Unde au ajuns azi doi jucători promovați și crescuți de Răzvan la PAOK
15:21
Pancu și-a aflat pedeapsa Câte meciuri va rata după ieșirea nervoasă și eliminarea din meciul Rapid - Dinamo
Pancu și-a aflat pedeapsa Câte meciuri va rata după ieșirea nervoasă și eliminarea din meciul Rapid - Dinamo
14:44
Paradoxul Tavi Popescu Are cele mai bune cifre de la FCSB, dar minutele îl contrazic: cât de îndreptățită e revolta lui?
Paradoxul Tavi Popescu Are cele mai bune cifre de la FCSB, dar minutele îl contrazic: cât de îndreptățită e revolta lui?
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Top stiri
Kyrgios, depistat pozitiv la cocaină! Fostul finalist de la Wimbedon, suspendat provizoriu. Cum încearcă să-și justifice comportamentul
Tenis
13:08
Kyrgios, depistat pozitiv la cocaină! Fostul finalist de la Wimbedon, suspendat provizoriu. Cum încearcă să-și justifice comportamentul
Citește mai mult
Kyrgios, depistat pozitiv la cocaină! Fostul finalist de la Wimbedon, suspendat provizoriu. Cum încearcă să-și justifice comportamentul
Ucraina cere explicații Furie la Kiev, după ce FIA a ridicat interdicția impusă Rusiei: „Sportivii noștri au fost uciși în război!”
Auto
12:37
Ucraina cere explicații Furie la Kiev, după ce FIA a ridicat interdicția impusă Rusiei: „Sportivii noștri au fost uciși în război!”
Citește mai mult
Ucraina cere explicații Furie la Kiev, după ce FIA a ridicat interdicția impusă Rusiei: „Sportivii noștri au fost uciși în război!”
Becali de Albania! FOTO+VIDEO. Patronul a vărsat o pungă plină cu bani în vestiar, după ce echipa sa a umilit călăul FCSB
Conference League
11:35
Becali de Albania! FOTO+VIDEO. Patronul a vărsat o pungă plină cu bani în vestiar, după ce echipa sa a umilit călăul FCSB
Citește mai mult
Becali de Albania! FOTO+VIDEO. Patronul a vărsat o pungă plină cu bani în vestiar, după ce echipa sa a umilit călăul FCSB
Bandiții care lasă în urmă pârjol, nevăzuți dușmani ai PMB. "Au fost furate bateriile sistemelor de irigații și din Parcul Krețulescu, și de la Știrbei Vodă"
B365
04:46
Bandiții care lasă în urmă pârjol, nevăzuți dușmani ai PMB. "Au fost furate bateriile sistemelor de irigații și din Parcul Krețulescu, și de la Știrbei Vodă"
Citește mai mult
Bandiții care lasă în urmă pârjol, nevăzuți dușmani ai PMB. "Au fost furate bateriile sistemelor de irigații și din Parcul Krețulescu, și de la Știrbei Vodă"

Echipe/Competiții

fcsb 58 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 33 rapid 41 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share