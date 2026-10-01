„A fost Maradona al Carpaților, nu?”  Selecționerul Poloniei, despre Hagi pentru GOLAZO.ro. „Am văzut ce a făcut. Eu și el trebuie să ne descurcăm cu presiunea” +19 foto
Selecționerul Jan Urban l-a descris superb pe Gică Hagi ca jucător
Nationala

„A fost Maradona al Carpaților, nu?” Selecționerul Poloniei, despre Hagi pentru GOLAZO.ro. „Am văzut ce a făcut. Eu și el trebuie să ne descurcăm cu presiunea”

alt-text Theodor Jumătate , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 01.10.2026, ora 14:22
alt-text Actualizat: 01.10.2026, ora 16:46
  • GOLAZO.ro a fost azi la conferința Poloniei din complexul Bonifacio, în mijlocul pădurii, la 80 de kilometri de Varșovia. 
  • Selecționerul Jan Urban l-a descris superb pe Gică Hagi ca jucător, „unul dintre cei mai buni fotbaliști ai Europei”, și urmărește tot ce face ca antrenor al naționalei: „Indiferent de strategie, fiecare așteaptă imediat rezultate”. 
  • Tot ce a spus Urban legat de jucătorul și selecționerul Hagi, în rândurile de mai jos. 
  • Tehnicianul polonez realizează că „pot fi înlocuit dacă pierdem meciul cu România, dar eu mă concentrez la victorie”. Cu Lewandowski titular!
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Undeva în mijlocul pădurii, la 80 de kilometri de Varșovia, departe de aglomerație, e complexul Bonifacio Spa&Sport.

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Aici pregătește naționala Poloniei meciul contra României. Robert Lewandowski și colegii lui stau într-o oază verde plină de liniște, înconjurați de terenuri sportive și țarcuri de cai, o miniherghelie.

Trebuie să ai mașină, sunt distanțe mari de parcurs în acest spațiu.

Conferința Poloniei, într-un cort alături de țarcul cu cai

Hotelul se află în mijlocul complexului, iar „sala de conferințe” e organizată într-un cort imens în care presa nu găsește chiar tot ce are nevoie. Internetul cade constant, de exemplu.

Înăuntru, în cort, jucătorul și selecționerul stau la o masă roșie, pe care scrie cu litere mari „Laczy nas pilka”. „Fotbalul ne unește”.

Sunt așteptați mijlocașul Wiktor Nowak (Slavia Praga), care are doar două selecții (acum, în această „fereastră” de Nations League, a debutat) și antrenorul roș-albilor, Jan Urban.

În spatele lor, un „perete” cu sponsorii naționalei, ai federației. Pe masă, câteva exemple de sponsori: o sticlă de băutură cu proteine, băutură cu electroliți și cârnați. Un mic pachet de cârnați subțiri.

Conferința de presă și antrenamentul oficial al Poloniei înainte de România FOTO Raed Krishan GOLAZO (15).jpg
Conferința de presă și antrenamentul oficial al Poloniei înainte de România FOTO Raed Krishan GOLAZO (15).jpg

Galerie foto (19 imagini)

Conferința de presă și antrenamentul oficial al Poloniei înainte de România FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg Conferința de presă și antrenamentul oficial al Poloniei înainte de România FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg Conferința de presă și antrenamentul oficial al Poloniei înainte de România FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg Conferința de presă și antrenamentul oficial al Poloniei înainte de România FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg Conferința de presă și antrenamentul oficial al Poloniei înainte de România FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
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„Hagi a fost Maradona al Carpaților, nu?”

Urban, 64 de ani, din iulie 2025 selecționer, zâmbește când e întrebat de Gică Hagi.

„A fost Maradona al Carpaților, nu? Un jucător extraordinar.

A fost unul dintre cei mai buni fotbaliști ai Europa, cu mari calități. Era o plăcere să-l vezi jucând”, l-a descris antrenorul.

A vorbit și despre selecționerul Hagi și de primele două meciuri de Nations League. Și el, și Hagi sunt sub presiune înaintea acestei confruntări.

Urban: „Eu și Hagi trebuie să ne descurcăm cu această presiune”

„Eu sunt de un an, Hagi de jumătate de an. Noi, selecționerii, suntem mereu sub presiune, indiferent de meci”.

Ochii națiunii privesc în primul rând spre națională, spre selecționer, e normal. Noi trebuie să ne descurcăm cu această presiune Jan Urban, selecționer Polonia

A continuat: „Am observat cum a procedat Hagi ca selecționer. A făcut rotații, a folosit loturi diferite în Liga Națiunilor.

A avut această abordare, cu nouă schimbări de la un meci la altul. Fiecare caută cea mai bună strategie, dar indiferent ce strategie ai, fiecare așteaptă să fie vizibile rezultatele muncii sale imediat”.

Urban: „Dacă pierdem, aș putea fi înlocuit”

Urban a fost întrebat de presa poloneză de știrea care a tot circulat în ultimele zile, că antrenorul naționalei U21, Jerzy Brzeczek, se pregătește să-l înlocuiască.

„Știam ce se va întâmpla, pentru că trăiesc de mult aici, în această țară. Dacă nu sunt rezultate, nu mai există reguli.

Dar eu știu că am avut o primă repriză foarte bună cu Suedia, ne așteaptă meciul cu România, ne gîndim doar la România”.

Ar putea fi meciul cu „tricolorii” ultima apariție a lui Urban la naționala Poloniei?

„Dacă pierdem, aș putea fi înlocuit, dar eu mă concentrsz să pregătesc cât mai bine echipa pentru Românuia

Cu un succes reintrăm în joc. Ne concentrăm la victorie”.

Conferința de presă și antrenamentul oficial al Poloniei înainte de România FOTO Raed Krishan GOLAZO (11).jpg
Conferința de presă și antrenamentul oficial al Poloniei înainte de România FOTO Raed Krishan GOLAZO (11).jpg

Galerie foto (19 imagini)

Conferința de presă și antrenamentul oficial al Poloniei înainte de România FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg Conferința de presă și antrenamentul oficial al Poloniei înainte de România FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg Conferința de presă și antrenamentul oficial al Poloniei înainte de România FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg Conferința de presă și antrenamentul oficial al Poloniei înainte de România FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg Conferința de presă și antrenamentul oficial al Poloniei înainte de România FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
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„Se vede dorința lui Lewandowski de a juca”. Va fi titular

A sugerat că Robert Lewandowski, starul Poloniei în vârstă de 38 de ani, va fi titular, după ce a fost rezervă la 1-3 cu Suedia.

„Robert a arătat din ce în ce mai bine, mai odihnit, mai adaptat. Se vede dorința lui de a juca”.

Am analizat România și știm că nu e slabă, antrenorul său a făcut multe schimbări în echipă, dar eu m-aș concentra la noi și la planurile noastre Wiktor Nowak, mijlocaș Polonia

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