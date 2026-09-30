Rapid - Genoa se vede la TV!  Cine transmite amicalul de lux din Giulești între echipele lui Pancu și De Rossi
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Superliga

Rapid - Genoa se vede la TV! Cine transmite amicalul de lux din Giulești între echipele lui Pancu și De Rossi

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 30.09.2026, ora 18:35
alt-text Actualizat: 30.09.2026, ora 19:44
  • Amicalul din Giulești dintre Rapid și Genoa se va juca vineri, de la ora 19:00.
  • Partida va fi transmisă live pe GOLAZO.ro și în direct pe două posturi TV. Detalii, mai jos în articol.
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Rapid și Genoa se vor întâlni la 88 de ani după duelul din sferturile Cupei Europei Centrale, din 1938.

Partida a fost stabilită în pauza competițională dedicată meciurilor echipelor naționale.

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Cine transmite amicalul dintre Rapid și Genoa

Meciul din Giulești dintre echipa lui Daniel Pancu și formația pregătită de Daniele De Rossi va putea fi urmărit în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Genoa are un lot evaluat la aproximativ 165 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Printre cel mai bine cotați jucători se numără Morten Frendrup (15 milioane de euro), Hamed Traore (10 milioane de euro), dar și Johan Vasquez, evaluat la 14 milioane.

În lotul italienilor se mai regăsesc nume precum Robinho Junior, Stephan El Shaarawy, Djibril Sow sau Tommaso Baldanzi.

Prin comparație, lotul Rapidului este cotat la aproximativ 30 de milioane de euro.

În acest moment, Genoa este pe locul 19, penultimul din Serie A, cu un singur punct obținut în cinci etape, în timp ce Rapid este pe locul 2 în Superliga, cu 21 de puncte, două în spatele liderului Dinamo, după 10 etape.

Dan Șucu, mesaj înainte de amicalul cu Genoa: „Mi-am dorit ca italienii să vadă asta”

În urmă cu o zi, Dan Șucu, acționarul majoritar de la Rapid și Genoa, a transmis un mesaj cu ocazia partidei de vineri.

„Antrenorii și-au dorit un meci puternic, nu unul amical. Și-au dorit echipe care să se înfrunte, să lupte, să pună probleme.

Eu mi-am dorit întotdeauna ca băieții de la Genoa să vadă și ei modul superb în care rapidiștii știu să-și susțină echipa. Hai să transformăm înfruntarea sportivă de vineri într-o sărbătoare. Ne vedem la meci”, a transmis Șucu.

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