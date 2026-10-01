Există o „listă neagră” la FCSB? Mihai Stoica, despre situația jucătorilor aflați la final de contract: „Toți termină în iarnă” +102 foto
Arnold Garita
Superliga

Există o „listă neagră” la FCSB? Mihai Stoica, despre situația jucătorilor aflați la final de contract: „Toți termină în iarnă”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 01.10.2026, ora 15:11
alt-text Actualizat: 01.10.2026, ora 15:11
  • Mihai Stoica (61 de ani) a vorbit despre situația jucătorilor aflați la final de contract și șansele ca aceștia să mai continue la FCSB și în a doua jumătate a sezonului.
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Fotbaliștii în cauza sunt Arnold Garita, Risto Radunovic și Valentin Crețu. Oficialul clubului a negat faptul că ar exista o „listă neagră” a plecărilor, după sosirea lui Laurențiu Reghecampf la cârma echipei.

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Mihai Stoica: „Pot prelungi, dacă vrea Gigi. Nu există nicio listă neagră”

„Crețu și Garita sunt la final de contract. Nici dacă vrea nu îi poate da afară, pentru că sunt la final de contract până în iarnă.

Listă neagră cu jucători care termină contractul? Nu cred că e prea corect spus. Că pot prelungi amândoi, dacă vrea Gigi, clar că pot prelungi. Dacă vrea Gigi și dacă vor ei.

Dar nu există nicio listă neagră. Sunt trei jucători la final de contract: Garita, Crețu și Risto Radunovic. Toți trei termină în iarnă”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

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Ulterior, președintele CA de la FCSB a vorbit despre evoluțiile lui Garita, pe care îl apreciază, deși nu a marcat niciun gol până acum.

„Dacă întrebai înainte de meciul cu Craiova, cred că nimeni nu putea spune nimic contra lui Garita. După Craiova se poate spune orice, pentru că prestația noastră a fost jenantă acolo.

Cu excepția lui Târnovanu, căruia nu îi poți reproșa nimic, nu a fost niciun jucător care să se ridice la nivel. Poate și Ofri Arad, dar a jucat 45 de minute.

Nu mă gândesc la nimic. Nu decid eu nimic. Și ar fi excelent să mi se ia greutatea asta. Oricum nu am hotărât eu nimic, a hotărât Gigi. Dar la momentul ăsta nu știu ce gândește Gigi de Crețu, de Garita sau de Risto.

Mie de Garita îmi place. E un tip care dă tot. Cât are. Prefer un jucător care dă cât are, decât unul care are, dar nu dă tot. Care are mai mult, dar nu dă tot”, a mai spus Stoica.

6 apariții
a bifat Garita până acum la FCSB, în toate competițiile, fără vreun gol sau vreo pasă decisivă

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