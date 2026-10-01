Lewandowski dă castane. Nu ia! GOLAZO.ro a văzut antrenamentul Poloniei din mijlocul pădurii. I-a urmărit pe căpitan și pe Zielinski, jucătorul lui Chivu +19 foto
Robert Lewandowski
Nationala

Lewandowski dă castane. Nu ia! GOLAZO.ro a văzut antrenamentul Poloniei din mijlocul pădurii. I-a urmărit pe căpitan și pe Zielinski, jucătorul lui Chivu

alt-text Theodor Jumătate , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 01.10.2026, ora 15:04
alt-text Actualizat: 01.10.2026, ora 15:04
  • CORESPONDENȚĂ GOLAZO.ro din Polonia. Ce au făcut, cum au reacționat, cum s-au jucat starurile Poloniei la ședința de pregătire din complexul Bonifacio, ultima înaintea duelului cu „tricolorii”.
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O imagine cum nu vezi prea des la cantonamentul unei naționale.

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Pleci din cortul unde s-a desfășurat conferința de presă, admiri caii aflați în multe țarcuri ale complexului Bonifacio și ajungi la hotelul în care stau jucătorii lui Jan Urban.

La 30 de metri de hotel este terenul de antrenament și polonezii au deschis primul sfert de oră al ultimei ședințe de pregătire înaintea confruntării cu „tricolorii”.

Bucurie, relaxare cu naționala Poloniei la antrenament

Când am ajuns, roș-albii erau deja pe gazon. E o bucurie să ieși pe o asemenea suprafață de joc, verde, tunsă perfect, fără pete, fără denivelări.

Și ei exprimau exact această stare. Bucurie, relaxare, chiar dacă situația lor după două meciuri în Liga Națiunilor e un strop mai bună decât a noastră.

Un singur punct, 0-0 cu Bosnia acasă, meci urmat de eșecul din Suedia (1-3). Dar soarele și cele 20 de grade ajutau starea pozitivă.

Lewandowski, primul la dat castane. Râdeau toți. Când greșea el, nimeni nu-i zicea nimic

I-am urmărit mai mult pe Robert Lewandowski (38 de ani) și pe Piotr Zielinski (32). Veteranii, primii doi căpitani. Primul, simbolul Poloniei în ultimii 20 de ani, al doilea, jucătorul lui Cristi Chivu la Inter Milano.

Antrenamentul a început cu diferite jocuri. Primul, de menținere a mingii sus, jonglerie, patru-cinci jucători în grup.

Când unul greșea, primea castane. Iar Lewandowski dădea primul spre amuzamentul tuturor. Când căpitanul greșea, o lua de la capăt, repunea imediat mingea în joc ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Și nimeni nu comenta, nu-i amintea de castane.

A început să râdă și Zielinski la rugby

Preparatorul fizic i-a luat pe toți pe o suprafață redusă, de 15 metri pe 15. Și tot lotul era acolo, 25 de jucători.

Au făcut toți jocuri de atenție, la fluierul preparatorului se strângeau în grupuri de câte trei. Cineva rămânea fără grup și toți râdeau. Lewandowski, cel mai bine dispus.

Au trecut la rugby, să paseze balonul doar cu mâinile. Zielinski, mult mai tăcut decât căpitanul, mai reținut, a început și el să râdă când un „adversar” i-a pasat lui direct, la doi metri. Și a continuat acțiunea echipei lui.

Conferința de presă și antrenamentul oficial al Poloniei înainte de România FOTO Raed Krishan GOLAZO (6).jpg
Conferința de presă și antrenamentul oficial al Poloniei înainte de România FOTO Raed Krishan GOLAZO (6).jpg

Galerie foto (19 imagini)

Conferința de presă și antrenamentul oficial al Poloniei înainte de România FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg Conferința de presă și antrenamentul oficial al Poloniei înainte de România FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg Conferința de presă și antrenamentul oficial al Poloniei înainte de România FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg Conferința de presă și antrenamentul oficial al Poloniei înainte de România FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg Conferința de presă și antrenamentul oficial al Poloniei înainte de România FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
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Zielinski, Lewandowski și toți polonezii se driblau în aglomerație

Au revenit cu mingea la picior și li se cerea să se dribleze unii pe alții în aglomerație. Sau să lase mingea unui alt coleg în aglomerație. Unul o ceda pe a lui și o lua pe a altuia. Zielinski nu greșea deloc.

Zece fani au apărut la gard, la marginea pădurii, și au privit acele momente. Și ei savurau ce se întâmpla pe teren.

Dar cele 15 minute deschise presei au trecut și jucătorii au rămas singuri. Antrenamentul continua numai sub ochii selecționerului Urban și ai staffului său.

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