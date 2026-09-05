„Poți paria!” Luis Enrique, ironic după alt eșec neașteptat al lui PSG

PSG are patru meciuri succesive fără victorie într-un start de sezon surprinzător în Franța. Ultimul joc, 1-2 la Paris cu Monaco.

Cum a reacționat Luis Enrique după această înfrângere, ce crede despre joc și despre cele șapte puncte diferență față de liderul monegasc.

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Campioana Franței în ultimii trei ani, câștigătoarea Ligii Campionilor în 2025 și 2026, PSG a cucerit și Supercupa Europei în primul meci al sezonului, 2-1 cu Aston Villa.

Apoi, roș-albaștrii au suferit, nereușind să mai învingă pe nimeni.

0-1 cu Lens (d), în Supercupa Franței, 2-2 și cu Rennes (d), și cu Lille (d), 1-2 cu Monaco (a), ultimele trei în Ligue 1.

Efectul Mondialului s-a simțit puternic la parizieni, locul 12, cu două puncte, șapte de liderul monegasc.

13 trofee a cucerit Luis Enrique în doar trei ani la Paris Saint-Germain

Luis Enrique: „Ești mai bun, îți creezi mai multe ocazii, dar portarul rival e MVP”

Luis Enrique nu e însă îngrijorat deloc. „Am meritat victoria. E meciul tipic în care ești mai bun decât adversarul, îți creezi mai multe ocazii, dar portarul rival e MVP pe teren.

Luis Enrique a semnat un nou contract la Paris, până în 2030. Foto: Imago

La fel ca împotriva lui Newcastle, Atletico Madrid, Sporting Lisabona sau Liverpool în urmă cu doi ani.

Genul de partidă în care meriți să câștigi, însă în fotbal contează golurile, iar noi am pierdut. Sunt mulțumit totuși”, a declarat antrenorul, potrivit L'Equipe.

Nu ar trebui să ne îngrijorăm. Sunt sincer. Este o situație unică. Câte șuturi a avut Monaco pe poartă? Două. Câte goluri? Două. Vom vedea la sfârșitul sezonului dacă se va echilibra situația Luis Enrique, antrenor PSG

Luis Enrique: „E prima dată când rămân al patrulea an la același club”

Tehnicianul spaniol în vârstă de 56 de ani crede că distanța față de Monaco „reprezintă o motivație incredibilă pentru jucătorii mei, pentru echipă, pentru club”.

I-a răspuns ironic unui jurnalist: „Dacă vrei să pariezi pe cine va fi campion la sfârșitul sezonului, poți paria”. A adăugat: „Șapte puncte? Vom încerca să remediem asta cât mai repede posibil”.

Rezultatul nu poate șterge toate lucrurile bune pe care le-am făcut. Monaco știe că dacă joacă împotriva noastră de zece ori așa, noi câștigăm de opt ori, un meci se termină egal și pierdem o dată Luis Enrique, antrenor PSG

Legat de prelungirea contractului până în 2030, Lucho a replicat: „Nu este cel mai bun moment să vorbim despre asta.

Dar pot spune că este prima dată când rămân al patrulea an la același club. Sunt mai motivat decât am fost în primul sezon. Sper să stau la Paris mult timp”.

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