Dublă decizie în cazul Pogacar Anunțul de azi. Ce se întâmplă cu slovenul după accidentare. Acum și în viitor        +13 foto
Pogacar are 6 Mari Tururi câștigate: 5 în Franța și 1 în Italia. Plus două Mondiale și multe Monumente și Clasice Foto: Imago
Ciclism

Dublă decizie în cazul Pogacar Anunțul de azi. Ce se întâmplă cu slovenul după accidentare. Acum și în viitor

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 05.09.2026, ora 15:22
alt-text Actualizat: 05.09.2026, ora 15:34
  • Tadej Pogacar, 27 de ani, s-a accidentat grav pe 29 august, în etapa a opta a Turului Spaniei, suferind multiple leziuni. 
  • UAE Team Emirates a anunțat sâmbătă două hotărâri legate de viitorul imediat și îndepărtat al marelui ciclist sloven.
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Tadej Pogacar a fost aproape de a-și împlini visul în acest an.

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După ce a câștigat Turul Franței, egalând recordul de 5 trofee, supercampionul sloven a vrut titlul și în Turul Spaniei pentru a fi al 9-lea rutier în istoria ciclismului cu „tripla” Marilor Tururi (Tour de France-Il Giro-La Vuelta).

Pogacar, sezon încheiat. Și contract prelungit la Team Emirates

O accidentare gravă suferită pe 29 august, în etapa a opta, l-a obligat să abandoneze.

Pogacar, victima unui grav accident, a abandonat Turul Spaniei. Fotografii: capturi video
Pogacar, victima unui grav accident, a abandonat Turul Spaniei. Fotografii: capturi video

Galerie foto (13 imagini)

Pogacar, victima unui grav accident, a abandonat Turul Spaniei. Fotografii: capturi video Pogacar, victima unui grav accident, a abandonat Turul Spaniei Pogacar, victima unui grav accident, a abandonat Turul Spaniei Pogacar, victima unui grav accident, a abandonat Turul Spaniei Pogacar, victima unui grav accident, a abandonat Turul Spaniei
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Sâmbătă, la o săptămână după căderea liderului, între timp operat la clavicula stângă, UAE Team Emirates-XRG a anunțat două decizii în cazul său:

  • Pogi, 27 de ani, nu va mai participa la nicio cursă în acest sezon (nici la Campionatul Mondial). Pentru el, 2026 s-a încheiat.
  • UAE i-a prelungit contractul cu doi ani. Actualul acord expiră în 2032!

Pogacar: „Am împărtășit momente incredibile”

„Încă de la început, m-am simțit ca acasă în această echipă. Am crescut împreună de-a lungul anilor și am împărtășit momente incredibile. Sunt foarte fericit că am prelungit contractul”, a spus Pogacar.

„Mai sunt multe lucruri pe care vreau să le realizez în sport și cred că acesta este locul potrivit. Sunt recunoscător pentru încrederea oferită și încântat de ceea ce putem continua să construim împreună”.

Acum, cel mai important este să mă refac bine și să-i acord corpului meu timpul de care are nevoie Tadej Pogacar, lider UAE Team Emirates-XRG

Accidentarea lui Pogacar în La Vuelta

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