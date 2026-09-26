„Putem face lucruri mărețe” Radu Drăgușin, după înfrângerea României în Suedia: „Lipsa de încredere nu ne-a ajutat” +56 foto
Radu Drăguşin. Foto: Sportpictures
Nationala

„Putem face lucruri mărețe” Radu Drăgușin, după înfrângerea României în Suedia: „Lipsa de încredere nu ne-a ajutat”

alt-text Ionuț Cojocaru , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 26.09.2026, ora 00:40
alt-text Actualizat: 26.09.2026, ora 01:12
  • Suedia - România 2-1. Radu Drăgușin (24 de ani), fundașul naționalei României și al Fiorentinei, a vorbit după înfrângerea din Liga Naţiunilor.
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Internaționalul român crede că „tricolorilor” le-a lipsit încrederea în anumite momente și că echipa trebuie să lucreze în special la partea mentală înaintea următorului meci.

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Radu Drăgușin, optimist după înfrângerea României în Suedia: „Putem face lucruri mărețe”

„E un meci pe care voiam să-l câștigăm, să ne începem bine parcursul. De-a lungul meciului, cred că am și dominat, am avut posesia. E un meci pierdut, dar trebuie să luăm lucrurile pozitive și să lucrăm pe ele.

Au fost ocazii, cred că de ambele părți. Poate a lipsit mai multă încredere în ceea ce putem face. Suntem la începutul unui nou drum”, a spus Drăgușin, după meci.

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Fundașul consideră că România poate crește dacă va avea mai multă încredere:

„Cred că această ușoară lipsă de încredere pe care am avut-o nu ne-a ajutat deloc. Putem lucra mai bine, putem avea mai multă încredere în noi, în principiile noastre și în ceea ce am făcut la antrenamente. Puteam și noi să marcăm, dar asta este”.

Drăgușin a fost integralist la Stockholm, într-o linie defensivă care i-a avut de gestionat pe Alexander Isak și Viktor Gyokeres, doi dintre cei mai importanți atacanți ai gazdelor.

Au atacanți, au jucători de valoare. Cred că, per total, le-am ținut față toți din apărare Radu Drăgușin, fundaș Fiorentina

Suedia a început mai bine partida și a deschis scorul prin Isak, în minutul 20. Dennis Man a egalat pentru România nouă minute mai târziu, însă Gyokeres a stabilit scorul final în minutul 43.

Drăgușin a insistat că principala problemă asupra căreia „tricolorii” trebuie să lucreze înaintea meciului următor este încrederea.

„Asta trebuie să facem. Cred că aici trebuie să muncim mai mult, la aspectul mental. Poate și de acolo pleacă. Au fost aspecte pozitive și trebuie să lucrăm pe ele.

Acum punem meciul ăsta deoparte. Le mulțumesc suporterilor noștri care locuiesc aici și celor care au venit din România. Cred că atunci când suntem împreună putem face lucruri mărețe”, a mai spus fundașul.

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