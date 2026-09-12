Nu l-a pomenit pe Mircea Lucescu Radu Miruță a vorbit 8 minute fără să-l menționeze pe „Il Luce”, la evenimentul dedicat fostului selecționer

Radu Miruță (41 de ani), ministrul Transporturilor, a participat vineri la evenimentul organizat de TAROM cu ocazia prezentării primei aeronave Boeing 737 MAX intrate în flota companiei după aproximativ 20 de ani.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Avionul poartă numele „Mircea Lucescu”, în memoria fostului mare antrenor român, însă ministrul nu l-a menționat deloc pe „Il Luce” în discursul său, deși acesta a durat aproximativ opt minute.

Radu Miruță a vorbit opt minute fără să-l menționeze pe Mircea Lucescu

TAROM anunțase încă din vară că noua aeronavă se va numi Mircea Lucescu, iar familia fostului selecționer și-a dat acordul pentru folosirea numelui.

La eveniment au fost prezenți mai mulți oameni apropiați de Mircea Lucescu, printre care Daniel Pancu, George Copos, dar și Răzvan și Matei Lucescu, fiul și nepotul fostului mare antrenor.

În discursul susținut cu această ocazie, Miruță s-a concentrat exclusiv asupra situației TAROM, a procesului de restructurare și a importanței noii aeronave pentru companie.

„12 zile au trecut de la începutul lunii septembrie. Este un moment bornă pentru TAROM, pentru că această companie a trecut în ultimii ani prin diverse momente economice, care au condus la niște constrângeri generate de un plan de restructurare.

Un plan față de care abordarea României nu a fost una serioasă, însă în acest plan de restructurare una dintre borne presupune mărirea flotei. Astăzi, suntem în ziua în care, după 20 de ani, este prima aeronavă nouă, configurată personalizat pentru nevoile TAROM”, a declarat acesta, conform fanatik.ro.

Câteva detalii tehnice despre aeronavă:

Anvergură: 35,8 m

Lungime: 39,5 m

Înălțime: 12,5 m

Altitudine de croazieră: 12.497 m

Consumul de combustibil și emisiile de carbon sunt cu până la 20% mai reduse față de aeronavele pe care le înlocuiește;

Amprenta sonoră este redusă cu până la 50%;

Ferestrele sunt cu aproximativ 20% mai mari;

Pentru asamblarea unei singure aeronave sunt necesare aproximativ 2 milioane de piese.

Ministrul a vorbit și despre costurile de operare mai mici ale avionului, despre modernizarea flotei și despre planurile pentru redresarea companiei, fără să facă însă vreo referire la Mircea Lucescu sau la motivul pentru care aeronava îi poartă numele.

„Este cea mai modernă aeronavă dintre cele pe care TAROM le operează. O aeronavă care reduce cheltuielile legate de consum undeva la 20%, reduce disconfortul din jurul aeroportului, cauzat de zgomot, undeva până la 50%, și, dincolo de asta, este borna aceea pe care TAROM o bifează prin faptul că reușește să-și înnoiască flota cu o astfel de aeronavă performantă.

Pentru România, TAROM trebuie să fie o companie strategică. În ultimii 20 de ani, am avut multe companii pe care politicienii le etichetau așa, dar față de care, după ce am trecut pe la Ministerul Economiei, vă spun foarte deschis că au fost un model de manual prin care statul să-și bată joc de propriile resurse.

Eu, cât timp voi decide la Ministerul Transporturilor, nu voi permite ca TAROM să intre pe aceeași pagină de companii numite strategice, dar în spatele titlului se fac tot felul de aranjamente care să pună compania în genunchi”, a mai spus acesta.

Da, am refuzat un buget la TAROM și cred că este un medicament sănătos pentru această companie pentru că era un buget mincinos, care dădea satisfacție unora, dădea bonusuri altora, dar înroba mai adânc această companie. S-a ajuns la concluzia în care și Consiliul de Administrație a realizat că nu este sănătos. Radu Miruță, ministrul Transporturilor

„Conducerea a fost demisă și suntem în situația în care în următoarele zece zile va veni un buget bazat pe realitate și pe un preț corect.

Ce s-a întâmplat nu mai poate fi întors, dar ce se poate întâmpla pe viitor este un lucru de care suntem responsabili. Cea de-a doua aeronavă urmează pe 25 septembrie să ajungă în flota TAROM. Urmează alte două aeronave și practic vom ajunge în situația în care 40% din flota TAROM să fie reînnoită.

România și Ministerul Transporturilor au nevoie de TAROM. Guvernul României trebuie să aibă puterea de a decupla culoarea politică de problema economică de la TAROM. Lucrul ăsta s-a văzut în câteva luni de zile, atunci când lăsăm profesioniștii să decidă, există niște rezultate vizibile.

Nu ne bucurăm complet din faptul că avem această primă aeronavă. Nu este neapărat un lucru de laudă că este prima aeronavă după 20 de ani, dar este un pas în față.

Dacă există niște indicatori de performanță foarte bine impuși și o susținere politică indiferent de culoarea Guvernului pentru interesele acestei companii strict din punct de vedere economic, TAROM va purta mulți ani steagul României pe aeronave care aparțin statului român”, a declarat Radu Miruță.

Familia Lucescu, prezentă la eveniment: „Când alegeți următorul zbor, să alegeți o companie românească”

La eveniment au participat și membri ai familiei Lucescu, printre care Răzvan Lucescu, fiul fostului selecționer, și Matei Lucescu, nepotul acestuia.

„Tatăl meu a dedicat o viață întreagă fotbalului românesc și european. Faptul că numele lui va fi purtat de o aeronavă TAROM este un omagiu pe care familia noastră îl primește cu emoție și recunoștință.

Sperăm că această aeronavă va călători mereu cu bine și va fi un simbol al performanței”, a declarat Răzvan Lucescu.

Întreaga noastră familie este emoționată și onorată de acest gest. Numele bunicului meu este în continuare la înălțime și grație acestei aeronave care îi poartă numele. Aș vrea să fac acest îndemn către voi, ca atunci când alegeți următorul zbor, să alegeți o companie românească, pentru că este benefic pentru toată țara, pentru toată economia. Matei Lucescu, nepotul lui Mircea Lucescu

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport