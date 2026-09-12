Amorim, episod delicat VIDEO. Comparație șocantă făcută chiar pe 11 septembrie: „E ca în cazul prăbușirilor de avioane”
Ruben Amorim. Foto: Imago
Campionate

Amorim, episod delicat VIDEO. Comparație șocantă făcută chiar pe 11 septembrie: „E ca în cazul prăbușirilor de avioane”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 12.09.2026, ora 12:53
alt-text Actualizat: 12.09.2026, ora 12:53
  • Ruben Amorim (41 de ani), antrenorul lui AC Milan, a avut un moment stânjenitor la conferința de presă de dinaintea meciului cu Lazio, programat sâmbătă, în Serie A.
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Portughezul a încercat să explice cum trebuie să învețe echipa sa din greșeli și să progreseze de la un antrenament la altul, însă a folosit o comparație cu accidentele aviatice chiar pe 11 septembrie, ziua în care se împlineau 25 de ani de la atentatele din Statele Unite.

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Ruben Amorim, comparație neinspirată chiar pe 11 septembrie: „Este ca în cazul prăbușirilor de avioane”

„Trebuie să devenim mai buni la fiecare antrenament. Este la fel ca în cazul prăbușirilor de avioane. Acolo înveți… Nu este o comparație bună”, a spus Amorim, înainte să râdă stânjenit și să-și continue ideea.

„Dar înțelegeți ce vreau să spun. Dacă ceva merge prost, absorbim toate informațiile și le aplicăm la antrenamente”, a completat tehnicianul.

Momentul a atras rapid atenția pe rețelele sociale, mai ales din cauza datei la care a fost făcută declarația.

  • „Cam ciudată zi pentru o asemenea comparație”
  • „Nu e chiar cea mai bună zi să faci analogia asta”
  • „Cred că putem spune că gluma n-a aterizat prea bine”
  • „Nu, Ruben, nu înțelegem”
  • „A ales fix ziua potrivită pentru analogia asta…”
  • „I-aș da argumentului lui nota 9 din 11”, au fost câteva dintre comentariile suporterilor.

Pe 11 septembrie 2001, patru avioane comerciale au fost deturnate în Statele Unite. Două au lovit Turnurile Gemene din New York, unul Pentagonul, iar altul s-a prăbușit în Pennsylvania. Aproape 3.000 de persoane și-au pierdut viața în atentate.

La aceeași conferință, antrenorul lui Milan a vorbit și despre stilul său de joc, după ce a fost întrebat despre Como, formația pregătită de Cesc Fabregas, conform sportbible.com.

Echipa spaniolului a avut un start excelent de sezon și a câștigat cu 4-1 în fața lui RB Leipzig, la debutul în Liga Campionilor.

Dacă vreți o echipă care să joace precum Como, trebuie să-l luați pe antrenorul lui Como. Eu sunt complet diferit, am stilul și identitatea mea. Sunt concentrat pe Milan și pe modul în care cred eu că trebuie să jucăm. Bineînțeles că încerc să preiau lucruri bune de la mulți antrenori, dar nu copiez pe nimeni. Ruben Amorim, antrenor AC MIlan

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