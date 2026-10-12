„Nu este profilul lui” Raul Rusescu a dat cărțile pe față despre jucătorul lui Reghecampf » Marea problemă de la FCSB

Raul Rusescu (38 de ani), fostul atacant de la FCSB, a vorbit despre debutul lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) pe banca roș-albaștrilor.

Acesta consideră că atacantul Arnold Garita (31 de ani) nu este potrivit pentru sistemul impus de noul antrenor.

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Sâmbătă, FCSB a învins-o pe Oțelul cu scorul de 1-0, chiar la debutul antrenorului în cel de-al treilea mandat.

În lipsa lui Denis Drăguș, care este accidentat, Garita a fost titular în acest meci, dar nu a reușit să marcheze încă primul gol de la sosirea sa la FCSB.

Raul Rusescu: „Nu ar trebui să se mai întâmple”

Fostul atacant de la FCSB a identificat marea problemă a roș-albaștrilor, după ce au marcat golul de 1-0 cu Oțelul, prin Stoian.

„Din nou, FCSB a avut multe șuturi la poartă, dar puține concretizate. Ce nu mi-a plăcut, și asta probabil că se va schimba odată cu venirea lui Reghecampf, a fost precipitarea după 1-0. Nu ar trebui să se mai întâmple.

Au intrat în jocul Oțelului. Oțelul a dictat ritmul după 1-0. Nu trebuie să se întâmple asta, mai ales la tine acasă, dar pot să pun și în contextul unui sezon extrem de slab. Atât începutul ăsta de sezon, cât și sezonul trecut au fost slabe pentru FCSB.

E oarecum normal să se poată întâmpla asta, dar nu ar trebui. Nu ar trebui să-și asume riscuri”, a declarat Raul Rusescu, conform gsp.ro.

Raul Rusescu, despre Arnold Garita: „Nu are profilul pentru așa ceva”

Raul Rusescu consideră că Arnold Garita, care a fost criticat de Gigi Becali după duelul cu Oțelul, nu este un atacant potrivit pentru sistemul impus de Reghecampf la FCSB.

„Din momentul în care vine Reghe, se face presing mai sus. Roș-albaștrii au făcut presing mai sus etapa asta. În momentul în care stai mai sus, recuperezi mingea mai aproape de poarta adversă, jucători ca Stoian sau Drăguș vor avea mai multe oportunități de a marca, fiind și mai tehnici, și mai combinativi, și mai buni pe spațiu mic.

Garita este un jucător care poate face presing, poate mai mult decât ceilalți doi la un loc, dar în momentul în care ai intrat în criză de timp și spațiu, vei combina pe spații mici și va trebui să te miști, să te demarci. Și nu e jocul lui. Este o realitate, nu este profilul lui de jucător.

În schimb, cu Stoian și Drăguș puși să facă presing în jumătatea adversă, mai aproape de poartă, vei avea oportunitatea de a le pune în valoare calitățile amândurora: finalizatori, tehnici, buni în criză de timp și spațiu, capabili să se descurce 1 contra 1 și să finalizeze”, a mai adăugat Rusescu.

De asta spun, Garita nu are profilul pentru așa ceva. Reghecampf are capacitatea să gestioneze lucrurile astea și știe să facă o echipă să stea mai sus. Raul Rusescu, fost atacant la FCSB

Arnold Garita a jucat până acum 7 meciuri pentru FCSB, reușind să ofere doar o pasă decisivă. Vârful camerunez a bifat, în total, 428 de minute pe teren.

Gigi Becali, despre Garita: „Nu este fotbalist”

La o zi după meciul cu Oțelul, Gigi Becali a precizat că a fost nemulțumit de trei jucători de la FCSB, printre care se numără și Arnold Garita.

„Debutul lui Reghe este unul extraordinar datorită agresivității echipei. Știi unde s-a văzut cel mai mult? La Dawa și la Cisotti. Agresivitatea și pressingul.

Noi, aseară (n.r. - sâmbătă), am jucat fără doi oameni, să zicem. Să nu zic fără mulți. Fără benzi. Korenica și Miculescu nu au fost fotbaliști. Am uitat și de Garita. Am jucat fără atacant și fără benzi.

Miculescu mort, Korenica, nici chiar mort, dar nici ăla n-a făcut nimic. Pe Garita n-ai ce să-l mai pui. Este pe dinafară. Nu este fotbalist, ce să mai. Reghe să joace cu cine vrea el, noi vorbim de ce a fost aseară.

Aseară i-am îmbrățișat pe Drăguș și Ngezana după meci… ăștia sunt stânci de oameni. Parcă sunt munți de piatră. Când îi iei în brațe parcă iei o stâncă”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

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