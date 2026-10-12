Dinamo, reclamată la FRF și UEFA  Se cer măsuri după scandările xenofobe de la meciul cu Sepsi: „Am depus sesizări oficiale” +8 foto
Fanii lui Dinamo la meciul cu Sepsi
Superliga

Dinamo, reclamată la FRF și UEFA Se cer măsuri după scandările xenofobe de la meciul cu Sepsi: „Am depus sesizări oficiale”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 12.10.2026, ora 17:51
  • Antal Arpad (51 de ani), primarul municipiului Sfântu Gheorghe, a anunțat, luni, că a depus sesizări oficiale la FRF și UEFA după scandările xenofobe ale fanilor lui Dinamo din meciul cu Sepsi.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Vineri, Dinamo a câștigat la Sfântu Gheorghe cu scorul de 2-0, însă meciul nu a fost lipsit de incidente.

Partida a fost oprită timp de două minute după scandări xenofobe ale fanilor „câinilor”. Camerele TV l-au surprins pe Laszlo Dioszegi în timp ce le cerea jucătorilor covăsneni să iasă de pe teren.

„Trebuie să fim atenți” Întrebarea care l-a alarmat pe Cristi Chivu
Citește și
„Trebuie să fim atenți” Întrebarea care l-a alarmat pe Cristi Chivu
Citește mai mult
„Trebuie să fim atenți” Întrebarea care l-a alarmat pe Cristi Chivu

Dinamo, reclamată la FRF și UEFA după incidentele din meciul cu Sepsi

Antal Arpad a publicat un mesaj pe Facebook în care a anunțat că a depus sesizări oficiale împotriva lui Dinamo atât la FRF, cât și la UEFA, și cere să se ia măsuri.

Am depus astăzi sesizări oficiale atât la Federația Română de Fotbal, cât și la forul european UEFA, ca urmare a incidentelor incalificabile de la meciul de vineri de la Sfântu Gheorghe dintre Sepsi OSK şi Dinamo București.

Pe 9 octombrie, pe stadionul din Sfântu Gheorghe, am asistat din nou la un spectacol al urii: zeci de minute de scandări xenofobe și antimaghiare de o agresivitate extremă din partea galeriei oaspete.

Deși partida a fost întreruptă scurt, manifestările au continuat fără ca arbitrii sau forțele de ordine să aplice până la capăt protocolul în 3 pași împotriva discriminării – trimiterea echipelor la vestiare sau oprirea definitivă a jocului.

Comunitatea noastră refuză să accepte ca arenele sportive să devină platforme pentru șovinism și ură etnică. La meciuri vin familii cu copii, iar tolerarea tacită din ultimii ani transmite un singur mesaj: fără pedepse pentru recidiviști.

Prin sesizarea înaintată la nivel național, am cerut ferm conducerii FRF:

1. Analizarea de urgență a probelor video-audio și sancțiuni disciplinare exemplare pentru cei vinovați.

2. Instruirea clară a arbitrilor și observatorilor pentru aplicarea strictă și fără ezitare a protocolului anti-discriminare.

3. Un plan real de toleranță zero față de xenofobie în fotbalul românesc.

Pentru că la nivel intern aceste derapaje au fost tratate prea mult timp cu jumătăți de măsură și sancțiuni blânde care nu rezolvă problema, am sesizat în paralel şi Corpul de Control, Etică și Disciplină al UEFA.

Am solicitat forului internațional:

  • Să ceară un raport complet din partea FRF cu privire la modul în care a fost gestionat acest meci și cum se aplică procedurile anti-discriminare în România.
  • Să monitorizeze direct procedurile disciplinare pentru a se asigura că principiul toleranței zero este respectat cu strictețe.
  • Să impună mecanisme de supraveghere pentru ca arbitrii și oficialii de joc din România să aplice fără ezitare protocolul în 3 pași atunci când sunt atacate minoritățile.

Fotbalul trebuie să însemne sport și respect, nu ură. Sportul nu poate fi un refugiu pentru prejudecăți etnice”, a transmis edilul din Sfântu Gheorghe.

FOTO. Partida dintre Sepsi și Dinamo, întreruptă pentru scandări xenofobe

Sepsi - Dinamo. Partida întreruptă pentru scandări xenofobe Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg
Sepsi - Dinamo. Partida întreruptă pentru scandări xenofobe Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg

Galerie foto (8 imagini)

Sepsi - Dinamo. Partida întreruptă pentru scandări xenofobe Foto captură VIDEO Prima Sport.jpeg Sepsi - Dinamo. Partida întreruptă pentru scandări xenofobe Foto captură VIDEO Prima Sport.jpeg Sepsi - Dinamo. Partida întreruptă pentru scandări xenofobe Foto captură VIDEO Prima Sport.jpeg Sepsi - Dinamo. Partida întreruptă pentru scandări xenofobe Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg Sepsi - Dinamo. Partida întreruptă pentru scandări xenofobe Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg
+8 Foto
labels.photo-gallery

Ce au strigat fanii lui Dinamo la Sf. Gheorghe

Mesajul nu a vizat doar echipa adversă sau suporterii acesteia, ci a făcut referire explicită la identitatea etnică.

„Ole, ole, ole, ole, să-ți dăm la m**e, bozgore!”, au strigat fanii dinamoviști. Mesajul a fost repetat de mai multe ori, înainte ca arbitrul Viorel Flueran să oprească partida.

Deși mesajul a fost repetat în mod repetat, arbitrul a decis să întrerupă jocul abia după a treia scandare.

Ulterior, Viorel Flueran l-a chemat pe căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan, și i-a cerut să discute cu suporterii pentru ca aceștia să înceteze.

Partida a fost întreruptă aproximativ două minute, apoi a fost reluată.

Nu este primul episod de xenofobie la meciurile lui Dinamo

Incidentul de la Sfântu Gheorghe nu este singular. La partida Csikszereda – Dinamo, suporterii bucureșteni au provocat un alt episod de acest fel, iar arbitrul a întrerupt jocul în minutul 29, după scandări xenofobe.

În urma acelui meci, Dinamo a fost amendată cu 7.500 de lei de Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Trump cere Ucrainei să se lege cu mâna la spate în timp ce Putin atacă. Explicația cea mai directă este, de regulă, explicația valabilă
Trump cere Ucrainei să se lege cu mâna la spate în timp ce Putin atacă. Explicația cea mai directă este, de regulă, explicația valabilă
Trump cere Ucrainei să se lege cu mâna la spate în timp ce Putin atacă. Explicația cea mai directă este, de regulă, explicația valabilă
dinamo bucuresti UEFA FRF liga 1 sepsi sfantu gheorghe reclamație Antal Arpad
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:55
Se mișcă lucrurile la Dinamo Utilajele grele au ajuns în Ștefan cel Mare » Începe o nouă etapă a lucrărilor la noul stadion
Se mișcă lucrurile la Dinamo Utilajele grele au ajuns în Ștefan cel Mare » Începe o nouă etapă a lucrărilor la noul stadion
09:10
Moruțan, în topul „artiștilor” După show-ul din meciul cu U Cluj, rapidistul a intrat în galeria pasatorilor de elită din Superliga
Moruțan, în topul „artiștilor” După show-ul din meciul cu U Cluj, rapidistul a intrat în  galeria pasatorilor de elită din Superliga 
06:45
Dosarul Ianis Stoica FIFA a dezvăluit detalii din litigiul de 1,15 milioane de euro dintre Hermannstadt și Estrela Amadora
Dosarul Ianis Stoica  FIFA a dezvăluit detalii din litigiul de 1,15 milioane de euro dintre Hermannstadt și Estrela Amadora
23:49
„Se întâmplă rar” Ce jucători a remarcat Victor Angelescu după U Cluj - Rapid 3-4
„Se întâmplă rar” Ce jucători a remarcat Victor Angelescu după U Cluj - Rapid 3-4
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe
Top stiri
Cu ce se ocupă CSA  Steaua a comentat la poza virală a comediantului Mircea Bravo cu Gigi Becali: „Solicităm să modificați”
Diverse
12.10
Cu ce se ocupă CSA Steaua a comentat la poza virală a comediantului Mircea Bravo cu Gigi Becali: „Solicităm să modificați”
Citește mai mult
Cu ce se ocupă CSA  Steaua a comentat la poza virală a comediantului Mircea Bravo cu Gigi Becali: „Solicităm să modificați”
„Nu am întâlnit un astfel de caz”  Șeful Școlii de Antrenori din cadrul FRF, noi detalii despre  situația lui Reghecampf la FCSB
Superliga
12.10
„Nu am întâlnit un astfel de caz” Șeful Școlii de Antrenori din cadrul FRF, noi detalii despre situația lui Reghecampf la FCSB
Citește mai mult
„Nu am întâlnit un astfel de caz”  Șeful Școlii de Antrenori din cadrul FRF, noi detalii despre  situația lui Reghecampf la FCSB
Noua casă a Rapidului FOTO+VIDEO. Cum arată de sus baza de 6 milioane de euro construită de Dan Șucu. Va fi inaugurată în scurt timp
Superliga
12.10
Noua casă a Rapidului FOTO+VIDEO. Cum arată de sus baza de 6 milioane de euro construită de Dan Șucu. Va fi inaugurată în scurt timp
Citește mai mult
Noua casă a Rapidului FOTO+VIDEO. Cum arată de sus baza de 6 milioane de euro construită de Dan Șucu. Va fi inaugurată în scurt timp
Mic dicționar de Primăreză, necesar în contextul Revoluției Lingvistice pornite la noi în localitate de dl Ciprian Ciucu, de când s-a mutat cu serviciul la PMB
B365
12.10
Mic dicționar de Primăreză, necesar în contextul Revoluției Lingvistice pornite la noi în localitate de dl Ciprian Ciucu, de când s-a mutat cu serviciul la PMB
Citește mai mult
Mic dicționar de Primăreză, necesar în contextul Revoluției Lingvistice pornite la noi în localitate de dl Ciprian Ciucu, de când s-a mutat cu serviciul la PMB

Echipe/Competiții

fcsb 65 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 13 rapid 11 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share