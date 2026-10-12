Dinamo, reclamată la FRF și UEFA Se cer măsuri după scandările xenofobe de la meciul cu Sepsi: „Am depus sesizări oficiale”

Antal Arpad (51 de ani), primarul municipiului Sfântu Gheorghe, a anunțat, luni, că a depus sesizări oficiale la FRF și UEFA după scandările xenofobe ale fanilor lui Dinamo din meciul cu Sepsi.

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Vineri, Dinamo a câștigat la Sfântu Gheorghe cu scorul de 2-0, însă meciul nu a fost lipsit de incidente.

Partida a fost oprită timp de două minute după scandări xenofobe ale fanilor „câinilor”. Camerele TV l-au surprins pe Laszlo Dioszegi în timp ce le cerea jucătorilor covăsneni să iasă de pe teren.

Dinamo, reclamată la FRF și UEFA după incidentele din meciul cu Sepsi

Antal Arpad a publicat un mesaj pe Facebook în care a anunțat că a depus sesizări oficiale împotriva lui Dinamo atât la FRF, cât și la UEFA, și cere să se ia măsuri.

„Am depus astăzi sesizări oficiale atât la Federația Română de Fotbal, cât și la forul european UEFA, ca urmare a incidentelor incalificabile de la meciul de vineri de la Sfântu Gheorghe dintre Sepsi OSK şi Dinamo București.

Pe 9 octombrie, pe stadionul din Sfântu Gheorghe, am asistat din nou la un spectacol al urii: zeci de minute de scandări xenofobe și antimaghiare de o agresivitate extremă din partea galeriei oaspete.

Deși partida a fost întreruptă scurt, manifestările au continuat fără ca arbitrii sau forțele de ordine să aplice până la capăt protocolul în 3 pași împotriva discriminării – trimiterea echipelor la vestiare sau oprirea definitivă a jocului.

Comunitatea noastră refuză să accepte ca arenele sportive să devină platforme pentru șovinism și ură etnică. La meciuri vin familii cu copii, iar tolerarea tacită din ultimii ani transmite un singur mesaj: fără pedepse pentru recidiviști.

Prin sesizarea înaintată la nivel național, am cerut ferm conducerii FRF:

1. Analizarea de urgență a probelor video-audio și sancțiuni disciplinare exemplare pentru cei vinovați.

2. Instruirea clară a arbitrilor și observatorilor pentru aplicarea strictă și fără ezitare a protocolului anti-discriminare.

3. Un plan real de toleranță zero față de xenofobie în fotbalul românesc.

Pentru că la nivel intern aceste derapaje au fost tratate prea mult timp cu jumătăți de măsură și sancțiuni blânde care nu rezolvă problema, am sesizat în paralel şi Corpul de Control, Etică și Disciplină al UEFA.

Am solicitat forului internațional:

Să ceară un raport complet din partea FRF cu privire la modul în care a fost gestionat acest meci și cum se aplică procedurile anti-discriminare în România.

Să monitorizeze direct procedurile disciplinare pentru a se asigura că principiul toleranței zero este respectat cu strictețe.

Să impună mecanisme de supraveghere pentru ca arbitrii și oficialii de joc din România să aplice fără ezitare protocolul în 3 pași atunci când sunt atacate minoritățile.

Fotbalul trebuie să însemne sport și respect, nu ură. Sportul nu poate fi un refugiu pentru prejudecăți etnice”, a transmis edilul din Sfântu Gheorghe.

FOTO. Partida dintre Sepsi și Dinamo, întreruptă pentru scandări xenofobe

Ce au strigat fanii lui Dinamo la Sf. Gheorghe

Mesajul nu a vizat doar echipa adversă sau suporterii acesteia, ci a făcut referire explicită la identitatea etnică.

„Ole, ole, ole, ole, să-ți dăm la m**e, bozgore!”, au strigat fanii dinamoviști. Mesajul a fost repetat de mai multe ori, înainte ca arbitrul Viorel Flueran să oprească partida.

Deși mesajul a fost repetat în mod repetat, arbitrul a decis să întrerupă jocul abia după a treia scandare.

Ulterior, Viorel Flueran l-a chemat pe căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan, și i-a cerut să discute cu suporterii pentru ca aceștia să înceteze.

Partida a fost întreruptă aproximativ două minute, apoi a fost reluată.

Nu este primul episod de xenofobie la meciurile lui Dinamo

Incidentul de la Sfântu Gheorghe nu este singular. La partida Csikszereda – Dinamo, suporterii bucureșteni au provocat un alt episod de acest fel, iar arbitrul a întrerupt jocul în minutul 29, după scandări xenofobe.

În urma acelui meci, Dinamo a fost amendată cu 7.500 de lei de Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal.

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