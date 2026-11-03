Robert Niță face dezvăluiri Ce funcție are la Rapid: „Nu este vorba despre șefie”

Robert Niță (49 de ani) a vorbit despre noua funcție pe care o va ocupa la Rapid.

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Fostul atacant din Giulești va face parte din cadrul Consiliului de Administrație, alături de Dan Șucu și Victor Angelescu.

Robert Niță: „Nu este vorba despre transferuri, despre șefie, nu”

Niță a confirmat mutarea și a explicat rolul pe care îl avea în noua sa funcție.

„Este vorba despre participarea mea în Consiliul de Administrație al clubului, în calitate de membru, alături de cei doi acționari: domnul Șucu, acționarul majoritar, și Victor Angelescu, care este nu numai președintele clubului, ci și acționarul minoritar.

Nu este vorba despre transferuri, despre șefie, nu. Suntem o echipă la Rapid.

Colegii noștri și ai mei, pe partea sportivă: Daniel Pancu, departamentul de scouting condus de Mario Nicolae, directorul sportiv, care este Bilașco, unde, în continuare, la sugestia antrenorilor, merg propunerile.

Nu mă refer la nume, mă refer la calitățile jucătorilor. Mario Nicolae alege niște jucători, se discută împreună cu directorul sportiv, se face o listă cu 3 variante și de acolo e treaba directorului sportiv și a clubului să discute în funcție de variantele numerotate de către antrenorul principal.

Fiind vorba de lucruri financiare, în momentul în care nu se încadrează în buget, este normal ca directorul sportiv să vină mai departe la președintele clubului, în Consiliul de Administrație și așa mai departe. Astea sunt.

Nu e vorba de șefie, este vorba despre o echipă, începând cu băieții, cu antrenorul principal și încheind cu Consiliul de Administrație. Ăsta este rolul meu, sunt membru în Consiliul de Administrație”, a declarat Robert Niță, citat de sport.ro.

Robert Niță a evoluat în cariera pentru Steaua, Corvinul, Oțelul sau Pandurii. A îmbrăcat și tricoul Rapidului în perioada 2001-2004.

A devenit campion al României alături de giuleșteni în stagiunea 2002 - 2003.

79 de meciuri a jucat Robert Niță pentru Rapid: a marcat 19 goluri

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