Scandal pe comision Robert Niță, acuzat că a deturnat spre o firmă de-ale sale 24.000 de euro din transferul lui Borza la Rapid » Cum se apără fostul jucător

Transferul lui Andrei Borza (20 de ani) de la Farul Constanța la Rapid București, unul dintre cele mai mediatizate din vara anului 2023, a ajuns în instanță.

Litigiul îl are în centrul atenției pe fostul fotbalist Robert Niță (48 de ani), care este acuzat de concurență neloială de foștii parteneri de afaceri.

Robert Niță a fost dat în judecată de foștii săi parteneri de afaceri, de la NDT Sports Agency SRL, societatea la care deținea calitatea de acționar majoritar și administrator.

Robert Niță, acuzat de foștii asociați că a deturnat 24.000 de euro

Fostul fotbalist este acuzat de deturnarea comisionului aferent intermedierii transferului lui Andrei Borza, de la Farul la Rapid, în beneficiul propriei societăți, R.N. Publishing SRL.

Miza procesului este de 24.000 de euro, reprezentând 3% din cei 800.000 de euro plătiți de Rapid pentru transferul internaționalului de tineret.

Procesul a ajuns la Curtea de Apel București, cu termen pe 26 ianuarie 2026, după ce tribunalul a respins, la 1 aprilie 2025, cererea de chemare în judecată a lui Robert Niță, ca neîntemeiată.

Robert Niță, implicat în negocierile pentru transferul lui Andrei Borza

Conform declarațiilor foștilor asociați menționate în motivarea Tribunalului București, Robert Niță a participat la negocierile transferului în numele societății la care fostul atacant al Rapidului a deținut 50% și a avut și calitatea de unic administrator, cu puteri depline.

Robert Niță a fost asociat în NDT Sports Agency SRL cu avocații Valentin-Tiberiu Drăgoi și Lucian-Octavian Tufler, ambii cu câte 25% din pârțile sociale.

Foștii colaboratori ai lui Robert Niță susțin că în data de 7 iulie 2023, Lucian-Octavian Tufler a fost contactat de reprezentanți ai Farul Constanța pentru a iniția discuții cu Rapid București privind transferul unor jucători, printre care și Andrei Borza.

„În acest sens, ca unic reprezentant legal/administrator al subscrisei la acel moment, beneficiind totodată şi de calitatea de fost jucător de fotbal al acestei echipe, pârâtul Niță Ionel-Robert a contactat conducerea clubului Rapid București, obținând acordul din partea acesteia pentru negocierea cu Farul Constanța a condițiilor unui eventual transfer”, au menționat reprezentații NDT Sports Agency SRL.

Andrei Borza FOTO Sport Pictures

Acord verbal pentru comision de 3%

Potrivit foștilor parteneri ai lui Robert Niță, negocierile au ajuns într-o fază decisivă pe 14 august 2023.

În acea zi, se menționează în motivare, Robert Niță s-a deplasat la Constanța împreună cu Dan Șucu, acționarul majoritar al FC Rapid 1923, pentru a definitiva transferul lui Andrei Borza cu acționarul majoritar și managerul clubului Farul, Gheorghe Hagi.

Reclamanții susțin că transferul lui Andrei Borza la Rapid s-a realizat pentru suma de aproximativ 800.000 de euro, iar părțile au convenit verbal ca, pentru activitatea de intermediere, să fie achitat un comision de 3% din valoarea tranzacției.

Foștii colaboratori ai lui Robert Niță pretind însă că au fost înșelați și prejudiciați. Aceștia acuză că, deși Rapid era clientul NDT Sports Agency SRL, respectivul comision nu a fi mai fost plătit reclamantei, întrucât Robert Niță a încheiat contractul de reprezentare și prestări servicii prin intermediul unei alte firme controlate de el.

E vorba despre R.N. Publishing SRL, înființată pe 16 ianuarie 2023, și unde Robert Niță deține calitatea de asociat unic și administrator.

Notificări trimise prin executor judecătoresc

Cei de la NDT Sports Agency au explicat judecătorilor că, după finalizarea transferului, au încercat de mai multe ori să obțină de la Robert Niță și de la Rapid informații privind comisionul și contractul de intermediere aferent transferului jucătorului Andrei Borza.

Se menționează că solicitările au fost făcute atât direct, cât și prin notificări oficiale și prin intermediul unui executor judecătoresc, însă nu au primit niciun răspuns.

În lipsa oricărui răspuns sau a furnizării documentelor solicitate, aceștia au decis să se adreseze instanței de judecată.

Robert Niță i-a cesionat lui Marian Olaianos acțiunile de la NDT Sports Agency

Acționarii NDT Sports Agency SRL au adăugat că pe fondul tensiunilor generate de acest conflict, Robert Niță a ieșit din societate, la 14 septembrie 2023.

Fostul fotbalist a cesionat cele 50% din părțile sociale pe care le deținea în NDT Sports Agency SRL către Marian Olaianos, jurnalist TVR.

Tranzacția s-a făcut pe 3 noiembrie 2023, pentru suma totală de 100 lei, corespunzătoare valorii nominale a pachetului de 10 părți sociale, fiecare în valoare de 10 lei. Odată cu validarea lui Olaianos ca administrator, firma și-a schimbat denumirea în Sport Replay SRL.

Fotografie de contract cu comision de 15.000 de lei

Ulterior, reclamanții susțin că au intrat în posesia doar a unei fotografii cu prima pagină a unui presupus contract între Rapid și R.N. Publishing SRL.

În document, comisionul ar fi fost stabilit la doar 15.000 de lei, sumă considerată derizorie de foștii colaboratori ai lui Robert Niță, raportat la valoarea transferului.

Pe lângă comisionul de 24.000 de euro, lui Robert Niță i se solicită și dobândă penalizatoare calculată de la data depunerii acțiunii, 27 noiembrie 2023, și până la plata efectivă a sumei.

Foștii parteneri ai lui Robert Niță susțin că, chiar dacă nu s-ar dovedi încasarea comisionului printr-o altă firmă, acesta, în calitate de administrator, ar fi răspunzător pentru prestarea gratuită a unui serviciu comercial în detrimentul propriei societăți.

Ei consideră că această conduită este incompatibilă cu obligațiile legale ale unui administrator.

Apărarea lui Robert Niță

Fostul atacant susține, conform motivării, că nu se face vinovat de concurență neloială, considerând că acțiunea reprezintă o încercare de a-l trage la răspundere ca administrator al fostei sale societăți.

Robert Niță arată că:

Reclamanta NDT Sports Agency SRL nu a avut niciodată relații comerciale cu FC Rapid 1923 SA, iar societatea sa, R.N. Publishing SRL, activează într-un domeniu diferit (producție publicitară).

Transferul lui Andrei Borza a fost un contract tripartit între Farul Constanța, Rapid și jucător, iar Robert Niță, deși era administratorul reclamantei la acel moment, susține că niciuna din aceste trei părți ale transferului nu a manifestat vreun interes în a oferi un mandat reclamantei NDT Sports Agency.

A fost implicat doar în servicii de publicitate pentru Rapid, prin R.N. Publishing SRL, fără nicio implicare în negocierile transferului.

Trecutul de fost jucător al clubului Rapid, precum şi prezenţa în spaţiul public ca formator de opinie în domeniul fotbalului profesionist, au determinat clubul Rapid să apeleze la agenţia sa de publicitate, în vederea comunicărilor către public a informaţiilor de interes privind transferul jucătorului.

În plus, el contestă faptul că R.N. Publishing SRL ar putea fi obligată la plata vreunei sume, pentru că societatea nu a avut legătură directă cu transferul.

Sentința tribunalului, favorabilă lui Robert Niță

Tribunalul București a concluzionat că NDT Sports Agency nu a demonstrat că ar fi avut un drept cert la comision.

Judecătorii au respins cererea împotriva lui Robert Niță și a R.N. Publishing SRL, reținând că nu există dovezi că reclamanta ar fi avut vreo relație contractuală cu cluburile Farul Constanța, Rapid București sau cu jucătorul Andrei Borza.

Instanța a reținut că nu s-au dovedit fapte de concurență neloială și că procedura legală pentru tragerea la răspunderea administratorului nu a fost respectată.

Societatea devenită între timp Sport Replay a formulat apel pe 29 mai 2025. La precedentul termen din 8 decembrie 2025, instanța a decis administrarea de probe suplimentare, care vor fi analizate de Curtea de Apel București, luni, 26 ianuarie.

