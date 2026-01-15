Sinner sau Alcaraz? Federer a ales Legendarul tenismen a răspuns imediat: „Joacă un tenis incredibil”

Roger Federer (44 de ani), fost jucător de tenis cu 20 de trofee de Grand Slam cucerite, a precizat cu ce sportiv dintre Carlos Alcaraz (22 de ani) și Jannik Sinner (24 de ani) se identifică mai mult.

Elvețianul a vorbit și despre rivalitatea dintre cei doi tenismeni, care ocupă primele două locuri în clasamentul ATP.

Roger Federer se află la Melbourne pentru a participa la diverse evenimente care țin de Australian Open 2026, primul turneu de Grand Slam al anului, care se desfășoară în perioada 12 ianuarie - 1 februarie.

Roger Federer, despre Carlos Alcaraz: „Mă identific mai mult cu el”

În cadrul unei conferințe de presă desfășurată înainte de Australian Open 2026, Roger Federer a vorbit despre asemănările dintre el și Carlos Alcaraz, actualul lider în clasamentul ATP.

„Când l-am văzut pe Dimitrov jucând împotriva lui Sinner la Wimbledon, am început să-mi imaginez cum ar fi fost să joc împotriva lui Jannik.

El joacă într-un mod foarte diferit de al meu. Adevărul este că, atunci când îl urmăresc pe Carlos în competiție, percep mai multe similitudini cu mine și mă identific mai mult cu el. Felul în care execută loviturile scurte, vine la fileu, modul în care alternează apărarea și atacul.

Amândurora ne place să jucăm în stilul nostru. Mă simt implicat în mentalitatea lui. Adevărul este că îmi place să urmăresc tenisul ca un simplu fan”, a declarat Roger Federer, conform puntodebreak.com.

6 titluri de Grand Slam a cucerit Carlos Alcaraz până acum: US Open (2022, 2025), Wimbledon (2023, 2024), Roland Garros (2024, 2025)

Întrebat despre șansele ca Carlos Alcaraz să cucerească primul său titlu la Australian Open, Federer a răspuns:

„Este dificil să gestionezi astfel de lucruri, dar știm deja abordarea lui Carlos. Mentalitatea lui trebuie să fie punct cu punct. Adevărul este că ar fi o nebunie dacă ar realiza acest lucru atât de devreme în cariera sa”.

FOTO. Sinner-Alcaraz, în finala US Open 2025

Despre rivalitatea dintre Alcaraz și Sinner: „Joacă un tenis incredibil”

Carlos Alcaraz se află pe primul loc în clasamentul ATP, fiind imediat urmat de Jannik Sinner. Roger Federer și-a exprimat fascinația cu privire la rivalitatea dintre cei doi.

„Rivalitatea dintre Carlos și Jannik este impresionantă. Ei joacă un tenis incredibil, iar finala de la Roland Garros din 2025 (n.r. - câștigată de Alcaraz, scor 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6) a fost unul dintre cele mai bune meciuri din toate timpurile.

Lumea s-a oprit să urmărească meciul de la Paris și este minunat că sportul nostru generează astfel de evenimente. Ambii au progresat excepțional în ultimii ani. Sper doar să nu sufere accidentări.

Am avut ocazia să mă antrenez cu ei și este impresionant modul în care lovesc mingea”, a adăugat fostul mare tenismen.

10-6 este numărul victoriilor obținute de Carlos Alcaraz, respectiv Jannik Sinner, în duelurile directe. Ultima întâlnire dintre cei doi a fost în finala turneului de la Torino, din noiembrie 2025, câștigată de Sinner cu scorul de 7-6, 7-5

Roger Federer a făcut și o scurtă evaluare a carierei sale:

„Aș fi fost fericit să câștig jumătate din ceea ce am câștigat. Nu mi-am imaginat niciodată că voi realiza atât de multe în cariera mea, iar faptul că am concurat atât de mult timp este ceva ce mă face să mă simt mândru”.

De-a lungul carierei sale, elvețianul a cucerit 20 de titluri de Grand Slam:

Australian Open: 2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018

Roland Garros: 2009

Wimbledon: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017

US Open: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Roger Federer, despre retragerea sa: „A fost o ușurare”

Roger Federer s-a retras din activitate în septembrie 2022. Elvețianul a vorbit acum despre decizia de a pune racheta în cui.

„Modul în care s-a desfășurat ultima parte a carierei mele, cu accidentări și jucând din ce în ce mai puțin, a făcut retragerea mai ușoară, deoarece am avut timp să mă pregătesc.

Sincer, când am luat această decizie, a fost o ușurare. În acest moment, mă simt foarte bine; am un control excelent asupra a ceea ce fac în viața mea și mă bucur de familie”, a declarat Roger Federer.

Acesta nu a exclus nici posibilitatea de a deveni antrenor: „Niciodată să nu spui niciodată, deși în acest moment sunt foarte ocupat. Am patru copii”.

