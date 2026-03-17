„Merg cu Elias” Mihai Pintilii a dezvăluit unde va antrena după despărțirea de FCSB: „Nu pot să-l trădez”
Publicat: 17.03.2026, ora 20:08
Actualizat: 17.03.2026, ora 20:08
  • Mihai Pintilii (41 de ani) a vorbit despre viitorul său despre despărțirea de FCSB.

În ultima etapă a sezonului regulat, FCSB a fost învinsă de Universitatea Cluj, scor 1-3, iar Elias Charalambous (45 de ani) a ales să renunțe la funcția de antrenor al campioanei.

Odată cu cipriotul a plecat și Mihai Pintilii, antrenorul secund al echipei.

Mihai Pintilii a dezvăluit unde va antrena după despărțirea de FCSB

Fără licență PRO, fostul mijlcocaș a anunțat că i-a promis lui Charalambous faptul că îl va urma la următoarea echipă.

Dacă cipriotul nu-și va găsi o formație în viitorul apropiat, Pintilii a explicat că e dispus să accepte și oferte din Liga 2, acolo unde ar putea fi antrenor principal.

„Eu pe cont propriu nu pot. Până nu îmi voi lua licența PRO nu am ce să fac. I-am promis lui Elias că, dacă își va găsi o echipă, o voi analiza și voi merge cu el.

Între timp mă voi apuca și de licența PRO. Habar nu am cât va dura.

Dacă nu găsesc ceva cu Elias voi încerca eu să-mi găsesc. La Liga 2 pot să fiu principal cu mare drag.

Acolo mă văd principal, aș putea merge și acum, dar dacă i-am promis lui Elias nu pot să fac chestia asta. A fost un om mult prea bun cu noi și clubul ăsta și nu pot să-l trădez”, a declarat Mihai Pintilii la Prima Sport.

Mihai Pintilii: „Nu este doar despre mine și el”

Pintilii a fost întrebat și cum își împărțeau el și Charalambous sarciniile.

„Nu este doar despre mine și el. Noi eram un staff acolo. Eram șase-șapte inși, care stăteam vorbeam, făceam antrenamente și făceam analiza împreună”, a adăugat Pintilii.

Cât despre implicarea lui Gigi Becali la echipă, fostul antrenor secund al campioanei a spus:

„De fiecare dată când i-am zis lui nea Gigi de un jucător să joace, el nu a zis niciodată nu.

Poate el voia să joace nu știu care, dau un exemplu: Oaidă. Și Ovidiu Popescu era mai bun ca Oaidă.

Îi spuneam că Ovidiu Popescu e mai bun. Bine, să joace Ovidiu Popescu. Pentru că el nu știa ce se întâmplă la antrenamente. Poate doar din povești, dar realitatea trebuia să o zic. Că ăla era mai bun la antrenamente decât ăla”, a concluzionat Pintilii.

Mihai Pintilii a fost cooptat în staff-ul lui FCSB în anul 2020, imediat după ce și-a încheiat cariera de jucător. Acesta a fost inclusiv antrenor principal interimar pentru o scurtă perioadă, în anul 2022.

